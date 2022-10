La semaine de travail de quatre jours est-elle la clé du recrutement et de la rétention des travailleurs ?

Vous essayez d’attirer et de retenir des travailleurs? Oubliez les soirées pizza et les siestes. Les entreprises britanniques envisagent une solution plus prometteuse : la semaine de travail de quatre jours.

“Les visites sur notre page de recrutement ont augmenté de 60 % et les demandes de renseignements auprès de l’entreprise ont augmenté de 534 %”, a déclaré Helen Brittain, directrice des ressources humaines du cabinet de conseil en environnement Tyler Grange, à Make It de CNBC.

L’entreprise fait partie de celles qui participent à l’essai britannique d’une semaine de travail de quatre jours. Depuis la mise en place d’une semaine de travail plus courte, l’entreprise a remarqué une énorme différence en matière de recrutement et de rétention des employés.

“L’intérêt que les gens manifestent pour l’entreprise est incroyable”, a déclaré Brittain.

Tyler Grange n’est pas la seule entreprise à avoir remarqué une différence. Le cabinet de conseil en communication axé sur les jeux The Story Mob en est un autre, selon sa fondatrice et co-PDG Anna Rozwandowicz.

“Nous avons certainement constaté une augmentation de l’intérêt des demandeurs d’emploi”, a-t-elle déclaré, ajoutant que peu de temps après le passage à la semaine de travail de quatre jours, l’équipe a pu combler un poste vacant depuis longtemps.

L’essai britannique de quatre jours sur la semaine de travail est le plus important du genre à ce jour et a suscité des réactions largement positives de la part des employés et des entreprises qui y ont participé. L’idée sous-jacente est simple : les travailleurs visent les mêmes niveaux de productivité et de rendement en 20 % de temps en moins, pour 100 % de leur salaire.

La Campagne mondiale de la semaine de 4 jours a également commencé un essai en Australie et en Nouvelle-Zélande et prévoit de se développer aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Afrique du Sud en 2022 et 2023.