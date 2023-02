La semaine où la technologie est redevenue passionnante

CNN Affaires

Soyons honnêtes : pendant la majeure partie de la dernière décennie, les événements technologiques ont été assez ennuyeux.

Les cadres en vêtements décontractés d’affaires montent sur scène et prétendent que quelques ajustements à l’appareil photo et au processeur rendent le téléphone de cette année profondément différent du téléphone de l’année dernière ou l’ajout d’un écran tactile sur un autre produit est à la pointe de la technologie.

Mais cela a radicalement changé cette semaine. Certaines des plus grandes entreprises du monde ont taquiné des mises à niveau importantes de leurs services, dont certaines sont au cœur de notre vie quotidienne et de la façon dont nous faire l’expérience d’internet. Dans chaque cas, les changements ont été alimentés par une nouvelle technologie d’IA qui permet des réponses plus conversationnelles et complexes.

Mardi, Microsoft a annoncé un moteur de recherche Bing remanié utilisant les capacités de ChatGPT, l’outil d’IA viral créé par OpenAI, une société dans laquelle Microsoft a récemment investi des milliards de dollars. Bing fournira non seulement une liste de résultats de recherche, mais répondra également aux questions, discutera avec les utilisateurs et générera du contenu en réponse aux requêtes des utilisateurs. Et il y a déjà des rumeurs d’un autre événement le mois prochain pour que Microsoft fasse la démonstration de fonctionnalités similaires dans ses produits Office, notamment Word, PowerPoint et Outlook.

Mercredi, Google a organisé un événement pour détailler comment il prévoit d’utiliser une technologie d’IA similaire pour permettre à son moteur de recherche d’offrir des réponses plus complexes et plus conversationnelles aux requêtes. Les géants chinois de la technologie Alibaba et Baidu ont également déclaré cette semaine qu’ils lanceraient leur propres services de style ChatGPT. Et d’autres entreprises ne manqueront pas de suivre bientôt.

Après des années de mises à jour incrémentales des smartphones, la promesse de la 5G qui n’a toujours pas décollé et des réseaux sociaux imitant les fonctionnalités des autres jusqu’à ce qu’elles se ressemblent toutes, la vague d’annonces liées à l’IA cette semaine ressemble à une bouffée d’air frais.

Oui, il existe de réelles inquiétudes quant au potentiel de cette technologie à propager des biais et des informations inexactes, comme cela s’est produit lors d’une démo Google cette semaine. Et il est certainement probable que de nombreuses entreprises introduiront des chatbots IA qui n’en avez tout simplement pas besoin. Mais ces fonctionnalités sont amusantes, ont le potentiel de nous faire gagner des heures dans la journée et, peut-être le plus important, certaines sont ici en ce moment pour les essayer.

Besoin de rédiger une annonce immobilière ou un bilan annuel pour un salarié ? Branchez quelques mots-clés dans une barre de requête ChatGPT et votre premier brouillon est fait en trois secondes. Vous voulez élaborer un plan de repas rapide et une liste d’épicerie en fonction de vos sensibilités alimentaires ? Bing, apparemment, vous a couvert.

Si l’introduction des smartphones a défini les années 2000, une grande partie des années 2010 dans la Silicon Valley a été définie par les technologies ambitieuses qui ne sont pas encore arrivées : des voitures autonomes testées sur les routes mais pas tout à fait prêtes pour un usage quotidien ; des produits de réalité virtuelle qui se sont améliorés et moins chers mais qui n’ont toujours pas été adoptés en masse ; et la promesse de la 5G pour alimenter des expériences avancées qui ne se sont pas encore concrétisées, du moins pas encore.

Mais le changement technologique, comme l’idée de faillite d’Ernest Hemingway, a tendance à venir progressivement, puis soudainement. L’iPhone, par exemple, était en développement depuis des années avant que Steve Jobs n’étonne les gens sur scène avec lui en 2007. De même, OpenAi, la société derrière ChatGPT, a été fondée il y a sept ans et a lancé une version antérieure de son système d’IA appelé GPT3 en 2020.

“ChatGPT a explosé sur le marché et la prise de conscience des gens”, a déclaré Bern Elliot, analyste chez Gartner, “mais cela a été long à faire.”

Plus que cela, les systèmes d’intelligence artificielle sous-tendent depuis des années de nombreuses fonctions que les gens peuvent désormais tenir pour acquises, des recommandations de contenu sur les plateformes de médias sociaux et des outils de saisie semi-automatique dans les e-mails aux assistants vocaux et aux outils de reconnaissance faciale. Mais lorsque ChatGPT a été rendu public en novembre, il a mis en évidence la puissance des systèmes d’IA pour des millions de personnes d’une manière divertissante et immédiatement compréhensible. ChatGPT a simultanément permis de voir à quel point la technologie a progressé ces dernières années et d’imaginer le vaste potentiel d’impact qu’elle pourrait avoir sur tous les secteurs.

“Lorsque de nouvelles générations de technologies arrivent, elles ne sont souvent pas particulièrement visibles car elles n’ont pas suffisamment mûri au point de pouvoir en faire quelque chose”, a déclaré Elliott. “Quand ils sont plus matures, vous commencez à les voir au fil du temps – que ce soit dans un cadre industriel ou dans les coulisses – mais quand c’est directement accessible aux gens, comme avec ChatGPT, c’est là que l’intérêt du public est plus grand, rapide.”

Maintenant que ChatGPT a gagné du terrain et a incité les grandes entreprises à déployer des fonctionnalités similaires, on s’inquiète non seulement de sa précision, mais de son impact sur de vraies personnes.

Certaines personnes craignent que cela ne perturbe les industries, mettant potentiellement les artistes, les tuteurs, les codeurs, les écrivains et les journalistes au chômage. D’autres sont plus optimistes, postulant que cela permettra aux employés de s’attaquer aux listes de tâches avec une plus grande efficacité ou de se concentrer sur des tâches de niveau supérieur. Quoi qu’il en soit, cela obligera probablement les industries à évoluer et à changer, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

« Les nouvelles technologies s’accompagnent toujours de nouveaux risques et nous, en tant que société, devrons y faire face, par exemple en mettant en œuvre des politiques d’utilisation acceptable et en éduquant le grand public sur la manière de les utiliser correctement. Des lignes directrices seront nécessaires », a déclaré Elliott.

De nombreux experts avec qui j’ai parlé au cours des dernières semaines ont comparé le changement de l’IA aux premiers jours de la calculatrice et comment les éducateurs et les scientifiques craignaient autrefois comment cela pourrait inhiber nos connaissances de base en mathématiques. La même peur existait avec les outils de vérification orthographique et de grammaire.

Alors que les outils d’intelligence artificielle en sont encore à leurs balbutiements, cette semaine pourrait représenter le début d’une nouvelle façon d’effectuer des tâches, similaire à la façon dont l’iPhone a changé l’informatique et la communication en juin 2007. Mais cette fois, cela pourrait prendre la forme d’un navigateur Bing. .