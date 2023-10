La semaine de quatre jours a rendu le personnel PLUS stressé pour une raison cruciale, selon l’entreprise

Une semaine de QUATRE jours a rendu le personnel PLUS stressé pour une raison cruciale, a déclaré une entreprise.

L’entreprise technologique Krystal avait pour objectif de tester l’horaire de travail raccourci pendant six mois, mais ces plans ont maintenant été abandonnés.

Le personnel était plus stressé et moins heureux pendant le procès Crédit : Alay

Une semaine de travail de quatre jours n’a pas entraîné d’augmentation de la productivité, a déclaré Simon Blackler, PDG de Krystal. Crédit : Linkedin/simonblackler

Simon Blackler, le fondateur de l’entreprise, a lancé ce programme après que des recherches ont suggéré que des semaines de quatre jours augmentaient la productivité de 40 pour cent.

Mais le fournisseur de solutions informatiques basé à Londres a affirmé que l’expérience avait en réalité réduit le bonheur des employés et augmenté le stress, alors qu’aucune amélioration de l’efficacité n’avait été constatée.

Dans un e-mail adressé aux clients, tel que rapporté par le Times, Blackler a écrit : « Même si les membres de l’équipe bénéficiaient d’un jour de congé supplémentaire, nous avons découvert que le temps de récupération supplémentaire n’augmentait pas la production des 20 pour cent nécessaires pour remplacer celui qui était nécessaire. avait été perdu.

« Même si l’équipe s’est battue admirablement pour rester au top de son travail et répondre le plus rapidement possible, cela a eu un coût : le temps de travail était désormais beaucoup plus stressant qu’auparavant.

« C’est le contraire de ce que nous essayions d’accomplir. Au cours de l’essai, vous avez peut-être bénéficié d’un support plus lent que celui auquel vous êtes habitué ou d’une qualité différente. »

Le magnat de la technologie a confirmé que le personnel peut s’attendre à ce que sa semaine de travail habituelle revienne.

Il a déclaré que l’essai « n’a pas été un échec total » et que les commentaires ont conduit à des ajustements « majeurs ».

« Le personnel termine désormais à 17 heures au lieu de 18 heures et dispose de plus de temps en soirée », a ajouté Blackler.

Cela survient alors que de plus en plus d’entreprises s’orientent vers l’introduction de semaines de quatre jours.

Il a été annoncé plus tôt cette année que 18 entreprises au Royaume-Uni avaient effectué ce changement permanent après avoir mené leurs propres essais.

Des chercheurs britanniques ont découvert que 71 pour cent des employés impliqués dans l’essai de six mois souffraient moins de « burn-out » lié au travail.

De plus, 39 pour cent ont déclaré que l’abandon d’une journée de travail réduisait le stress par rapport au début de l’essai.

En outre, il y a eu une réduction de 65 pour cent des jours de maladie et une baisse de 57 pour cent du nombre de salariés qui ont quitté leur emploi, par rapport à la même période de l’année précédente.

