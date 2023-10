La semaine... du congrès du Parti Travailliste | Actualités politiques

Deux des journalistes les mieux connectés de Westminster – Sam Coates de Sky News et Jack Blanchard de Politico – fournissent le guide essentiel de la politique de la semaine à venir.

Ils se tournent vers ce qui les attend lors de la conférence du parti travailliste à Liverpool – y compris la façon dont Sir Keir Starmer exposera ses priorités avant les élections générales – et comment ce qui se passe au Moyen-Orient sera discuté par les participants à la conférence.

De plus, Jack et Sam reviennent sur leurs prédictions du dernier épisode – y compris l’annonce HS2 de Rishi Sunak et les élections partielles de Rutherglen et Hamilton West.

