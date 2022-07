La semaine en revue, la semaine à venir — 22 juillet 2022

Les principales moyennes se sont redressées cette semaine alors que le rythme des publications de résultats s’accélérait et les résultats jusqu’à présent ont été largement meilleurs que prévu. Mais la semaine prochaine, c’est le vrai test : nous entendrons parler des actions à méga capitalisation (AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT) qui représentent ensemble environ 20 % du S&P 500 par capitalisation boursière. De plus, compte tenu de l’importance de ces quatre noms en termes d’économie mondiale, les résultats et les commentaires des conférences téléphoniques auront des effets d’entraînement et influenceront sans aucun doute la direction du prochain mouvement matériel pour les principales moyennes. Nous fournirons lundi quelques réflexions sur les thèmes clés à garder à l’esprit à mesure que la saison des résultats s’accélère. Au niveau macroéconomique, la semaine prochaine apportera également quelques rapports clés qui joueront certainement dans l’action. Mercredi, nous avons la réunion du FOMC ; selon le CEM FedWatch Tool, les investisseurs évaluent actuellement près de 80 % de chances pour une hausse de 75 points de base et 20 % de chances pour une hausse de 100 points de base. Jeudi, nous aurons notre première lecture sur l’indice des prix intérieurs bruts du deuxième trimestre. Si cela devient négatif (Wall Street s’attend actuellement à une hausse), nous serons officiellement entrés en territoire de récession défini comme deux trimestres successifs de contraction. Encore une fois, ce n’est pas le cas de base, mais nous avons également été surpris de voir une contraction au premier trimestre, donc quelque chose à surveiller de près car le rapport viendra à la suite de la réunion du FOMC. Sous le capot cette semaine, les services de communication ont clôturé en baisse, se vendant sur le dos des bénéfices du SNAP, suivis des services publics et des soins de santé, tandis que la consommation discrétionnaire a mené à la hausse, suivie des matériaux et des industries. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain a légèrement reculé autour du niveau 106. L’or se situe à environ 1 725 $ l’once. Les prix du brut WTI restent à un peu moins de 100 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans est revenu aux alentours de 2,76 %. Aucune transaction la semaine dernière alors que nous nous préparons à ce que la saison des résultats passe à la vitesse supérieure. Rétrospective Nous avons reçu les résultats des bénéfices de Johnson & Johnson (JNJ), Halliburton (HAL) et Danaher (DHR). Sur le front macroéconomique : Mardi, les mises en chantier de juin ont baissé de 2 % sur une base mensuelle à 1,56 million, manquant les estimations de 1,58 million, tandis que les permis de construire ont chuté de 0,6 % par mois à 1,695 million, dépassant les estimations de 1,65 million. Mercredi, les ventes de maisons existantes auraient chuté de 5,4 % par mois en juin et de 14,2 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cela survient alors que la demande de prêts hypothécaires a atteint son plus bas niveau en 22 ans. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 16 juillet se sont élevées à 251 000, manquant les attentes de 240 000. Dans le portefeuille, nous entendrons Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOGL) mardi après la cloche de clôture ; de Humana (HUM) le mercredi avant la cloche d’ouverture ; de Meta Platforms (META), Qualcomm (QCOM) et Ford (F) mercredi après la cloche de clôture ; de Linde (LIN) et Honeywell (HON) jeudi avant la cloche d’ouverture; d’Apple (AAPL) et d’Amazon (AMZN) jeudi après la cloche ; et de Procter & Gamble (PG), Chevron (CVX) et AbbVie (ABBV) vendredi avant la cloche d’ouverture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 25 juillet Avant la cloche : Philips (PHG), Newmont Goldcorp (NEM), ROM Inc (RPM), Dorman Products (DORM), Squarespace (SQSP ) Après la cloche : Whirlpool (WHR), Universal Health (UHS), NXP Semi (NXPI), Packaging Corp (PKG), Celestica (CLS), Logitech (LOGI), Crane (CR), Brown & Brown (BRO), F5 Networks (FFIV) Mardi 26 juillet Avant la cloche : Centene (CNC), General Motors (GM), Archer-Daniels (ADM), UPS (UPS), Albertsons (ACI), General Electric (GE), Raytheon Tech ( RTX), Coca-Cola (KO), 3M (MMM), McDonald’s (MCD), Kimberly-Clark (KMB), Fiserv (FISV) Après la cloche : Chubb (CB), Visa (V), Mondelez (MDLZ), Texas Instruments (TXN), Stryker (SYK), Canadian Rail (CNI), Chipotle (CMG) 10h00 HNE : Ventes de maisons neuves Mercredi 27 juillet Avant la cloche : United Micro (UMC), T-Mobile (TMUS) , Bunge (BG), Boeing (BA), Bristol-Myers (BMY), General Dynamics (GD), Kraft Heinz (KHC), Penske Auto (PAG), Sherwin-Williams (SHW), Waste Management (WM), Otis (OTIS), Norfolk Southern (NSC), Spotify (SPOT), Rockwell Automation (ROK), Shopify (SHOP) Après la cloche : Molina Health (MOL), Flex (FLEX) , CH Robinson (CHRW), Lam Research (LRCX), United Rentals (URI), Equinix (EQIX), ServiceNow (NOW), Hologic (HOLX), Teledoc (TDOC), Etsy (ETSY) 8 h 30 HNE : Durable Commandes de marchandises 10 h 00 HNE : Ventes à domicile en attente 14 h 00 HNE : Réunion du FOMC Jeudi 28 juillet Avant la cloche : Valero (VLO), Stellantis (STLA), Comcast (CMCSA), Pfizer (PFE), Anheuser-Busch (BUD), Merck (MRK), Thermo Fisher (TMO), Northrup Grumman (NOC), Southwest Air (LUV), Altria (MO), Mastercard (MA), LKQ (LKQ), Textron (TXT), Martin Marietta ( MLM), Fortive (FTV), Vista Outdoor (VSTO), Pitney Bowes (PBI) Après la cloche : Intel (INTC), US Steel (X), Edison (EIX), Olin (OLN), VF Corp (VFC), Yum China (YUMC), Chemours (CC), Edwards Lifesciences (EW), Digital Realty (DLR), Roku (ROKU) 8 h 30 HNE : Indice des prix intérieurs bruts 8 h 30 HNE : Demandes initiales de chômage F Vendredi 29 juillet Avant la cloche : Exxon (XOM), Phillips 66 (PSX), LyondellBasell (LYB), Charter (CHTR), Imperial Oil (IMO), Enbridge (ENB), AstraZeneca (AZN), Magna (MGA), CNH Industrial (CNHI), Colgate-Palmolive (CL) 8 h 30 HNE : Dépenses et revenus personnels (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) 