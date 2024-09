La semaine politique du 24/09/2024 : L’ONU monte le ton avec Israël

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon (à droite), parle et fait un geste en direction du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies convoquée pour faire face au conflit croissant entre Israël et le Liban à New York, New York, États-Unis, le 20 septembre 2024. Les tensions entre Israël et le Liban se sont intensifiées la semaine dernière à la suite d’une détonation coordonnée de téléavertisseurs et de talkies-walkies au Liban. EPA/STEPHANI SPINDEL Source: EPA / STEPHANI SPINDEL/EPA