La semaine en revue, la semaine à venir — 2 septembre 2022

Le S & P 500 a terminé en baisse vendredi, à sa clôture la plus basse depuis juillet, après avoir monté une tentative de gains consécutifs plus tôt dans la session. Les deux premiers jours de septembre, qui ont toujours été le pire mois de l’année pour les actions, ont été mitigés après un mois d’août difficile, qui a généralement été un mois solide pour le marché. À la suite du rapport du gouvernement sur l’emploi d’août de type Goldilocks vendredi, les prévisions du marché pour une augmentation des taux d’intérêt de 75 points de base lors de la prochaine réunion prévue de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci ont quelque peu baissé, selon l’outil FedWatch du CME. Alors que les chances d’une hausse des taux de 50 points de base n’étaient encore que de 44 %, cette lueur d’espoir d’éviter un troisième mouvement consécutif de 75 points de base a aidé à soutenir les actions vendredi matin alors que les rendements obligataires récemment plus forts se sont relâchés. Mais les actions ont renoncé à ces gains et ont terminé en baisse vendredi. Le S&P 500 était en nette baisse sur la semaine, en baisse de 3,6%. L’avance de jeudi a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives qui a commencé le 26 août, avec une terrible chute d’une journée de près de 3,4% après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti dans son discours à Jackson Hole de “une certaine douleur” alors que les banquiers centraux continuent leur combat pour faire baisser une inflation toujours élevée. Cela a mis la pédale au métal sur le scénario de hausse de 75 points de base de Wall Street en septembre. Avance rapide une semaine après le discours de Powell – et avant la cloche vendredi matin, le ministère du Travail a signalé que la masse salariale non agricole avait augmenté de 315 000 en août. C’était juste en deçà des attentes mais toujours solide. Le taux de chômage du pays est passé à 3,7 %. Les économistes ne recherchaient aucun changement par rapport aux 3,5 % du mois précédent. L’inflation des salaires s’est un peu modérée, avec des salaires horaires moyens en hausse de 0,3 % en août et de 5,2 % par rapport à il y a un an, tous deux légèrement inférieurs aux estimations. Il semble y avoir quelque chose dans les données sur les emplois pour tout le monde – d’où l’interprétation Goldilocks pas trop chaude, pas trop froide. Alors que la masse salariale était saine, elle était bien en deçà des 526 000 ajoutés en juillet et du gain mensuel le plus faible depuis avril 2021. La hausse du taux de chômage et la baisse des salaires – bien qu’il ne s’agisse pas de mouvements monumentaux – ont également indiqué un refroidissement du rouge -marché du travail chaud. C’est quelque chose que Powell voulait commencer à voir – puisque, comme nous l’avons souligné, un certain nombre de signaux, y compris les prix des matières premières, ont indiqué un pic d’inflation. L’indice des prix à la consommation et l’indice des prix à la production pour le mois d’août sont publiés les 13 et 14 septembre, environ une semaine avant la réunion de la Fed des 20 et 21 septembre. C’est une nouvelle prometteuse pour les taureaux, même s’ils n’ont pas pu gagner la journée de vendredi. Le début de la semaine dernière a été difficile, en particulier pour les valeurs technologiques. La chute de près de 7,7 % de Nvidia (NVDA) jeudi s’est propagée à l’ensemble du complexe des semi-conducteurs. La baisse finale jeudi, bien que moins grave qu’au début de la session, est survenue après que la société a déclaré mercredi soir que le gouvernement américain restreignait certaines ventes de puces en Chine. Comme nous l’avons écrit jeudi, nous pensons qu’il existe des moyens pour Nvidia d’atténuer l’impact des restrictions ; néanmoins c’était une mauvaise nouvelle. Advanced Micro Devices (AMD), également une holding du Club, a déclaré que les restrictions ne seraient pas importantes pour son activité. Les actions de puces ont connu un rebond initial modeste vendredi – mais elles aussi ont baissé. Sur le marché de survente de la semaine dernière, selon l’oscillateur S & P, nous avons effectué de nombreux achats et quelques ventes stratégiques. Nous avons ajouté à nos nouvelles positions Starbucks (SBUX) et TJX Companies (TJX). Nous avons également été encouragés par l’annonce tardive jeudi d’un nouveau PDG. Nous avons également effectué des achats dans des noms technologiques de haute qualité que nous apprécions à long terme : Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Qualcomm (QCOM) et Nvidia. Cet achat de Nvidia était petit et c’était avant ce développement inattendu concernant les restrictions de vente de puces en Chine. Nous avons également acheté des Johnson & Johnson (JNJ) et des Danaher (DHR). Nous aimons les entreprises liées à la santé sur ce marché comme un lieu de sécurité relative, car les gens ne renoncent généralement pas aux dépenses de bien-être, même dans les moments difficiles. La semaine dernière, nous avons également profité de la flambée des prix du pétrole et avons vendu des actions de certains de nos noms pétroliers : Pioneer Natural Resources (PXD) et Devon Energy (DVN). Voici un aperçu des métiers. Rétrospectivement, le brut West Texas Intermediate a rebondi vendredi pour finir autour de 87 $ le baril. Mais dans l’ensemble, ce fut une semaine difficile pour le pétrole, en baisse de 6,7 %. L’indice du dollar américain a terminé la semaine au-dessus de 109. L’or a terminé à environ 1 720 $ l’once. Le rendement du Trésor à 10 ans a terminé à environ 3,2 % et le rendement du Trésor à 2 ans, qui a atteint des sommets de 14 ans cette semaine, a baissé à 3,4 %. Le rendement à 2 ans a tout de même terminé bien au-dessus du 10 ans, une soi-disant inversion de la courbe des rendements qui est considérée comme un signe avant-coureur de la récession. Les marchés américains sont fermés lundi pour la fête du Travail. Aucun bénéfice sur les actions du Club n’a été publié la semaine dernière. Mais ce que la semaine a manqué en termes de revenus, il a plus que compensé les données économiques, en particulier les chiffres de l’emploi. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le gouvernement a annoncé vendredi une croissance de la masse salariale non agricole légèrement inférieure aux attentes, mais toujours bonne. Le taux de chômage a augmenté et la croissance des salaires s’est modérée. Le rapport sur l’emploi de vendredi est arrivé deux jours après que nous ayons obtenu une image de l’emploi du secteur privé ADP réorganisée pour août, qui montrait une décélération spectaculaire de l’embauche dans les entreprises américaines. Coincées au milieu, jeudi, les demandes d’assurance-chômage de la semaine dernière étaient les plus basses en deux mois. La parade de l’emploi a commencé mardi avec l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre. Le soi-disant JOLTS a montré près d’un million d’offres d’emploi de plus que prévu en juillet. Ce qui nous attend Il n’y a pas non plus de revenus de club dans la semaine à venir. En fait, il ne reste qu’une seule action du Club pour publier des résultats trimestriels cette saison des résultats . C’est Costco (COST) le 22 septembre – l’un des six événements de septembre qui pourraient fournir des catalyseurs pour les actions de notre portefeuille au cours de ce mois traditionnellement difficile pour le marché. Cependant, certaines entreprises déclarent leurs trimestres – GameStop (GME) et Kroger (KR) sont les gros porteurs – et une poignée de rapports économiques à prendre en compte. Lundi 5 septembre Fermeture des marchés américains pour la fête du Travail Mardi 6 septembre Après la cloche : GitLab (GTLB), Coupa Software (COUP) Mercredi 7 septembre Avant la cloche : John Wiley & Sons (WLY), Nio (NIO ) Après la cloche : Asana (ASAN), AeroVironment (AVAV), Casey’s General Stores (CASY), Dave & Buster’s (PLAY), GameStop (GME), Verint Systems (VRNT) 8 h 30 HE : balance commerciale (août) 14 h HE: Livre beige de l’activité économique régionale de la Réserve fédérale jeudi 8 septembre Après la cloche: American Outdoor Brands (AOUT), Smith & Wesson Brands (SWBI), DocuSign (DOCU), Zscaler (ZS), Zumiez (ZUMZ) 8 h 30 HE : Demandes d’assurance-chômage (semaine terminée le 3 septembre) 15 h HE : Crédit à la consommation (juillet) Vendredi 9 septembre Avant la cloche : Kroger (KR) 8 h 30 HE : Inventaires des grossistes (juillet) (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 1er septembre 2022 à New York. Spencer Platt | Getty Images