“La semaine la plus difficile de ma vie” – Hollywood Life

Crédit d’image : Ron Adar/SOPA Images/Shutterstock

Amy Schumer a révélé le 6 novembre qu’elle avait vécu le pire cauchemar de tous les parents : son jeune enfant a dû être hospitalisé après avoir contracté une infection par le virus respiratoire syncytial (VRS). “Ce fut la semaine la plus difficile de ma vie”, a écrit Amy, 41 ans, en sous-titrant une galerie de photos “en coulisses” de son récent passage à l’hébergement Saturday Night Live. «J’ai raté les répétitions de jeudi lorsque mon fils a été transporté aux urgences et admis pour le VRS. Bravo à tous les parents qui vivent ça en ce moment. J’ai pu être avec lui toute la journée à l’hôpital, et les beaux humains de @nbcsnl n’auraient pas pu être plus favorables.

Heureusement, Amy a révélé que Gene – le fils qu’elle et son mari Chris Fisher accueilli en 2019 – était « à la maison et mieux ». À partir de là, elle a pris un moment pour remercier tous ceux qui l’ont aidée à traverser la «semaine la plus difficile» de tous les temps. “La raison pour laquelle ce spectacle est si amusant à faire n’est pas vraiment la performance ou le spectacle lui-même. C’est passer du temps avec les gens là-bas. Le casting et les scénaristes, bien sûr, mais les gens qui sont dans les coulisses pour que tout se passe bien sont mes préférés. L’équipage! Donna. Jerry. Jodi. Genna. Tom Wally, et ainsi de suite. Lorne a réuni les personnes les plus talentueuses avec les cœurs les plus gentils. Merci à tous ceux qui sont là et aux médecins et infirmières qui nous ont aidés.

Surnommée « la pire crise des soins pédiatriques depuis des décennies » par L’Atlantique, les États-Unis ont été frappés par une vague massive d’infections virales précoces. Le VRS est le principal coupable, mais la grippe, le rhinovirus, l’entérovirus et le SRAS-CoV-2 contribuent également à la crise. « Au Johns Hopkins Children’s Center, dans le Maryland, le personnel a planté une tente à l’extérieur du service des urgences pour faire face au débordement ; L’hôpital pour enfants du Connecticut a envisagé d’appeler la Garde nationale », écrit la publication. Un professionnel de la santé dans le rapport dit que la crise dure depuis septembre, un autre disant que la crise est aussi grave que l’épidémie de COVID-19 en 2020.

Le VRS est un « virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes bénins de type rhume », selon les Centers for Disease Control and Prevention. « La plupart des gens se rétablissent en une semaine ou deux, mais le VRS peut être grave, en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées. Le VRS est la cause la plus fréquente de bronchiolite (inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons) et de pneumonie (infection des poumons) chez les enfants de moins d’un an aux États-Unis. Les nourrissons, les jeunes enfants et les enfants dont le système immunitaire est affaibli sont à risque.

Les symptômes comprennent un nez qui coule, une diminution de l’appétit, de la toux, des éternuements, de la fièvre et une respiration sifflante. Pour prévenir la transmission, le CDC recommande de couvrir votre toux et vos éternuements avec des mouchoirs ou le haut de votre manche ; se laver fréquemment les mains; désinfectez les surfaces fréquemment touchées et évitez tout contact étroit si vous présentez des symptômes de rhume. Voir ici pour plus d’informations.