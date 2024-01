La semaine en bonnes nouvelles : Sculptures de glace, mots farfelus et îles vertes

Note de l’éditeur : recevez la newsletter The Good Stuff de CNN pour des vibrations positives et des nouvelles édifiantes dans votre boîte de réception tous les samedis matin. Inscrivez-vous ici.

20 janvier 2024

Je lis actuellement « Comment fonctionne l’infrastructure » ​​de Deb Chachra, ingénieure et experte en science des matériaux. C’est un de ces livres qu’il faut lire par petites gorgées d’une vingtaine de pages. Agir autrement équivaudrait à avaler une bouteille de scotch vieilli en fût : un gaspillage d’une bonne chose et bien trop puissant pour être consommé en une seule fois.

L’un des concepts les plus étonnants du livre est aussi l’un des plus évidents : les systèmes qui nous facilitent la vie, depuis l’eau de nos robinets jusqu’au miracle infiniment complexe du transport aérien, sont trop vastes pour qu’une seule personne puisse les comprendre. .

Cela semble être un moment de « duh » jusqu’à ce que vous réalisiez que cela signifie qu’au sein de ces systèmes se construit une immense quantité de confiance et de coopération. Chaque fois que nous allumons une ampoule ou envoyons quelque chose par la poste, nous comptons sur d’innombrables personnes que nous ne connaîtrons jamais, travaillant avec des technologies que nous ne comprendrons jamais, qui ont été perfectionnées au fil d’innombrables années, même par plus des gens que nous ne connaîtrons jamais. C’est une pensée troublante mais puissante. Nous sommes plus connectés que nous ne le pensons et dépendons les uns des autres plus que nous ne pourrions jamais l’imaginer.

Lancez-vous avec certaines de nos bonnes nouvelles les plus populaires de la semaine

Un pays des merveilles hivernal

Le premier Festival international de la neige et de la glace de Mazaalai, en Mongolie, a débuté il y a quelques jours et fait déjà sensation. L’événement gratuit, organisé à l’extérieur de la capitale Oulan-Bator, aurait établi un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de personnes descendant une glissade de glace en une heure. Dans le cadre des festivités d’ouverture, 408 participants ont contribué à assurer la victoire en dévalant les uns après les autres le toboggan glacé de 16,4 mètres de long du festival. Parmi les autres attractions du festival, citons une sculpture de neige et de glace de cinq mètres de haut représentant l’ours Gobi, protégé du pays (Mazaalaï en mongol) et ses petits, visant à sensibiliser l’opinion publique à cet animal en danger critique d’extinction. Les dirigeants mongols espèrent également que cet événement fantastique fera découvrir aux gens une nouvelle facette de ce magnifique pays d’Asie de l’Est.

Un fidèle compagnon

Un randonneur sur le sentier Lanipo à Kaimuki, à Hawaï, a appelé le 911 après avoir vu un chien non accompagné aboyer au bord d’une pente raide. Après avoir mis le chien en sécurité, les sauveteurs ont remarqué autre chose : un sac rempli d’objets personnels à environ 70 pieds sous l’endroit où le chien a été trouvé. Les intervenants sur le terrain qui s’occupaient du chien ont trouvé le nom et les coordonnées de son propriétaire sur son collier. Leur appel étant resté sans réponse, la police locale a effectué un contrôle social et a constaté que personne n’était à la maison, ce qui indique que quelque chose n’allait pas. Effectivement, plus bas sur la pente, sous un feuillage épais, les sauveteurs ont trouvé une femme de 35 ans – la propriétaire du chien qui fournissait une certaine puissance pulmonaire fidèle – qui était tombée lors d’une randonnée. L’équipage l’a chargée sur une civière de sauvetage et l’a transportée par avion vers un lieu sûr.

Eh bien, c’est un nouveau (ou un ancien)

Le programme Word Warriors de la Wayne State University a publié sa liste 2024 de mots extrêmement cool, et ils sont un régal pour le cerveau. Le programme met en lumière des mots délicieux et étrangement applicables qui ont été perdus avec le temps et qui méritent définitivement une renaissance. Parmi les finalistes de cette année figurent :

• curglaff (n) : le choc quand on plonge dans l’eau froide

• rawgabbit (n) : une personne qui parle avec assurance mais par ignorance

• coup d’orage (n) : un fort déluge de pluie lors d’un orage

En fait, ils semblent si précis si vous y réfléchissez. Bien sûr, c’est ça un rawgabbit ! Lisez quelques autres faits saillants de la liste ici.

Amy Sussman/Getty Images Pedro Pascal et Lux Pascal assistent à la réception post-Emmy 2024 de HBO.

Tous ceux qui ont brillé à la cérémonie des Emmy Awards de cette année ! Pedro Pascal était le grand frère des objectifs, escortant sa charmante soeur Lux sur le tapis rouge. Lux Pascal est une mannequin et actrice trans et Pedro a toujours été son plus grand partisan. Puis il y eut Christine Applegatequi a fait une apparition radieuse après avoir annoncé son diagnostic de SEP en 2021. À droite et à gauche, les gens honoraient leurs familles et leurs héritages (saison des récompenses chérie). Ayo Edebiri a honoré sa mère et son père, originaires respectivement de la Barbade et du Nigéria). D’autres, comme Niecy Nash-Betts, se sont à juste titre honorés ! «Je tiens à me remercier d’avoir cru en moi et d’avoir fait ce qu’ils disaient que je ne pouvais pas faire. Et j’ai envie de me dire devant tout ce beau monde : ‘Vas-y, ma fille, avec ton mauvais moi.’ Vous avez fait ça'”, Nash-Betts a dit dans son discours émouvant. Oh et Elton John a désormais un EGOT (un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony). Quelle nuit!

Richard Kellett/Adobe Stock Plage de Tiree

Ne vous laissez pas tromper par les eaux tropicales turquoise. Cette vue à couper le souffle se trouve sur l’île de Tiree en Écosse, parfois appelée l’Hawaï du Nord. Tiree est l’une des meilleures îles d’Europe de CNN Travel pour s’éloigner de presque tout le monde. Les visiteurs de Tiree doivent prendre un ferry de quatre heures pour s’y rendre, mais ont droit à des kilomètres de plages peu peuplées, de sentiers pédestres et de pistes cyclables. Découvrez d’autres endroits de rêve très éloignés ici.

Saviez-vous que le premier code-barres n’était pas du tout une barre, mais avait la forme d’un œil de bœuf ? Le premier brevet pour une technologie désormais omniprésente, déposé en 1949, utilisait des cercles concentriques au lieu de lignes. Et le premier grand adoptant de la technologie des codes-barres ? L’industrie ferroviaire! À la fin des années 1960, les chemins de fer ont commencé à utiliser les codes-barres Kartrak, développés pour identifier automatiquement les wagons lorsqu’ils passaient devant les scanners. Même ceux-ci étaient différents des codes-barres d’aujourd’hui car ils utilisaient des lignes de différentes couleurs qui ressemblaient un peu à l’art moderne. Il y a tellement d’autres faits amusants là-dedans excellent article sur l’histoire du code-barres. Qui aurait cru qu’ils étaient si fascinants ?

Nous espérons que vous avez apprécié The Good Stuff ! À la semaine prochaine!