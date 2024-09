La semaine du déjeuner à 10 dollars est de retour à Midtown OKC. Découvrez les restaurants participants qui proposent des repas

La « 10 Buck Lunch Week » de Midtown Oklahoma City est de retour à partir de lundi et vous pouvez obtenir des options de déjeuner dans 20 restaurants différents.

De 11h à 14h tous les jours du lundi au vendredi, visitez l’un des 20 restaurants participants à la 10 Buck Lunch Week et savourez un repas pour seulement 10 $.

Les promotions sur les repas sont garanties pour les repas sur place uniquement, même si certains restaurants peuvent autoriser les plats à emporter. Renseignez-vous auprès du restaurant pour en être sûr.

Au total, vingt restaurants participent à la promotion. Toutefois, Alma, Kaiser’s Grateful Bean Café, Plant et Stella Modern Italian Cuisine sont fermés lundi. Vous trouverez ci-dessous les restaurants participants, leurs adresses et les plats inclus dans la promotion.

Alma320 NW 10 St.

Burger classique et frites : Burger de côtes courtes hachées avec fromage cheddar, laitue, tomate, oignon, cornichons et mayonnaise, servi avec des frites.

Plats mexicains raffinés de Barrios1000 N Hudson Ave.

Salle Fassler421 NW 10 St.

Café Grateful Bean de Kaiser1039 N Walker Ave.

McNellies OKC1100, promenade Classen

Tacos de poisson et accompagnement : tilapia pané et frit à la main, garni de laitue râpée, de pico de gallo, de fromage râpé et d’une crème d’avocat, servi avec un accompagnement au choix et une boisson à la fontaine.

Wrap de poulet Buffalo et accompagnement : Doigts de poulet panés à la main, mélangés à une sauce Buffalo épicée, une vinaigrette au fromage bleu, de la laitue et des tomates, enveloppés dans une tortilla aux herbes et à l’ail, servis avec un accompagnement au choix et une boisson à la fontaine.

BLT et accompagnement de McNellie : bacon croustillant au noyer, laitue, tomates grillées, mayonnaise au poivre noir doux sur pain grillé texan servi avec un accompagnement au choix et une boisson à la fontaine.

Pas un Joe ordinaire1227 N Walker Ave.

Célèbre Midtown Club et accompagnement : dinde rôtie, bacon fumé, pesto italien aux pignons de pin et au basilic, provolone, tomate, épinards, avocat sur pain aux baies de blé servi avec chips et salsa rôtie au feu et thé glacé ou infusion froide.

PB et J pour adultes et accompagnement : beurre de cacahuète et gelée avec bacon, banane et miel sur du pain aux myrtilles, servi avec des chips et de la salsa grillée au feu et du thé glacé ou une infusion froide.