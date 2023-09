La semaine où McCarthy a tout jeté contre le mur – et rien n’est resté coincé

McCarthy a besoin que la Chambre adopte un projet de loi de dépenses afin d’éviter une fermeture et de donner aux républicains tout espoir d’exercer une influence dans les négociations avec le Sénat contrôlé par les démocrates.

Cet effet de levier potentiel diminue probablement à chaque fois que McCarthy lance de nouvelles idées et tactiques, pour ensuite se faire rejeter par ses propres membres.

Alors pour ceux qui essaient de garder une trace, voici un retour sur toutes les stratégies éphémères de cette semaine.

Dimanche soir: McCarthy a convoqué une conférence téléphonique pour présenter et promouvoir un accord au sein du parti fracturé afin de financer temporairement le gouvernement, ainsi que pour relancer certaines initiatives conservatrices aux frontières. Mais l’opposition s’est rapidement montée, au point que l’orateur n’avait clairement pas les voix nécessaires pour un accord qui réduirait les dépenses de la plupart des agences fédérales et maintiendrait le gouvernement en fonction pendant un mois.

Lundi: Le discours malheureux de McCarthy s’est révélé dans son intégralité, y compris des réductions radicales de 8 pour cent dans les dépenses intérieures, mais des exemptions pour les anciens combattants et la défense. Il comprenait une aide en cas de catastrophe pour les États secoués par des inondations, des tempêtes et des incendies de forêt. Une disposition clé qui, espéraient les négociateurs, attirerait les conservateurs, renforcerait le contrôle des frontières et modifierait les lois sur l’asile et l’immigration.

McCarthy a même flirté avec l’idée de forcer ses membres récalcitrants à voter sur l’accord émergent, les mettant au défi de s’y opposer. Mais cela ne s’est jamais produit – la constellation minutieuse de priorités visant à plaire aux différents coins de la Chambre des représentants du GOP n’était toujours pas suffisante pour obtenir le soutien dont il avait besoin pour donner suite à la proposition.

Mardi: Pour la deuxième fois sous la direction de McCarthy, un vote procédural a été stoppé par la discorde républicaine.

McCarthy voulait faire franchir la ligne d’arrivée à un seul projet de loi de dépenses dirigé par les Républicains, une première étape vers le respect de sa promesse d’adopter les 12 projets de loi autonomes. Mais les partisans de la ligne dure ont bloqué le débat, faisant du financement du Pentagone – généralement facile à vendre aux conservateurs – une victime de la bataille acharnée entre McCarthy et ses détracteurs conservateurs.

Mercredi: Le sentiment que McCarthy jette des linguini législatifs (ou Jell-O) contre le mur et voit quels bâtons sont devenus littéraux. Comme l’a rapporté Olivia Beavers, McCarthy a commencé à exprimer des idées sur un tableau blanc lors d’une conférence en soirée et a demandé à ses membres en temps réel s’ils soutenaient telle ou telle idée.

Les membres du GOP ont quitté la réunion avec le moral et un plan pour avancer sur un seul projet de loi de dépenses.

Le nouveau plan de McCarthy – un projet de loi de financement provisoire d’un niveau de dépenses de 1,47 billion de dollars auquel sont attachées des politiques d’immigration conservatrices – a également remonté le moral quant à l’approche d’une proposition dirigée par le Parti républicain pour éviter une fermeture du gouvernement.

Jeudi: Le nouveau plan de McCarthy est déjà en difficulté. Plus d’une demi-douzaine de républicains se sont prononcés contre cette proposition.