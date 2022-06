La semaine en revue, la semaine à venir — 24 juin 2022

Les principales moyennes ont rebondi cette semaine : le S&P 500 a gagné 5 %, tandis que le Nasdaq a augmenté de 6 % et le Dow Jones de 4 %. Comme de nombreuses actions technologiques, le nom du club Meta Platforms (META) a connu une excellente semaine, et pas seulement parce que Jim Cramer s’est amusé avec Mark Zuckerberg dans le métaverse. Plus à ce sujet dans un instant. La grande question après cette semaine est de savoir si nous avons vu le fond des actions ou si cette première progression hebdomadaire au cours des quatre dernières années s’avère n’être rien de plus qu’un rallye baissier. Cela dit, l’effondrement incroyablement brutal et rapide des prix des produits de base conforte l’opinion selon laquelle nous pourrions assister à une baisse de l’inflation au second semestre de l’année. Certains pensent que même si les valorisations ont considérablement baissé, elles devront peut-être encore baisser à mesure que les bénéfices seront révisés. Mais la baisse rapide des prix des matières premières (pensez aux coûts des intrants) pourrait entraîner des révisions à la baisse moins drastiques. Nous chercherons plus d’informations sur ce front dans quelques semaines avec le coup d’envoi des résultats du deuxième trimestre. Si vous avez manqué l’interview perspicace de Jim avec le fondateur et PDG de Meta, Zuckerberg, vous pouvez regarder et lire Zuckerberg expliquer sa stratégie de métaverse, ainsi que 4 choses à investir que Jim a apprises des discussions. Sous le capot cette semaine, l’énergie a été le seul secteur à clôturer la semaine avec une perte, tandis que la consommation discrétionnaire a mené à la hausse, suivie par les secteurs de la santé et de l’immobilier. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain reste autour du niveau 104. L’or continue de planer dans la région des 1 800 $. Les prix du brut WTI sont revenus à 107 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans est revenu au niveau de 3,13 %. Rétrospective Aucune société du portefeuille n’a publié de bénéfices cette semaine. Mardi, les ventes de maisons existantes en mai auraient chuté de 3,4 % (en baisse de 8,6 % par an) à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 5,41 millions. Jeudi, les réclamations initiales pour la semaine terminée le 18 juin se sont élevées à 229 000, manquant les attentes de 227 000. Enfin, vendredi, les ventes de maisons neuves en mai auraient augmenté de 10,7 % par mois (-5,9 % par an) pour atteindre un SAAR de 696 000. Ce qui nous attend La semaine prochaine, nous entendrons Constellation Brands (STZ) jeudi avant la cloche d’ouverture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 27 juin Après la cloche : Nike (NKE), Trip.com (TCOM), Concentrix (CNCX), Jefferies (JEF) 8 h 30 HNE : Commandes de biens durables 10 h 00 HNE : Ventes à domicile en attente Mardi 28 juin Avant la cloche : TD Synnex (SNX), Enerpac Tool Group (EPAC), Cognyte Software (CGNT) Après la cloche : Progress Software (PRGS), AeroVironment (AVAV) Mercredi 29 juin Avant la cloche : General Mills 9GIS), McCormick (MKC), Patterson Companies (PDCO), Bed Bath & Beyond (BBBY), Paychex (PAYX), MSC Industrial (MSM), Schnitzer Steel (SCHN ), UniFirst (UNF) Après la cloche : Miller Knoll (MLKN), SMART Global (SGH), Duck Creek Technologies (DCT) 8 h 30 HNE : Indice des prix intérieurs bruts (final) Jeudi 30 juin Avant la cloche : Walgreens Boots Alliance (WBA), Acuity Brands (AYI), Simply Good Foods (SMPL), Lindsay Corp (LNN) Après la cloche : Micron (MU), Accolade (ACCD) 8 h 30 HNE : Réclamations initiales 8 h 30 HNE : Revenus et dépenses personnels Vendredi 1er juillet 10 h 00 HNE : ISM Manufacturing (Jim Cramer’s Charitable Trust est long META et STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les principales moyennes ont rebondi cette semaine : le S&P 500 a gagné 5 %, tandis que le Nasdaq a augmenté de 6 % et le Dow Jones de 4 %. Comme de nombreuses actions technologiques, le nom du club Meta Platforms (META) a connu une excellente semaine, et pas seulement parce que Jim Cramer s’est amusé avec Mark Zuckerberg dans le métaverse. Plus à ce sujet dans un instant.