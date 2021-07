Une semaine de travail de QUATRE jours devrait être jugée au Royaume-Uni après que le plus grand procès jamais organisé en Islande ait été qualifié de «succès écrasant».

Les travailleurs se sont avérés moins stressés et avaient un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que les employeurs n’ont constaté aucune baisse drastique de la productivité ou de la fourniture de services, selon une analyse.

Alamy

Le programme pilote en Islande a révélé que les travailleurs étaient moins stressés et anxieux (photo d’archives)[/caption]

Alamy Live News

Les heures de travail réduites ont donné aux gens plus de temps pour poursuivre d’autres intérêts[/caption]

Le procès, qui s’est déroulé de 2015 à 2019, a permis à environ 86 pour cent des travailleurs islandais de négocier des contrats avec des horaires réduits de façon permanente.

Le directeur de recherche du groupe de réflexion britannique Autonomy Will Stronge a déclaré : « Cette étude montre que le plus grand essai jamais réalisé au monde d’une semaine de travail plus courte dans le secteur public a été à tous égards un succès retentissant.

« Cela montre que le secteur public est mûr pour être un pionnier des semaines de travail plus courtes – et des leçons peuvent être tirées pour d’autres gouvernements.

« L’Islande a fait un grand pas vers la semaine de travail de quatre jours, fournissant un excellent exemple concret pour les conseils locaux et ceux du secteur public britannique qui envisagent de la mettre en œuvre ici au Royaume-Uni. »

L’expérience en Islande ne concernait initialement que quelques dizaines de travailleurs du secteur public membres de syndicats.

Getty

Le programme pilote a révélé que les travailleurs n’avaient pas de baisse spectaculaire de la productivité (photo d’archives)[/caption]

Mais il s’est élargi pour inclure 2 500 travailleurs des secteurs public et privé – représentant un pour cent de la main-d’œuvre du pays – au fur et à mesure que le procès progressait.

Des policiers, des travailleurs de la santé, des enseignants, des vendeurs et des employés municipaux faisaient partie des participants aux essais, selon un rapport publié par Autonomy et l’Association islandaise pour une démocratie durable.

Bien que l’expérience ait été qualifiée de «semaine de quatre jours», en réalité, la plupart des travailleurs ne prenaient pas une journée complète de congé mais visaient à réduire leurs heures de 40 à 35 ou 36 par semaine.

Le temps gagné au travail a été largement obtenu en supprimant les réunions inutiles, en prenant des pauses plus courtes et en déplaçant les services en ligne pour permettre aux bureaux de fermer plus tôt.

Les travailleurs ont déclaré qu’en raison du temps gagné, ils ont pu mieux organiser leur vie privée, comme faire des courses l’après-midi ou faire plus de tâches ménagères.

Ils ont également déclaré qu’ils avaient plus de temps pour voir leur famille et leurs amis et qu’ils avaient plus de temps pour se détendre ou s’adonner à des loisirs.

Les travailleurs ont déclaré qu’ils se sentaient moins stressés et anxieux, tant à la maison qu’au travail.

Les patrons ont dit que parce qu’ils devaient réfléchir soigneusement à la façon dont les heures de bureau étaient gérées, cela signifiait qu’il n’y avait pas de baisse significative de la productivité par rapport à la capacité de fournir des services.

Getty

Alors que les travailleurs ont fait moins d’heures dans certains cas, la productivité s’est en fait améliorée (photo d’archive)[/caption]

En fait, dans un certain nombre de cas, la productivité s’est en fait améliorée.

Le nombre d’heures supplémentaires est également resté stable, indiquant que les travailleurs n’avaient pas simplement déplacé les tâches de bureau vers leur temps libre.

Les coûts pour les patrons n’ont pas augmenté non plus, sauf dans le domaine de la santé, où il a été nécessaire d’employer davantage de personnel pour couvrir les horaires de travail.

Gudmundur D Haraldsson, chercheur à l’Association for Sustainability and Democracy (Alda), a déclaré : « Le trajet de la semaine de travail plus courte en Islande nous dit que non seulement il est possible de travailler moins à l’époque moderne, mais qu’un changement progressif est également possible.

« Notre feuille de route pour une semaine de travail plus courte dans le secteur public devrait intéresser tous ceux qui souhaitent voir les heures de travail réduites. »

Un sondage publié en juillet de l’année dernière par Survation a révélé que 63 pour cent du public britannique soutenaient l’idée d’une semaine de quatre jours sans perte de salaire, tandis que seulement 12 pour cent s’y opposaient.

L’Espagne a lancé un programme pilote en mars qui visait à réduire la semaine de travail à 32 heures, pour voir s’il était possible de stimuler l’économie du pays en levant les restrictions sur les coronavirus et en visant à stimuler l’emploi.

Les salariés des entreprises participant au dispositif essaieraient de réduire leurs heures tout en conservant le même niveau de rémunération.





Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a exprimé son soutien à une semaine de travail de quatre jours et les gouvernements écossais et gallois ont également mis en place des commissions pour explorer l’idée.

Certains économistes restent cependant sceptiques quant à l’introduction d’une semaine de travail de quatre jours, arguant que le niveau de vie serait diminué.

Ricardo Mur de CEOE, l’une des principales associations d’entreprises espagnoles, a déclaré lors d’un forum en décembre : « Sortir de cette crise nécessite plus de travail, pas moins.