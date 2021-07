La semaine la plus importante de la saison des gains

Les projections de revenus et de bénéfices par action sont basées sur les estimations de FactSet :

« C’est la semaine la plus difficile du trimestre lorsqu’il s’agit de prendre des décisions financières éclairées », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas assez d’heures dans la journée pour lire toutes les conférences téléphoniques… alors faites de votre mieux pour vous concentrer sur quelques-unes. »

Jim Cramer de CNBC a déclaré vendredi que Wall Street serait submergée la semaine prochaine par une liste complète de rapports sur les bénéfices de certains des noms les plus reconnaissables du monde des affaires.

« Tesla est l’une des rares grandes entreprises dont l’action est bien en deçà de ses sommets, elle devrait donc avoir plus de facilité à se rallier aux bonnes nouvelles », a déclaré Cramer.

Pomme

Publication des résultats du 3e trimestre 2021 : 16h30 ; conférence téléphonique : 17h00

BPA projeté : 1,01 $

Chiffre d’affaires prévu : 73,3 milliards de dollars

« Nous entrons dans un grand lancement – tous les nouveaux modèles prendront en charge la 5G – et il devrait y avoir un nombre incroyable de mises à niveau », a déclaré Cramer. « J’espère qu’Apple commencera à augmenter la valeur à vie de ses clients ce trimestre grâce à ce flux de revenus de service de plus en plus collant. »

Alphabet

Publication des résultats du T2 2021 : après bourse ; conférence téléphonique : 16h30

BPA projeté : 19,20 $

Chiffre d’affaires prévu : 56,19 milliards de dollars

« Surveillez leur trésorerie, elle continue de s’accumuler », a-t-il déclaré.

Microsoft

Publication des résultats du T4 2021 : après bourse ; conférence téléphonique : 17h30

BPA projeté : 1,91 $

Chiffre d’affaires prévu : 44,13 milliards de dollars

« Normalement, les analystes sous-estiment Microsoft, ce qui permet à l’entreprise de dépasser facilement les attentes, mais cette fois, l’action pourrait en fait baisser… les attentes les rattrapent enfin », a déclaré Cramer.

Micro-systèmes avancés

Publication des résultats du T2 2021 : après bourse ; conférence téléphonique : 17h00

BPA projeté : 54 cents

Chiffre d’affaires prévu : 3,62 milliards de dollars

« Sous la brillante direction de Lisa Su, AMD a dépassé Intel en termes de donner à ses clients ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré. « J’espère qu’elle pourra annoncer une date de clôture pour l’acquisition de Xilinx, car la pression de l’arbitrage fait baisser le titre plus que les bénéfices ne peuvent le soulever. »