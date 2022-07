La semaine en revue, la semaine à venir — 29 juillet 2022

Les principales moyennes ont toutes gagné pour une autre semaine gagnante et le meilleur mois de 2022. C’était aussi une semaine qui a parfaitement illustré pourquoi ce sont souvent les attentes qui comptent bien plus que les chiffres réels rapportés. Sur le front macroéconomique, en plus d’une hausse de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale mercredi, nous avons obtenu l’avance sur l’indice des prix intérieurs bruts du deuxième trimestre qui indiquait le deuxième trimestre consécutif de contraction économique. Historiquement, deux contractions consécutives du PIB indiqueraient une récession économique. Cependant, historiquement, vous ne voyez pas non plus un taux de chômage de 3,6 % pendant une récession. Appelez ça comme vous voulez, mais la seule chose qui est claire, c’est que l’économie ralentit. Ensuite, sur le front des bénéfices, nous avons entendu les noms des méga-capitalisations responsables de plus de 20 % de la valorisation boursière du S&P 500. Et malgré des résultats mitigés et des conseils de chacun d’eux, ces actions (à l’exception de Meta Platforms) ont réussi à réagir positivement. Donc, des données économiques sans doute inquiétantes combinées à des publications de résultats mitigées. Pourtant, nous avons réussi à rebondir avec le Dow Jones gagnant près de 3 % sur la semaine, le S&P 500 avançant de 4,2 % sur la semaine et le Nasdaq bondissant de 4,7 %. À notre avis, cette capacité du marché à ignorer ces conditions économiques affaiblies et les résultats mitigés des résultats des principaux indicateurs du marché boursier est un signe que les investisseurs s’attendaient à ces mises à jour et ont peut-être finalement intégré la réalité économique au marché, fournissant les ingrédients nécessaires mettre dans un fond à court terme. Bien que cela ne signifie pas que nous tirons plus haut en ligne droite, cela donne des raisons d’être plus optimistes à mesure que nous avançons et une certaine marge de manœuvre pour permettre à la situation économique de se développer davantage. Avant de continuer, une dernière note sur la lecture inflationniste plus chaude que prévu. Bien qu’il ait été au-dessus des attentes, il est important de se rappeler que ces lectures sont rétrospectives (c’était une lecture de juin et nous sommes maintenant à la fin de juillet). En conséquence, les investisseurs n’accordent peut-être pas autant d’importance à la publication étant donné que la Réserve fédérale a relevé ses taux cette semaine de 75 points de base. Ce commentaire sur les bénéfices trimestriels des équipes de direction que nous avons reçu cette semaine l’emporte sur les données obsolètes. Sous le capot cette semaine, tous les secteurs S&P ont clôturé en hausse, l’énergie menant à la hausse, suivi des services publics et des industriels. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain est resté stable autour du niveau 106. L’or se situe à environ 1 760 $ l’once. Les prix du brut WTI restent à un peu moins de 100 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans est revenu au niveau de 2,65 %. Rétrospective Nous avons reçu des résultats de Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Humana (HUM), Meta Platforms (META), Qualcomm (QCOM), Ford (F), Linde (LIN), Honeywell (HON), Apple ( AAPL), Amazon (AMZN), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV) et Procter & Gamble (PG). Sur le plan macroéconomique : Mardi, les ventes de maisons neuves auraient chuté de 8 % en juin et de 17 % annuellement. Puis mercredi, les ventes de maisons en attente auraient chuté de 8,6% en juin et de 20% par an, estimations manquantes. Mercredi également, la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base. Jeudi, nous avons obtenu la lecture anticipée du PIB du deuxième trimestre, qui indiquait une contraction de 0,9 %, manquant les attentes d’une expansion de 0,3 %. Jeudi également, les demandes initiales de chômage pour la semaine terminée le 23 juillet se sont élevées à 256 000, manquant les attentes de 250 000. Enfin, vendredi, nous avons reçu le rapport sur les dépenses personnelles de juin, qui indiquait une augmentation annuelle de 4,8 % de l’indice des prix PCE de base (la mesure d’inflation préférée de la Fed), légèrement supérieure aux 4,7 % attendus. Ce qui nous attend Au sein du portefeuille, nous aurons des nouvelles de Devon Energy (DVN) lundi après la clôture ; d’Advanced Micro Devices (AMD) et de Coterra Energy mardi après la cloche ; et d’Eli Lilly (LLY) jeudi avant la cloche d’ouverture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 1er août Avant la cloche : Builders FirstSource (BLDR), Jacobs Engineering (J), Global Payments (GPN), ON Semi (ON), JELD- WEN (JELD), Aerojet Rocketdyne (AJRD), Affiliated Managers (AMG), Check Point Software (CHKP) Après la cloche : Mosaic (MOS), Aflac (AFL), CF Industries (CF), Avis Budget (CAR), Univar Solutions (UNVR), DaVita (DVA), Diamondback Energy (FANG), Williams Cos (WMB), Sanmina (SANM), Activision Blizzard (ATVI), Leggett & Platt (LEG), Simon Property (SPG), Arista Networks (ANET ), Pinterest (PINS), Vornado Rlty (VNO) 10 h 00 HNE : PMI manufacturier ISM Mardi 2 août Avant la cloche : Marathon Petrol (MPC), Caterpillar (CAT), Uber (UBER), Cummins (CMI), Eaton (ETN), Lear (LEA), Marriott (MAR), Illinois Tool (ITW), Leidos (LDOS), DuPont (DD), Henry Schein (HSIC), S & P Global (SPGI), Molson Coors (TAP) , JetBlue (JBLU), Arconic (ARNC), KKR (KKR), Ferrari (RACE), IDEXX Labs (IDXX), Pour wer Semi (TSEM) Après la cloche : Prudential (PRU), Occidental Petro (OXY), Starbucks (SBUX), PayPal (PYPL), Gilead (GILD), Caesars Ent (CZR), AirBnB (ABNB), GXO Logi (GXO ), Electronic Arts (EA), Cirrus Logic (CRUS), SoFi (SOFI), Alteryx (AYX) Mercredi 3 août Avant la cloche : CVS (CVS), AmerisourceBergen (ABC), Enterprise Products (EPD), CDW (CDW ), Sunoco (SUN), Trane (TT), Exelon (EXC), Moderna (MRNA), Berry Global (BERY), BorgWarner (BWA), Regeneron (REGN), Yum ! Brands (YUM), Under Armour (UAA), Vertiv (VRT), Spirit Aero (SPR), Generac (GNRC), Brinks (BCO), Horizon Pharma (HZNP) Après la cloche : McKesson (MCK), Energy Transfer (ET ), MetLife (MET), Nutrien (NTR), Plains All American (PAA), Allstate (ALL), Lumen Tech (LUMN), Lincoln National (LNC), Booking Holdings (BKNG), DXC Tech (DXC), MGM ( MGM), MercadoLibre (MELI), Altice (ATUS), eBay (EBAY), Marathon Oil (MRO), Clorox (CLX), Sprouts Farmers (SFM), Albermarle (ALB), Ingersoll-Rand (IR), Qorvo (QRVO ), Realty Income (O), 10 h 00 HNE : Commandes d’usine 10 h 00 HNE : ISM Services PMI Jeudi 4 août Avant la cloche : Alibaba (BABA), Cigna (CI), ConocoPhillips (COP), Arrow Electric (ARW), Groupe CBRE (CBRE), Paramount Global (PARA), Johnson Controls (JCI), WestRock (WRK), NRG Energy (NRG), Duke Energy (DUK), Becton Dickinson (BDX), Aptiv (APTV), Parker-Hannifin (PH), Kellogg (K), Wayfair (W), Air Products (APD), Zoetis (ZTS), PerkinElmer (PKI), Crocs (CROX), AZEK (AZEK), Datadog (DDOG), Shake Shac k (SHAK) Après la cloche : Suncor Energy (SU), Warner Bros Discovery (WBD), Amgen (AMGN), Corteva (CTVA), EOG Resources, Block (SQ), Opendoor Tech (OPEN), Carvana (CVNA), Live Nation (LYV), XPO Logi (XPO), Con Edison (ED), AES (AES), Motorola Solutions (MSI), Rocket Companies (RKT), DoorDash (DASH), Skyworks (SWKS), Lyft (LYFT), Twilio (TWLO), Dropbox (DBX), Universal Display (OLED) 8 h 30 HNE : demandes initiales de chômage vendredi 5 août Avant la cloche : Goodyear Tire (GT), Western Digital (WDC), Telus (TU), Flour (FLR), Adient (ADNT), Wabtec (WAB), DraftKings (DKNG), Canopy Growth (CGC), Twist Bio (TWST) 8 h 30 HNE : Paie non agricole (Voir ici pour une liste complète des actions de Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les logos d’Amazon, Apple, Facebook et Google. Reuter