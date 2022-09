Les actions se sont redressées vendredi pour aider les trois principales moyennes à briser des séquences de défaites de trois semaines. Le Dow Jones a terminé en hausse de 2,8 % sur la semaine raccourcie pendant les vacances, tandis que le S&P 500 a augmenté de 3,8 % et le Nasdaq de 4,2 %. C’était une fin de semaine bienvenue, car les marchés ont été agités ces derniers temps avec Wall Street pesant la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’est exprimé jeudi matin, affirmant que les banquiers centraux devaient persévérer lorsqu’il s’agissait de resserrer la politique monétaire pour lutter contre l’inflation. Les attentes d’une hausse des taux de 0,75 point de pourcentage plus tard ce mois-ci ont augmenté. Un mouvement de cette ampleur serait la troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage. Les rendements obligataires ont augmenté jeudi par rapport à la session précédente après que la Banque centrale européenne a relevé les taux pour lutter contre l’inflation, mais ont ensuite peu changé vendredi. Nous surveillons de près le bon du Trésor à 10 ans car il existe une forte relation inverse entre les rendements et les actions. Lorsque les taux sont bas, le marché a tendance à être positif. Lorsque les taux sont en hausse, le marché a tendance à vendre. Le dollar a légèrement baissé vendredi et cela a également aidé les actions, en particulier les sociétés multinationales qui font une tonne d’affaires à l’étranger. Le marché reste survendu, selon l’oscillateur S&P Short Range. Les 11 secteurs ont été positifs pour la semaine, menés par la consommation discrétionnaire, en hausse de 5,62 %. L’énergie a été la moins performante, en hausse de 0,60 %. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain se maintient autour du niveau 109. L’or se situe à 1 726 $ l’once. Les prix du brut WTI oscillent autour du niveau de 86 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans est d’environ 3,3 %. Rétrospective Aucune société du portefeuille n’a publié de bénéfices cette semaine. Sur le front macroéconomique : Mardi, l’ISM Services PMI a été publié à 56,9 % pour le mois d’août, en avance sur les attentes de 55,4 % et indiquant le 27 e mois consécutif d’expansion pour le secteur des services. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 3 septembre se sont élevées à 222 000, une baisse de 6 000 par rapport à la semaine précédente et inférieure aux attentes de 235 000. Ce qui nous attend La semaine prochaine est importante pour le Club. Starbucks (SBUX) organise sa réunion d’investisseurs mardi, où nous obtiendrons plus de détails sur les investissements que la société fait pour son plan de réinvention aux États-Unis. Mardi également, nous recevrons les dernières données de l’IPC, qui est une mesure importante de l’inflation. Nous espérons une lecture stable ou en baisse d’un mois à l’autre – une bonne possibilité compte tenu de la baisse des prix de l’essence et de certaines autres matières premières. Jeudi, Humana (HUM) a sa mise à jour des investisseurs, où nous devrions avoir une image plus claire de l’objectif de croissance des bénéfices à long terme de l’assureur maladie. Nous avons également notre réunion mensuelle le jeudi . Veuillez envoyer vos questions et limitez-les aux questions sur les actions du portefeuille ou sur l’investissement en général. Aucune société du portefeuille ne devrait publier ses bénéfices la semaine prochaine. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 12 septembre Après la cloche : Oracle (ORCL), Matrix Services (MTRX), MIND Tech (MIND), Rent the Runway (RENT) Mardi, 13 septembre Avant la cloche : Core & Main (CNM) Après la cloche : InnovAge Holding (INNV), Vintage Wine (VWE), Aspen Group (ASPU) 8 h 30 HE : Indice des prix à la consommation Mercredi 14 septembre Avant la Cloche : BRP Inc (DOOO) Après la cloche : Marée haute (HITI) 8 h 30 HE : Indice des prix à la production Jeudi 15 septembre Avant la cloche : MYT Pays-Bas (MYTE) Après la cloche : Adobe (ADBE) 8 h 30 am ET: Demandes initiales de chômage 8 h 30 HE: Ventes au détail 9 h 15 HE: Production industrielle et utilisation des capacités Vendredi 16 septembre Avant la cloche: AutoZone (AZO) (Voir ici pour une liste complète des stocks dans Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les commerçants travaillent pendant la cloche d’ouverture de la Bourse de New York (NYSE) le 16 août 2022 à Wall Street à New York. Angela Weiss | AFP | Getty Images