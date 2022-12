La semaine des requins compte trop d’hommes blancs et est sujette à “faire peur”: étude

Comme ça arrive6:29La semaine des requins compte trop d’hommes blancs et est sujette à “faire peur”: étude

Si vous vous connectez à la couverture de la Shark Week de Discovery Channel, vous pourriez avoir la fausse impression que tous les requins sont dangereux et que tous les experts en requins sont des hommes blancs.

Une nouvelle étude a examiné plus de trois décennies de contenu de la Shark Week et a constaté que la grande majorité des experts présentés étaient des hommes blancs. De plus, le ton de la couverture a eu tendance à se concentrer sur les espèces de requins les plus dangereuses, accentuant souvent les craintes des gens à l’égard des prédateurs océaniques en voie de disparition.

“Le message qu’ils envoient, que ce soit intentionnel ou non – et ce n’est probablement pas le cas – est que nous allons continuer à présenter les mêmes personnes, ils font de la bonne télévision, et nous ne sommes pas aussi inquiets de présenter bonne science ou représentant vraiment fidèlement les gens qui font ce travail », a déclaré la co-auteure Lisa Whitenack Comme ça arrivel’hôte Nil Köksal.

“Cela ne rend pas service aux requins, surtout parce que tant de requins sont, vous savez, considérés comme en voie de disparition ou menacés d’extinction.”

Whitenack, paléobiologiste des requins à l’Allegheny College en Pennsylvanie, a co-écrit l’étude, qui a été publié le mois dernier dans la revue PLoS One .

Discovery Channel n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC.

Un nombre disproportionné de Mikes blancs

Comme de nombreux scientifiques spécialisés dans les requins, Whitenack a grandi en regardant et en aimant la semaine des requins. Mais quand elle repense, elle ne se souvient pas avoir vu beaucoup de gens qui lui ressemblent ou qui ressemblent à ses collègues.

“Malheureusement, ma mémoire était correcte. Il y a beaucoup d’hommes et beaucoup de Blancs”, a déclaré Whitenack.

L’étude a examiné plus de 200 épisodes de Shark Week diffusés entre 1988 et 2020. Sur plus de 200 personnes facturées par Discovery comme experts ou animateurs, 93,9% étaient blancs et 78,6% étaient des hommes. Aucun n’a utilisé de pronoms non binaires ou n’a été identifié comme transgenre.

Le co-auteur David Shiffman, défenseur de l’environnement à l’Arizona State University, a remarqué que Shark Week a présenté plus d’hommes blancs nommés Mike spécifiquement, que de femmes – point final.

Lisa Whitenack est professeur de biologie à l’Allegheny College en Pennsylvanie et étudie la paléobiologie des requins. (Collège Allegheny)

Les auteurs de l’étude disent que cela ne reflète pas la diversité dans leur domaine.

Selon une autre étude co-écrite par Shiffman plus de la moitié des membres de l’American Elasmobranch Society – un groupe universitaire qui soutient l’étude des requins et autres poissons – sont des femmes, et un membre sur quatre est noir.

Whitenack note que Minorities in Shark Sciences (MISS), un groupe de chercheurs marins qui s’est formé l’année dernière pour renforcer la représentation dans le domaine, compte plus de 300 membres.

La fondatrice de l’organisation, la biologiste marine Carlee Bohannon, a salué l’étude pour avoir mis en lumière la diversité dans le domaine.

“La diversité des personnes apporte la diversité dans la pensée, qui finalement apporte l’innovation,” elle a dit au Washington Post . “Pouvoir voir quelqu’un qui vous ressemble dans ce domaine a vraiment un impact.”

MISS s’est associé à National Geographic en 2020 pour diversifier les experts présents sur sa programmation SharkFest, concurrent direct de Shark Week.

“Langage alarmiste”

Shark Week manque également de diversité dans les types de requins qu’elle couvre et dans la façon dont elle en parle, selon les chercheurs.

L’étude a trouvé “un langage alarmiste ou une représentation négative des requins” dans 73,6% de tous les épisodes, souvent centrés sur les attaques et les morsures de requins. En réalité, les attaques de requins sont statistiquement rares et presque jamais sans provocation.

D’autre part, l’étude a également trouvé un langage positif – comme “impressionnant, beau, incompris ou important sur le plan écologique” – dans 63,2 % des épisodes.

Une femme nage avec des requins nourrices à Compass Cay dans les Exumas. Malgré la couverture médiatique, de nombreuses espèces de requins ne sont ni grandes ni dangereuses, selon les scientifiques. (Khaichuin Sim/Getty Images)

Whitenack dit que ce genre de “messages contradictoires” n’est pas utile.

“Quand vous avez beaucoup de messages négatifs sur les requins [and then] jeter sur un positif à la fin, la partie positive n’est pas la partie qui colle. C’est tout ce qui est négatif.”

“Il n’y a qu’un seul type de requin”

Les espèces les plus courantes sont les grands blancs. Le prédateur au sommet – rendu tristement célèbre dans les années 1975 Mâchoires – est apparu dans 18,4 % de tous les épisodes étudiés.

Cela n’a pas surpris le scientifique marin Toby Daly-Engel, directeur du Florida Tech Shark Conservation Lab.

“C’est un peu la grosse blague avec nous autour de Discovery Channel, c’est que si vous regardez Shark Week, on dirait qu’il n’y a qu’un seul type de requin, et c’est un grand blanc”, a-t-elle déclaré.

Discovery Channel a tendance à se concentrer le plus sur le grand requin blanc, un animal rendu tristement célèbre par le film Jaws. (Getty Images)

Daly-Engel n’a pas participé à l’étude Shark Week, bien qu’elle connaisse personnellement les auteurs et ait collaboré avec eux sur d’autres recherches.

“Vous voyez les mêmes individus, la même espèce encore et encore à cause de la fascination, à cause de cette peur intangible que nous ressentons tous quand nous pensons à nager dans un océan plein de requins, qui, pour le meilleur ou pour le pire, est une façon de rendre les gens accros », a-t-elle déclaré.

“C’est de là que vient, je pense, le pouvoir de la semaine des requins ; il y a une mystique associée à ces animaux.”

Elle a mis Discovery Channel au défi d’exploiter la mystique pour “diffuser un message positif” sur les requins, qui disparaissent rapidement des océans.

Selon une étude de 2021, les populations de requins et de raies océaniques ont chuté de plus de 70 % entre 1970 et 2018. Plus d’un tiers des espèces de requins et de raies dans le monde sont menacées d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature.

“Aussi effrayé que tu es [of sharks]s’ils disparaissaient, une chose pire se produirait, c’est-à-dire que toute la santé de l’écosystème océanique se détériorerait également », a déclaré Daly-Engel.

“Si vous accordez de l’importance à la santé de l’océan, vous devriez accorder de l’importance aux requins.”

Expériences positives de travail avec Shark Week

Elle et Whitenack sont toutes deux apparues dans la programmation de Shark Week et disent avoir eu des expériences extrêmement positives en travaillant avec Discovery Channel. Daly-Engel dit qu’elle recommencerait “en un clin d’œil”.

Elle dit que la programmation commence à rattraper son retard en termes de diversité, mais qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

“La semaine des requins peut être un très bon moyen pour les scientifiques de faire connaître ce qu’ils font et pourquoi c’est important. Mais en termes de reflet de la réalité de la profession, ce n’est pas vraiment du tout le cas”, a-t-elle déclaré. .

“Espérons que ce genre d’attention montrera à quel point les gens sont investis pour voir toutes sortes de visages lors de la Shark Week.”