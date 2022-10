La semaine mexicaine grincheuse du Great British Bake Off tombe à plat et est accusée de nuire aux relations commerciales britanniques

La semaine mexicaine grincheuse de THE Great British Bake Off est tombée aussi plate qu’une tortilla – et a même été accusée de nuire aux relations commerciales britanniques.

Noel Fielding et Matt Lucas portaient des ponchos et des sombreros et faisaient des blagues qui laissaient un mauvais goût dans la bouche de certains téléspectateurs.

Noel Fielding et Matt Lucas portaient des ponchos et des sombreros et faisaient des blagues qui laissaient un mauvais goût dans la bouche de certains téléspectateurs[/caption]

Prendre le Miguel… Dans les clichés, Noel a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions faire des blagues mexicaines parce que les gens vont s’énerver.” Matt répond : “Quoi, même pas Juan ?”[/caption]

La British Mexican Society a qualifié l’émission de Channel 4 de mardi d’« irritante ».

Un porte-parole a ajouté: “Cela n’aide pas lorsque nous essayons d’établir de meilleures relations avec un pays comme le Mexique pour des accords commerciaux, etc.”

GBBO a tweeté des photos de Noel et Matt que les fans ont qualifiées de grinçantes et même qualifiées de racistes.

Dans les clichés, Noel a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions faire des blagues mexicaines parce que les gens vont s’énerver.”

Matt répond : « Quoi, même pas Juan ?

La téléspectatrice Karen Geiger a déclaré: “L’institution britannique la plus précieuse, le racisme.”

Thorn Coyle a fulminé: “Ce n’est pas drôle, c’est offensant.”

Chicano Marine a déclaré: “Meh … c’est plus les vêtements qui le rendent grinçant que la blague réelle.”





Mais un téléspectateur a insisté: “Littéralement, pas un seul Mexicain n’est bouleversé par cela.”

La professeure Ana Elena González-Treviño, du King’s College de Londres, a déclaré : « Assembler la cuisine mexicaine avec un stéréotype simpliste, démodé et ignorant met fin au mérite qui aurait pu être l’inclusion du thème mexicain en premier lieu.