La semaine Fat Bear est lancée, il est donc temps de choisir votre champion potelé

Les ours bruns du parc national et réserve de Katmai en Alaska ont connu une croissance personnelle cet été.

Non, pas tout à fait le genre qu’ils annonceraient à leurs amis lors d’un brunch. Ces ours ont littéralement pris du poids pour se préparer à l’hibernation hivernale. (Mais bon, s’ils ont aussi grandi en eux-mêmes en tant qu’ours, c’est un plus.)

Attendez, pourquoi parlons-nous encore des ours ? Eh bien, mercredi marque le début de Semaine de l’ours grasun tournoi annuel qui permet au public de voter “pour l’ours qui, selon lui, illustre le mieux la graisse chez les ours bruns”, selon un communiqué de presse.

Il y a 12 concurrents costauds dans la programmation cette année, y compris le gagnant de l’année dernière, le 480 Otis aux oreilles tombantes. Le premier tour oppose 335, l’un des plus jeunes ours de la compétition, au 164 aux oreilles blondes. Le 856 surdimensionné affronte également le 747 au ventre tombant. Vous pouvez lire le bios pour tous les ours en compétition de cette année ici.

Le vote a lieu sur FatBearWeek.org du 5 au 11 octobre. Lorsqu’il s’agit de sélectionner un ours, vous pouvez simplement choisir le concurrent qui vous semble le plus gros. Ou vous pourriez peser d’autres facteurs dans votre décision. D’après le site du tournoiles mères ours et les ours plus âgés ont tendance à avoir plus de mal que certains de leurs adversaires omnivores.

Les ours entrent dans la tanière chaque hiver et ne mangent ni ne boivent jusqu’à ce qu’ils sortent au printemps, selon le Service des parcs nationaux. Ils doivent manger avant pour survivre. La Fat Bear Week célèbre le fait que les ours ont l’air dodus.

Il célèbre également l’écosystème sain de Katmai. Selon le NPS, les ours affamés sont attirés par le grand nombre de saumons facilement disponibles de fin juin à septembre environ dans le parc. En ce qui concerne ma propre croissance personnelle, je pourrais probablement incorporer plus de saumon dans mon alimentation pour équilibrer ce repas en boîte de pépites de 900 calories de McDonald’s.