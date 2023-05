La semaine en classique : Wozzeck ; Don Giovanni – Christian Gerhaher et Anja Kampe frissonnent à Berg cinq étoiles

Sclouant sur sa propre orbite, comme il semble à chaque nouvelle rencontre, l’œuvre d’Alban Berg Wozzeck (1925) ne ressemble à aucun autre opéra. Les voix chantent, parlent, crient de multiples manières, précisément précisées par le compositeur. La partition scintille à travers tous les styles, une valse vacillante ou un piano honky-tonk parachutant pour vous sauver lorsque les harmonies atonales de Berg vous ont laissé en plan. D’après la pièce de Georg Büchner Woyzeck, l’intrigue est crue et brutale. Un soldat assassine la mère de son enfant, puis se noie.

Les mauvaises mises en scène de l’opéra sont rares, mais certaines atteignent des niveaux d’expression différents. La nouvelle production du Royal Opera House, dirigée par Antonio Pappano, mise en scène par Deborah Warner, fait partie de cette catégorie. Le premier soir, le casting, le chœur, l’orchestre, sonnaient sans faute. Des groupes sur scène aux solos de section en passant par les intermèdes voluptueux qui façonnent l’œuvre, chaque aspect était compulsif, ténébreux, scintillant.

Dans le rôle-titre, le baryton allemand Christian Gerhaher est redoutable et touchant. Pas le plus naturel des acteurs, ce magnifique chanteur prend tout son sens, bougeant avec une rigidité déconcertante, douloureuse à voir. Au départ, alors qu’il passe la serpillère dans les latrines, on comprend le niveau de sa dégradation. (Nous savons à quoi servent les toilettes, mais ici, de peur que nous ne l’avions oublié, l’acte d’excrétion, dans toute sa variété, était énoncé.) Anja Kampe, une Marie passionnante et sérieuse, Peter Hoare et Brindley Sherratt dans un partenariat drôle et glacial en tant que capitaine et docteur, a dirigé une distribution et un chœur d’ensemble experts, tous faisant leur part.

Warner s’est appuyée sur sa production de 2022 au Royal Opera de Pierre Grimes – écrit deux décennies plus tard mais influencé par Wozzeck – dans cette exploration de l’outsider de Berg. Comme Grimes, Wozzeck a la sensibilité d’un poète mais aucune de la langue. Tous deux sont écrasés par la pauvreté. Chaque aspect de l’histoire est clairement raconté. Les créations d’Hyemi Shin (costumes de Nicky Gillibrand, éclairages d’Adam Silverman, chorégraphie de Kim Brandstrup) oscillent entre des intérieurs ternes et une forêt malsaine sur fond de ciel orangé. Au point de crise, une lune cramoisie s’éclipse, avec un effet spectaculaire, alors que l’orchestre fait retentir sa note rugissante à l’unisson dans un crescendo terrifiant. Direction et musique ne font qu’un. Vous ne pouvez pas demander plus d’opéra.

Pour certains réalisateurs, mettre en scène Don Giovanni est un problème. Clément dénoue intelligemment les défis

Le festival de Glyndebourne 2023 s’est ouvert avec Mozart Don Giovanni, dans une nouvelle mise en scène de la réalisatrice française Mariame Clément, dirigée par l’américano-allemand Evan Rogister pour ses débuts maison. Sur la preuve du travail passé là-bas (Il turco en Italie et Don Pasquale), Clément garantit style et perception. Les deux étaient en évidence, mais la mise en scène, parfois surchargée, n’a pas encore pris racine. Plus préoccupant était le problème de coordination entre les chanteurs et l’orchestre. (J’étais là le deuxième soir.) Les vitesses de Rogister étaient rapides, mais se sentaient libres. La partition de Mozart est une seconde nature pour l’Orchestre du Siècle des Lumières. Toutes les notes étaient en place, les détails précis, mais à cette occasion, c’est le jeu imaginatif du continuo qui a donné l’énergie et la définition de l’interprétation.

Une mise en scène préalable de Don Giovanni, réalisé par le toujours radical Graham Vick, mettait en scène la tête coupée d’un cheval et un tas de fumier. En avance sur son temps pour pointer du doigt l’odieux du Don, l’approche de Clément est presque hygiénique en comparaison. Installées dans l’atrium d’un hôtel lambrissé, les créations (de Julia Hansen) sont modernes, avec des clins d’œil aux origines XVIIIe de l’œuvre : une cape, une perruque quand le déguisement s’impose. Sinon, le look est des blazers en satin pour les enterrements de vie de garçon ou des paillettes roses pour le week-end entre filles ou, brièvement, des cagoules noires pour suggérer que tous les hommes sont ou pourraient être des violeurs.

‘Un naturel’ : Andrey Zhilikhovsky, à droite, dans le rôle de Don Giovanni, avec Mikhail Timoshenko un Leporello lyrique. Photographie : Monika Rittershaus/© Glyndebourne Productions Ltd

La vertu, à travers la figure de Don Ottavio (Oleksiy Palchykov, ardent et au ton pur), obtient une égale audience. Tout est là dans le texte de Lorenzo da Ponte, mais une tendance récente du réalisateur a été de présenter Ottavio comme la mauviette et sa fiancée, Donna Anna, comme sensible au Don qui la viole. Ce n’est pas une lecture possible après #MeToo. Contrairement au public de Mozart en 1787, nous ne pouvons pas rire de la déviance et de la complaisance sexuelles du Don. Pour certains réalisateurs, la mise en scène Don Giovanni du tout est un problème. Clément dénoue intelligemment les défis, mais avec les extrêmes flamboyants de l’œuvre maîtrisés, il semble manquer de mojo.

Le point culminant, et qui mérite vraiment d’être célébré, est le casting : habilement choisi, jeune et majoritairement est-européen. Le baryton moldave Andrey Zhilikhovsky – chemise ouverte sur la poitrine, talons cubains, jeans moulants et fanfaron déhanché – est un naturel dans le rôle-titre, la musicalité et la retenue l’emportant sur la caricature. Michael Mofidian et Victoria Randem se régalent en Masetto et Zerlina, torrides et exubérantes. Les femmes lésées, Donna Elvira de Ruzan Mantashyan et Donna Anna de Venera Gimadieva, compensent la neutralité avec un chant de grande classe. Un nouveau nom à surveiller est le jeune baryton-basse russe Mikhail Timoshenko dans le rôle de l’acolyte de Don Giovanni, Leporello, devenu un Reginald Perrin miteux d’âge moyen. Il ne volera peut-être pas les filles avec son apparence de tweed, mais avec cette voix – lyrique, riche, pleine de beauté – il pourrait avoir n’importe qui.

Notes par étoiles (sur cinq)

Wozzeck ★★★★★

Don Giovanni ★★★