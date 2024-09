La Semaine du don vivant incite tout le monde à envisager le don d’organes

Cette semaine est la Semaine du don d’organes vivant, proclamée par le Centre de don d’organes vivant du Réseau universitaire de santé. Un don d’organes vivant se produit lorsqu’une personne donne un rein ou une partie de son foie à un patient, ce qui améliore considérablement les taux de survie des personnes souffrant d’une défaillance d’organe.

Le gouvernement provincial sensibilise les gens à l’importance des dons d’organes. Le ministre de la Santé Everett Hindley a déclaré : « Les donneurs d’organes vivants sont de véritables héros, ils donnent une seconde chance à ceux qui en ont besoin. » Il encourage les résidents admissibles à en apprendre davantage sur le don d’organes vivants et à envisager de s’inscrire comme donneur. Vous devez avoir 16 ans ou plus pour faire un don de foie et 18 ans ou plus pour faire un don de rein. (Le reste de la liste d’admissibilité se trouve ci-dessous.)

Le registre des donneurs d’organes et de tissus de la Saskatchewan a été lancé en septembre 2020 et un communiqué de presse de la province indique qu’à ce jour, plus de 30 000 résidents admissibles se sont inscrits.

Critères d’éligibilité :

Un donneur vivant de rein ou de foie peut être un conjoint, un membre de la famille, un ami, un collègue ou un inconnu. Les donneurs doivent être âgés de plus de 16 ans pour un don de foie et de plus de 18 ans pour un don de rein. Ils doivent également avoir un poids santé par rapport à leur taille, être en bonne santé, ne pas souffrir de diabète, de cancer, de maladie rénale ou cardiaque et être disposés à donner librement. Les donneurs de rein qui se présentent pour un receveur spécifique et qui ne sont pas compatibles peuvent néanmoins être en mesure d’aider ce receveur grâce au National Kidney Paired Donation Program.

Toute personne âgée de plus de 16 ans est autorisée à enregistrer sa décision d’être inscrite au registre des donneurs d’organes et de tissus et à demander des informations sur le processus pour devenir donneur d’organes vivant à www.givelifesask.ca.