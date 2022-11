La semaine de travail de quatre jours est la nouvelle norme pour 40 % des entreprises, selon une étude d’EY

Un homme marche sur Wall St. pendant le trajet du matin, alors que la ville fait face à des températures record et à une chaleur excessive, à New York, le 20 juillet 2022.

Selon un nouveau rapport d’Ernst and Young (EY), le ralentissement de l’économie, la hausse des taux hypothécaires et les licenciements massifs n’ont guère freiné la demande des dirigeants pour une présence accrue dans les bureaux et une flexibilité accrue pour les employés de bureau.

Le cabinet de conseil a publié mercredi son deuxième EY Future Workplace Index annuel, qui a montré un appétit croissant pour le travail hybride et une augmentation à la fois de l’utilisation d’options de travail flexibles et de la présence d’une semaine de travail de quatre jours.

40% des entreprises interrogées ont mis en place ou ont commencé à mettre en place une semaine de travail de quatre jours, a déclaré EY dans un communiqué de presseune approche qui a gagné en popularité à l’étranger mais qui a été peu adoptée aux États-Unis jusqu’à récemment.

Le travail hybride a montré une nette augmentation à partir de 2021, selon l’enquête, 70 % des employeurs interrogés adoptant une approche hybride dans laquelle les employés travaillent à domicile deux à trois jours par semaine.

La semaine de travail de quatre jours et la croissance d’une main-d’œuvre hybride font partie de ce que EY considère comme un paysage changeant de la gestion immobilière pour les chefs d’entreprise. “Le ralentissement économique obligera les dirigeants à prendre des décisions importantes concernant leurs portefeuilles immobiliers – des investissements à l’optimisation de l’espace, en passant par les modèles de main-d’œuvre”, a déclaré Mark Grinis, partenaire d’EY, dans un communiqué de presse.

Selon le communiqué de presse, les dirigeants continuent d’investir dans l’amélioration de la qualité de vie des employés. 46 % des employeurs interrogés prévoient d’introduire des baristas au bureau. Un tiers des cadres interrogés envisagent de mettre en place ou d’étendre leurs options de garde d’enfants pour les employés. Ces changements interviennent après que la pandémie de Covid-19 a meurtri les employés et entraîné une augmentation des démissions dans tous les secteurs. L’enquête d’EY a révélé que les entreprises interrogées ont commencé à investir dans des équipements de bureau pour augmenter les taux de retour au bureau et la rétention des employés.

Le rapport d’EY intervient au milieu de licenciements massifs dans toutes les industries, mais surtout dans la technologie, où les employés qualifiés bénéficient d’avantages et d’équipements de bureau étendus. Méta , Amazone et Twitter ont tous annoncé des réductions d’effectifs par milliers. Chez la société mère de Google Alphabet même avec un ralentissement de l’embauche en place, un investisseur activiste demande au PDG Sundar Pichai de réduire les effectifs et les dépenses des employés du géant de la recherche.

Selon l’enquête d’EY, cependant, seulement un tiers des cadres interrogés prévoient de réduire leurs investissements dans l’immobilier commercial. Plus de la moitié des personnes interrogées envisagent d’améliorer ou d’étendre leurs portefeuilles existants.

Elon Musk, en revanche, ne montre aucun signe de suivre les dirigeants interrogés par EY. Décriant les dépenses de restauration de Twitter – qui, selon lui, étaient 13 millions de dollars par an rien qu’à San Francisco – le nouveau chef de Twitter a retiré des déjeuners gratuits et a dit aux employés qu’ils devaient retourner au bureau.