La semaine en affaires : encore plus de chaos dans le transport aérien

Quoi de neuf? (8-14 janv.)

Panne du système

Dans la foulée de l’effondrement des voyages de vacances de Southwest Airlines, une panne systémique beaucoup plus large a bloqué les avions la semaine dernière. La source du problème réside dans la Federal Aviation Administration, dont le système alertant les pilotes des problèmes de sécurité est tombé en panne mercredi. Au total, la perturbation a causé plus de 9 000 retards et 1 300 annulations, laissant de nombreux passagers bloqués sans aucune compagnie aérienne à blâmer. La cause était un fichier de base de données endommagé, selon l’agence, et la Maison Blanche a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’une cyberattaque. Mais la défaillance du système est néanmoins troublante, révélant la fragilité des infrastructures sur lesquelles le pays s’appuie pour gérer le trafic aérien commercial. Les critiques disent que la FAA a eu du mal à suivre les progrès technologiques ainsi que l’augmentation du nombre de vols et de passagers. Le chaos du transport aérien a de nouveau mis le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, qui supervise l’agence, sur la sellette. Il a dit qu’il essayait de déterminer “comment cela aurait pu arriver en premier lieu”.

L’inflation se refroidit

Au grand soulagement des ménages américains et des décideurs politiques à Washington, les prix à la consommation – grimpant à un rythme effréné il n’y a pas si longtemps – continuent de baisser. L’inflation ralentit sur une base annuelle, selon les derniers chiffres, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 6,5 % sur l’année jusqu’en décembre, contre 7,1 % en novembre. Cette baisse s’explique en grande partie par la chute des prix de l’essence et des billets d’avion. Un recul de l’inflation des prix des biens et une modération des coûts de location cette année pourraient contribuer à atténuer l’inflation globale. Le rapport devrait être encourageant pour les banquiers centraux de la Réserve fédérale, qui commencent à voir des signes plus clairs que leur campagne pour maîtriser la hausse des prix a l’effet escompté – c’est pourquoi ils envisagent de relever les taux d’intérêt d’un quart de point lors de leur réunion de février plutôt que de procéder à une autre augmentation d’un demi-point ou de trois quarts de point.

Slips roses chez Goldman Sachs

La semaine dernière, Goldman Sachs a entamé l’une de ses plus importantes séries de licenciements depuis la crise financière de 2008. La banque prévoit de supprimer 3 200 emplois au total, soit environ 6% de ses effectifs, alors qu’elle est aux prises avec un ralentissement des transactions et un affaissement des marchés. Et vendredi, elle a révélé que ses efforts pour se développer dans la banque de consommation avaient entraîné des pertes de 3 milliards de dollars depuis 2020. Elle est loin d’être le seul géant de Wall Street à faire face à ces défis : JPMorgan Chase, la plus grande banque du pays, a indiqué que ses revenus de banque d’investissement au quatrième trimestre a chuté de 57% et a déclaré avoir mis de côté 1 milliard de dollars pour se préparer à la possibilité d’une “légère récession”. Bank of America, Citigroup et Wells Fargo ont également chacun affecté des centaines de millions de dollars pour tenir compte des futures pertes sur prêts. Les revenus de Goldman, qui seront publiés cette semaine, sont susceptibles de refléter étroitement ceux de ses pairs.

Et après? (15-21 janv.)

Le procès d’Elon Musk pour un tweet

Avant même qu’Elon Musk ne reprenne Twitter, il n’était pas connu pour sa discrétion sur la plateforme. Cette semaine, M. Musk doit être jugé pour un tweet qu’il a publié en août 2018, disant à ses millions d’abonnés : « J’envisage de privatiser Tesla à 420 $. Financement assuré. Avec cette déclaration – suggérant un accord de plus de 70 milliards de dollars – il a fait monter en flèche les actions de la société de véhicules électriques et s’est retrouvé avec 40 millions de dollars d’amendes de la part de la Securities and Exchange Commission. Les actionnaires ont également cherché leur propre recours, intentant une action en dommages-intérêts et accusant M. Musk et d’autres membres actuels et anciens du conseil d’administration de Tesla de manipulation d’actions. M. Musk a déclaré que le tweet faisait référence à un investissement potentiel du fonds d’investissement du gouvernement saoudien, mais certains connaisseurs du fonctionnement du fonds saoudien ont mis en doute ces affirmations, et les membres du conseil d’administration de Tesla ont été pris au dépourvu par le tweet de M. Musk.