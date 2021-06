La semaine de travail de quatre jours pourrait être une «nouvelle normalité» pour les Britanniques après Covid, selon le tsar

Les BRITS pourraient profiter d’une semaine de travail de quatre jours en tant que « nouvelle normalité » après la pandémie, selon un tsar du travail du gouvernement.

Le président du groupe de travail flexible du gouvernement, Peter Cheese, estime qu’il existe une « opportunité générationnelle » d’adapter les traditions d’emploi conventionnelles après que le coronavirus a fait des ravages sur les lieux de travail.

La semaine de travail de cinq jours pourrait devenir une chose du passé, selon un tsar du travail du gouvernement Crédit : Getty

Il a déclaré que le travail flexible pourrait devenir la « norme, pas une exception » et « peut et doit être considéré comme un mode de travail tout aussi acceptable qu’une semaine de travail plus standard de cinq jours ».

M. Cheese a déclaré que la pandémie était un « catalyseur » qui « alimente absolument » le concept d’un meilleur équilibre entre le travail et la vie familiale des employés.

Il pense que le Royaume-Uni devrait « s’éloigner » de la culture des neuf à cinq et adopter l’équilibre que le travail à domicile a apporté aux Britanniques.

Il a déclaré à Politico: « Il existe une variété de mécanismes par lesquels vous pouvez soutenir les gens dans ces modes de travail plus flexibles, ce qui peut être utile en termes d’inclusion, de bien-être et d’équilibre de vie.

Des milliers de Britanniques ont été contraints de travailler à domicile pendant la pandémie Crédit : AFP

« Ce que nous appelons la semaine de travail standard de cinq jours, c’est ce qui va commencer à changer. Et cela pourrait apparaître sous de nombreuses formes différentes, dont l’une pourrait être une semaine de travail de quatre jours.

« Je ne pense pas que nous en soyons rendus là », a-t-il poursuivi.

« Mais, qui sait ? Je pense que si nous pouvons vraiment faire fonctionner certaines de ces choses pour nous, si nous pouvons vraiment faire en sorte que la technologie permette un meilleur équilibre du travail, et toutes ces autres choses nous aident tous, alors peut-être que nous verrons plus de ce genre de choses étant adoptées. »

M. Cheese, le chef du groupe industriel du Chartered Institute of Personnel and Development, a déclaré que tout changement proviendrait de « pratiques émergentes ».

« En d’autres termes, les organisations commencent à faire des choses comme ça, plutôt que des décrets du gouvernement. »

Le président du groupe de travail flexible du gouvernement estime que les Britanniques devraient avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée Crédit : AFP

M. Cheese a ensuite visé le « message mixte » du gouvernement sur la question de savoir si ceux qui travaillaient à domicile devaient retourner sur le lieu de travail.

Colporter les conseils de travail à domicile pose une forte disparité alors que les choses continuent de revenir lentement à la normale – alors que les visiteurs des parcs royaux de Londres reviennent aux niveaux d’avant la pandémie.

Regent’s Park voit désormais le même nombre de visiteurs qu’avant la pandémie, tandis que Hyde Park en accueille environ 80%.

Mais le centre de Londres ne compte qu’environ 30 pour cent du nombre habituel de travailleurs se rendant dans les bureaux.

M. Cheese a promis que le gouvernement se consacrait à un droit « par défaut » au travail flexible, comme promis dans le manifeste conservateur.

Cependant, il a transféré la responsabilité du changement sur les employeurs plutôt que sur les règles mises en œuvre par le gouvernement.

Le groupe de travail devrait faire rapport aux ministres dans les semaines à venir.