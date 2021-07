La semaine prochaine donne le ton pour toute la saison des résultats

Les projections de revenus et de bénéfices par action sont basées sur les estimations de FactSet :

« Ce qui se passera la semaine prochaine colorera l’intégralité de la saison des résultats », a déclaré Cramer. « Si nous en obtenons de bons, nous serons en mode fête, mais une série négative de chiffres des banques et des statistiques Covid bouleversantes pourraient rendre la saison des bénéfices difficile. »

Jim Cramer de CNBC a anticipé vendredi le début de la saison des résultats, en se concentrant sur les rapports trimestriels des grandes banques et d’autres sociétés des secteurs des aliments emballés et des voyages.

« Si les gens s’inquiètent des bénéfices commerciaux … ils devront être encore plus inquiets pour Goldman, car une grande partie de leur activité consiste à négocier des bénéfices, même si les revenus financiers des entreprises devraient être très élevés », a-t-il déclaré.

« PepsiCo [will give] nous de grands nombres, mais ils doivent aussi parler de la façon dont les coûts bruts continuent d’augmenter, en particulier le fret. JP Morgan devrait également nous donner d’excellents chiffres, mais ils vont devoir expliquer à quel point le commerce et les prêts ne sont pas aussi solides qu’ils devraient l’être », a déclaré Cramer.

Wells Fargo

Publication des résultats du T2 2021 : 8 h ; conférence téléphonique : 11h30

BPA projeté : 95 cents

Chiffre d’affaires prévu : 17,77 milliards de dollars

« Wells est une histoire de redressement, plus qu’une histoire bancaire », a déclaré Cramer. « Si le PDG Charlie Scharf nous raconte une bonne histoire sur la façon dont le virage se passe, alors je pense que son action peut réellement se détacher du groupe, peut-être même atteindre de nouveaux sommets pour l’année. »

Banque d’Amérique

Publication des résultats du 2e trimestre 2021 : 6h45 ; conférence téléphonique : 9h00

BPA projeté : 77 cents

Chiffre d’affaires prévu : 21,86 milliards de dollars

« Si vous pensez que l’économie va se renforcer et que les taux d’intérêt vont augmenter, et peut-être augmenter rapidement, alors vous voulez acheter les actions de Bank of America ici, maintenant », a-t-il déclaré.

Citigroup

Publication des résultats du T2 2021 : 8 h ; conférence téléphonique : 10h00

BPA projeté : 1,99 $

Chiffre d’affaires prévu : 17,32 milliards de dollars

« Je ne suis pas sûr de la qualité des bénéfices de Citigroup, nouveau PDG là-bas, c’est une action bon marché, mais je ne veux pas m’en remettre », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Delta Airlines

Publication des résultats du T2 2021 : avant bourse ; conférence téléphonique : 10h00

BPA projeté : 1,36 $

Chiffre d’affaires prévu : 6,14 milliards de dollars

« Je veux savoir combien de dégâts la souche Delta Covid fait à Delta », a déclaré Cramer. « Nous devons également savoir si les voyageurs d’affaires reviennent enfin. »

Roche noire

Publication des résultats du T2 2021 : avant bourse ; conférence téléphonique : 8h30

BPA projeté : 9,31 $

Chiffre d’affaires prévu : 4,6 milliards de dollars

« J’espère sincèrement qu’ils nous diront leur position sur des équipements comme le moteur n° 1 », a-t-il déclaré.