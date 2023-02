La semaine du Super Bowl transforme la région de Phoenix en Valley of Fun

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les mois d’hiver et de printemps sont la saison touristique en Arizona, les visiteurs descendant dans la vallée du soleil pour échapper au froid et profiter du plein air.

Le Super Bowl ajoute une autre couche de tumulte, les plus de 100 000 personnes supplémentaires remplissant les bars, les restaurants et les fêtes à travers le désert.

Ajoutez le Phoenix Open, la version du PGA Tour d’un mosh pit arrosé sur l’herbe, et la région de Phoenix se transforme en une vallée de plaisir d’une semaine.

“Le buzz est définitivement là”, a déclaré Jay Parry, président et chef de la direction du comité organisateur du Super Bowl de l’Arizona. “Il va être plus grand et meilleur que le précédent.”

Le dernier, en 2015, a été un énorme succès.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Seahawks de Seattle ont disputé un Super Bowl épique qui s’est terminé sur la ligne de but dans les dernières secondes. Le Phoenix Open s’était déjà imposé comme le plus grand spectacle sur gazon et Tiger Woods a alimenté les festivités en participant à l’événement pour la première fois depuis 2001.

Le Super Bowl de cette année a les ingrédients pour un autre mélange mémorable.

Les Chiefs de Kansas City sont de retour dans le Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans, essayant de remporter leur troisième championnat au total, tandis que les Eagles de Philadelphie se disputent leur deuxième titre en six ans. Il mettra également en vedette deux des quarts-arrières les plus dynamiques de la NFL, Patrick Mahomes de Kansas City et Jalen Hurts de Philadelphie.

Le match de dimanche est évidemment la pièce maîtresse, mais l’accumulation est une fête mouvementée d’une semaine.

Pour les précédents Super Bowls, Glendale – où se trouve le stade – Scottsdale et le centre-ville de Phoenix étaient les points focaux festifs. Les réjouissances se sont propagées à travers la vallée pour le match de cette année.

La NFL et le comité organisateur organisent 20 événements sanctionnés au cours des quatre jours précédant le Super Bowl, faisant partie de plus de 200 événements dans la région de Phoenix.

Ce Super Bowl n’a pas un, mais deux sites NFL Experience pour les fans. L’un se trouve au Phoenix Convention Center, où les fans peuvent marquer des buts sur le terrain, lancer des passes ou courir à travers un gant de tacles factices.

L’expérience à Hance Park, du côté nord du centre-ville, propose de la musique live le soir et accueillera une soirée de surveillance en plein air qui comprendra les plus grands écrans vidéo de l’Arizona. Le survol de la Marine pour le match à Glendale passera également au-dessus du parc juste après l’hymne national.

“C’est génial”, a déclaré le fan des Eagles Sean Duffy, qui a pris l’avion de Philadelphie avec sa famille pour assister au match. “Nous allons à chaque match et être ici est super, surtout le temps.”

La musique aussi.

Rihanna se produit à la mi-temps et aura probablement un invité surprise ou deux. Le chanteur country Chris Stapleton chante l’hymne national avec l’acteur oscarisé Troy Kotsur qui l’interprète en langue des signes. Babyface chantera “America The Beautiful”.

Pour ceux qui ne vont pas au match, il y a beaucoup d’autres grands noms qui se produisent dans la vallée, comme Snoop Dogg, Cardi B, Paramore, Machine Gun Kelly, Dave Matthews Band, Tim McGraw et bien d’autres.

“Cette fois-ci, l’intérêt des fans pour le Super Bowl a été très élevé et en faire partie a été incroyable”, a déclaré Parry, qui a également participé au Super Bowl 2015.

L’Open de Phoenix s’y est ajouté.

Le tournoi au TPC Scottsdale s’est transformé d’une simple étape de plus sur le swing de la côte ouest du PGA Tour en un lieu de fête du circuit. Des centaines de milliers de fans descendent chaque année sur le parcours du désert – un record de 216 000 en 2018 – pour applaudir et se moquer à des niveaux de décibels mieux adaptés à un match de football.

Le 16e trou par 3 est l’épicentre tapageur, un gâteau de pandémonium à trois couches avec plus de 20 000 fans souvent en état d’ébriété créant la version golf d’une croisière festive.

L’Open de Phoenix a un profil encore plus élevé cette année.

Le PGA Tour a augmenté les bourses de quatre tournois en réponse à la ligue de golf LIV financée par l’Arabie saoudite. L’Open de Phoenix en est un, avec une bourse de 20 millions de dollars et 3,6 millions de dollars pour le gagnant, contre 8,2 millions de dollars et 1,4 million de dollars l’an dernier.

Autre changement : la bière sera vendue dans des gobelets au lieu de canettes au 16e trou après que les fans aient créé une tempête de bière pour une paire d’as.

Ne vous attendez pas à ce que cela ralentisse le chahut.

“Je ne pense pas que ce soit le favori de tout le monde”, a déclaré le joueur du PGA Tour Jon Rahm, qui a joué à proximité de l’Arizona State. «Je pense que soit vous l’aimez, soit vous le détestez. Il n’y a pas d’entre-deux. Avec mon étui, je l’adore.

Trouvez quelque chose que vous n’aimez pas à Phoenix cette semaine, il y a probablement quelque chose d’autre au coin de la rue dans la vallée du plaisir.

