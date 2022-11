La semaine en revue, la semaine à venir pour le 11 novembre : Inflation, rallye

Les marchés ont clôturé en hausse pour la semaine après un rallye stellaire jeudi qui a vu les actions des grandes technologies s’envoler sur fond de données de l’indice des prix à la consommation (IPC) plus faibles que prévu pour octobre. Le S&P 500 a clôturé en hausse de plus de 5% sur la semaine, sa meilleure semaine depuis juin. Les rendements obligataires et le dollar américain ont chuté, tandis que les investisseurs espéraient que les nouvelles de l’IPC pourraient ralentir le rythme de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain. Nous avons également reçu des mises à jour concernant les initiatives de réduction des coûts dans deux holdings du club technologique : Meta Platforms (META) a annoncé le licenciement de plus de 11 000 employés et réduit ses perspectives de dépenses. Pendant ce temps, Club Holding Amazon (AMZN) mènerait un vaste examen de réduction des coûts, selon le Wall Street Journal. Bien que nous ne soyons pas tirés d’affaire – les défis géopolitiques persistent, tandis que l’inflation et le dollar restent à des sommets de plusieurs décennies – les mises à jour de cette semaine incitent certainement à l’optimisme. Mais nous pensons que davantage de données sont nécessaires avant que la Fed ne puisse atténuer son commentaire belliciste sur les taux. Compte tenu de l’ampleur du rallye, nous avons fourni une mise à jour rapide sur les 32 actions de notre portefeuille. Et j’ai hâte de discuter de ces dynamiques et plus encore lors de la “réunion mensuelle” de la semaine prochaine. Tous les secteurs ont clôturé la semaine en hausse, menés par la technologie, les services de communication et les matériaux. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain a reculé autour du niveau 106. L’or a atteint environ 1 765 dollars l’once. Les prix du brut West Texas Intermediate sont revenus à environ 89 $ le baril, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à environ 3,8 %. Rétrospective Les participations du Club Disney (DIS) et Wynn Resorts (WYNN) ont publié des résultats trimestriels la semaine dernière. Sur le plan macroéconomique, les mises à jour ont été rares cette semaine. Mais le rapport d’octobre sur l’IPC a été un énorme vent arrière pour les principaux indices, car la lecture de l’inflation clé était inférieure aux attentes. Le titre était de 7,7 % en glissement annuel, tandis que le taux de base, qui supprime l’impact des prix de l’alimentation et de l’énergie en raison de leur nature volatile, s’établissait à 6,3 % par rapport à il y a un an. Les deux lectures étaient inférieures aux attentes de 7,9% et 6,5%, respectivement. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine dernière se sont élevées à 225 000, soit une augmentation de 7 000 par rapport à la semaine précédente et au-dessus des attentes de 225 000. Une faible impression de l’IPC combinée à des demandes de chômage plus que prévu est exactement ce que les investisseurs recherchaient. Ce qui nous attend Les résultats trimestriels se poursuivent la semaine prochaine. Dans le portefeuille, nous entendrons les sociétés TJX (TJX) mercredi avant la cloche d’ouverture, et Cisco Systems (CSCO) et Nvidia (NVDA) le même jour après la cloche de clôture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et indicateurs économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 14 novembre Avant la cloche : AECOM (ACM), Dentsply Sirona (XRAY), 360 Finance (QFIN), MINISO Group (MNSO), Monday.com (MNDY), Oatly (OTLY), Thoughtworks (TWKS), Tower Semi (TSEM), Venator Materials (VNTR) Après la cloche : AMMO (POWW), Azenta (AZTA), BuzzFeed (BZFD), HighPeak Energy ( HPK), Westinghouse Solar (WEST) Mardi 15 novembre Avant la cloche : Walmart (WMT), Aramark (ARMK), Berry Global (BERY), Endava (DAVA), Energizer (ENR), Evoqua Water (AQUA), HUYA (HUYA), Krispy Kreme (DNUT), Valvoline (VVV) Après la cloche : Advance Auto Parts (AAP), Atento (ATTO), Ferroglobe (GSM) 8 h 30 HE : Indice des prix à la production Mercredi 16 novembre Avant la cloche : Target (TGT), ZIM Integrated Shipping (ZIM), Arcos Dorados (ARCO), Grab Holdings (GRAB) Après la cloche : Bath & Body Works (BBWI), Bowlero (BOWL), Hillenbrand (HI), Sonos (SONO ) 8 h 30 HE : Ventes au détail jeudi 17 novembre Avant la cloche : Alibaba (BABA), BJ’s Wholesale (BJ), BrightView (BV), Cellebrite (CLBT), Dole (DOLE), Kohl’s (KSS), Macy’s (M), Weibo (WB) Après la cloche : Applied Materials (AMAT), Dolby Labs (DLB) , Farfetch (FTCH), Gap (GPS), Keysight Tech (KEYS), Palo Alto Networks (PANW), Post (POST), Ross Stores (ROST) 8 h 30 HE : Demandes initiales de chômage 8 h 30 HE : Logement Commence le vendredi 18 novembre Avant la cloche : Buckle (BKE), Foot Locker (FL), JD.com (JD), Twist Bio (TWST), Spectrum Brands (SPB) 10 h 00 HE : Ventes de maisons existantes (Voir ici pour une liste complète des actions Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les gens marchent à l’extérieur de la Bourse de New York le 25 juillet 2022 à New York. Spencer Platt | Getty Images