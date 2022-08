La semaine en revue, la semaine à venir — 12 août 2022

Les principales moyennes se sont redressées cette semaine alors que deux indicateurs clés de l’inflation – l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix à la production (PPI) – sont tous deux inférieurs aux attentes, ce qui est positif pour un marché à la pointe de l’inflation et les investisseurs demandent quotidiennement s’il a atteint un sommet. . Ne vous méprenez pas, l’inflation est toujours incroyablement élevée – en hausse de 8,5% par an sur l’IPC global et de 9,8% sur l’IPP global. Mais le marché est concentré sur la voie à suivre. Et même si une lecture fait une tendance, les résultats de cette semaine, en combinaison avec les baisses que nous avons constatées ces derniers mois dans le prix de divers produits de base, et peut-être plus important encore, le prix du pétrole (étant donné qu’il s’agit d’un intrant clé dans tant d’industries ) évoque l’idée que la Réserve fédérale est en train de gagner sa guerre contre l’inflation. Cela fait qu’un “atterrissage en douceur” – écraser l’inflation sans dommage économique majeur – est peut-être dans les cartes, ce que peu de gens pensaient possible il y a quelques mois à peine. De plus, les résultats de l’IPC et de l’IPP plus faibles que prévu, qui représentent également une décélération par rapport aux lectures de juin, font suite à un rapport sur la masse salariale non agricole de juillet beaucoup plus fort que prévu . Considérez que sur une base mensuelle, les gains horaires moyens ont augmenté de 0,5 % tandis que le titre de l’IPC était stable pour le mois. Si la Fed peut réussir à enfiler l’aiguille et faire baisser l’inflation sans détruire le marché du travail, elle aura fait ce que beaucoup pensaient presque impossible et nous a mis en place pour une économie très saine jusqu’en 2023. Le temps nous le dira. Cette semaine en a certainement été une pour les haussiers – à la fois en termes de progression, mais plus important encore en termes de résultats de ces lectures économiques clés. Sous le capot cette semaine, tous les secteurs ont clôturé en hausse avec l’énergie en tête, suivi des financières et des matériaux. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain est resté stable autour du niveau 105. L’or a augmenté à environ 1 815 $ l’once. Les prix du brut WTI ont récupéré le niveau de 90 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans reste autour du niveau de 2,84 %. Nous n’avons eu qu’une transaction cette semaine : nous avons vendu 45 actions de Chevron (CXV). Jim Cramer’s Charitable Trust détient 100 actions de CVX, réduisant sa pondération dans le portefeuille de 0,53 % à 0,76 %. Rétrospective Nous avons reçu les résultats de Bausch Health (BHC), Wynn Resorts (WYNN) et Disney (DIS). Sur le front macroéconomique : mercredi, nous avons reçu un rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) plus faible que prévu (ce qui est positif) pour le mois de juillet, indiquant une augmentation annuelle de 8,5 %, inférieure à l’augmentation de 8,7 % que nous attendions. . Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 6 août se sont élevées à 262 000, en deçà des attentes de 264 000. Jeudi également, similaire à la dynamique de l’IPC, l’indice des prix à la production de juillet aurait augmenté de 9,8 % par an en juillet, en deçà des attentes de 10,4 %. Ce qui nous attend Dans le portefeuille, nous entendrons Cisco Systems (CSCO) mercredi après la clôture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 15 août Avant la cloche : Li Auto (LU), Weber (WEBR), DouYu (DOYU), Niu Tech (NIU), CLEAR Secure (VOUS ), Bitfarms (BITF), UpHealth (UPH), Sterling Bancorp (SBT), TherapeuticsMD (TXMD), Rockwell Medical (RMTI), Harbor Custom (HCDI), omniQ (OMQS) Après la cloche : Compass (COMP), Tencent Music (TME), Fabrinet (FN), Ferroglobe (GSM), Intercorp (IFS), GoHealth (GOCO), ZipRecruiter (ZIP), ThredUp (TDUP), Shoals (SHLS), AMMO (POWW), SkyWater Tech (SKYT), Quest Resources (QRHC), GAN Ltd (GAN) Mardi 16 août Avant la cloche : Walmart (WMT), Home Depot (HD), Sea Ltd (SE), Elbit (ESLT), Premier (PINC), HUYA (HUYA) , Lumentum Holdings (LITE), Hanus International (JBI), Tremor International (TRMR), Global-e Online (GLBE), Genius Sports (GENI) Après la cloche : Agilent (A), LexinFintech (LX), Jack Henry (JKHY ), QuickLogic (QUIK), PAVmed (PAVM), AgEagle Aerial (UAVS), Kidpik (PIK), Lulus Fashion (LVLU) 8h30 m ET : Mises en chantier 9 h 15 HE : Production industrielle et utilisation des capacités Mercredi 17 août Avant la cloche : Lowe’s (LOW), Target (TGT), TJX Companies (TJX), Performance Food (PFGC), ZIM Integrated (ZIM ), Analog Devices (ADI), Krispy Kreme (DNUT), OneConnect Fin (OCFT), Membership Collective (MCG), RADA Electronic (RADA), Kamada (KMDA), Sportradad Group (SRAD) Après la cloche : Amcor (AMCR) , Bath & Body Works (BBWI), Keysight Tech (KEYS), ZTO Express (ZTO), Synopsys (SNPS), Chemical & Mining (SQM), Wolfspeed (WOLF) 8h30 HE : Ventes au détail 14h00 HE : Procès-verbal du FOMC jeudi 18 août Avant la cloche : Kohl’s Corp (KSS), BJ’s Wholesale (BJ), Estee Lauder (EL), NetEase (NTES), SpartanNash (SPTN), Tapestry (TPR), Canadian Solar (CSIQ), NICE (NICE), Youdao (DAO) Après la cloche : Applied Materials (AMAT), Ross Stores (ROST), 360 Finance (QFIN), OSI Systems (OSIS), Globant (GLOB), Navigator Holdings (NVGS), Bill. com (BILL), Plate-forme Arco (ARCE) 8h30 ET : Demandes initiales d’assurance-chômage 10h00 ET : Ventes de maisons existantes vendredi 19 août Avant la cloche : Deere (DE), Vipshop Holdings (VIPS), Foot Locker (FL), Buckle (BKE), Kelso Tech (KIQ), Kuke Music (KUKE), FUJIFILM Holdings ( FUJIY) (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à Manhattan, New York, États-Unis, le 20 mai 2022. Andrew Kelly | Reuter