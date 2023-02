La semaine des actes de gentillesse au hasard débute à St. Charles le 13 février – Shaw Local

La sixième semaine annuelle des actes de bonté aléatoires commence le lundi 13 février et se termine le dimanche 19 février à St. Charles. L’événement est parrainé par l’organisation bénévole locale Random Acts Matter.

Selon un communiqué de presse, l’objectif est de répandre les soins et la compassion par des actes aléatoires, comme ouvrir une porte à un étranger, partager un sourire ou acheter du café pour la personne derrière vous dans la file d’attente.

Au cours des années précédentes, lors de la semaine des actes de bonté aléatoires, des bénévoles ont préparé des pâtisseries pour les policiers et le personnel des travaux publics. Le personnel et l’administration du district scolaire St. Charles ont participé en plaçant des panneaux de cour avec des messages de gentillesse, en partageant des friandises avec les chauffeurs d’autobus, en envoyant des notes aux personnes âgées de la communauté et en faisant preuve de gentillesse de manière simple, comme placer des notes autocollantes sur les casiers avec des messages de gentillesse, le communiqué indiqué.

Les quartiers ont partagé des sacs de gentillesse et laissé des friandises à leurs facteurs. L’année dernière, des bénévoles ont fourni un petit-déjeuner fait maison aux invités et au personnel de Lazarus House, selon le communiqué.

Visitez le site Web de Random Acts Matter pour vous inscrire à des opportunités de bénévolat à randomactsmatter.com. Ceux qui participent sont invités à publier sur Facebook à Random Acts Matter ou sur Twitter @randomactsSTC.

Selon le communiqué, Random Acts Matter a joué plus de 406 actes, au service d’environ 4 573 personnes depuis sa fondation en 2016.

Des actes de gentillesse sont accomplis toute l’année via des nominations de la communauté lorsque quelqu’un à St. Charles identifie une personne ou une famille dans le besoin. De plus, le groupe s’efforce de répandre les soins et la compassion par le biais de la sensibilisation communautaire, notamment en aidant les anciens combattants locaux, Lazarus House et le Juvenile Justice Center. À l’automne, l’organisation organise une collecte de manteaux qui recueille des centaines de manteaux pour ceux qui en ont besoin, indique le communiqué.