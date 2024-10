Il est rare de voir Yunus Musah sans sourire. Un sourire jusqu’aux oreilles est une caractéristique quasi permanente pour le milieu de terrain de 21 ans.

Mais alors qu’il sprintait vers le drapeau de coin samedi soir à Austin, au Texas, après avoir marqué son premier but sous le maillot de l’équipe nationale masculine senior des États-Unis lors de sa 42e apparition, le sentiment de gratification sur son visage transparaît – même pour quelqu’un qui a habituellement une expression heureuse collée.

« C’est à ce moment-là », a déclaré Christian Pulisic, son coéquipier de l’AC Milan et de l’USMNT qui a fourni la passe décisive, « c’est pour ça que tu joues. »

Le but à la 49e minute lors d’une victoire amicale 2-0 contre le Panama a également été une validation immédiate des instincts du premier entraîneur-chef de l’équipe, Mauricio Pochettino.



La joie de Musah était évidente après son succès dans son nouveau rôle (Tim Warner/USSF/Getty Images pour USSF)

L’Argentin de 52 ans est arrivé à son premier camp cette semaine avec l’intention de passer du temps avec tous les joueurs de la liste et de comprendre où ils en étaient. L’idée était de s’assurer que chacun d’eux était traité de la bonne manière. C’est pourquoi Weston McKennie est resté sur le banc samedi soir ; il était entré dans le camp en ressentant un certain inconfort après avoir disputé chacun des six derniers matchs de la Juventus, et Pochettino a estimé qu’il était crucial de ne prendre aucun risque avec le milieu de terrain. C’est aussi la raison pour laquelle Musah a été testé dans un nouveau rôle lors de son premier match sous le nouveau régime.

Musah a déclaré au camp n’avoir joué que 45 minutes en Serie A pour Milan en septembre et zéro minute jusqu’à présent en octobre. Bien qu’il s’agisse généralement d’un milieu de terrain central dans un rôle de numéro 8 box-to-box, Pochettino a rencontré Musah et lui a proposé de le déployer plus largement sur la droite. Pochettino savait que Musah avait déjà joué ce rôle, à la fois dans l’académie d’Arsenal et également lors de son premier transfert à Valence, en Espagne, il y a cinq ans. À ce poste, Pochettino a estimé que Musah aurait plus de liberté pour avancer avec le ballon, l’un de ses points forts, sans la pression d’être un élément central de la préparation à un moment où il ne joue pas régulièrement pour son club et n’était donc pas dans sa meilleure forme.

Cela a fonctionné à la perfection au début de la seconde période, lorsque les États-Unis ont renforcé leur côté gauche grâce à Antonee Robinson, Pulisic et Brenden Aaronson, et Musah sont venus s’écraser dans la surface par la droite pour terminer un centre de Pulisic.

« Cela vaut toujours la peine d’essayer de renforcer sa confiance et de (lui faire) sentir à nouveau (qu’il est) un joueur capable de performer sur le terrain », a déclaré Pochettino. « C’était un moment important pour lui, de (montrer) sa confiance en lui, mais peut-être de ne pas lui donner trop de responsabilités dans la préparation. C’est seulement pour être dans une position qui peut aider l’équipe, et puis il est arrivé là-bas et a marqué.

« Fantastique pour lui, fantastique pour l’équipe. Et maintenant, peut-être qu’il commencera à performer et à se comporter d’une manière différente, en pleine confiance. C’est le (facteur) important dans notre décision, c’est d’essayer d’aider. Nous sommes là pour aider le joueur à trouver le meilleur d’il-même.



Pochettino et Pulisic s’expriment lors de la victoire contre le Panama (Photo : John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images)

S’il y avait un thème lors de la première soirée sous Pochettino, c’était exactement celui-là : créer et renforcer la confiance. De la confiance pour chaque joueur, mais aussi pour une équipe sans victoire lors de ses quatre matchs précédents. L’élimination en phase de groupes de la Copa America a été une expérience écrasante pour une équipe qui savait à quel point les attentes grandissaient et comprenait à quel point un tournoi aurait été précieux à plusieurs niveaux, pour eux, pour les fans et pour le sport aux États-Unis.

L’embauche de Pochettino visait à restaurer une partie de la confiance et de la confiance dans le programme.

Le défenseur central Tim Ream a déclaré que Pochettino « parlait de confiance toute la semaine », et que cette confiance était renforcée et transmise au groupe par ce qu’il demandait à l’équipe de faire contre le Panama. La plupart du temps, on a dit aux joueurs d’être eux-mêmes, d’exploiter leurs atouts et, comme l’a dit Musah, de « jouer librement ».

« Il veut que nous soyons solides défensivement, puis que les gars jouent de la manière dont ils sont à l’aise et confiants avec le ballon », a déclaré Ream. « Et tout le monde l’a vu, surtout dans les 15 premières minutes. Les gars bougeaient, (il y avait) des passes complexes et récupéraient le ballon, se déplaçaient rapidement et entraient dans et autour de leur surface. Quand il dit aux gars d’être eux-mêmes, c’est un signe qu’il a confiance en vous, et vous pouvez voir cela ressortir avec tous les gars ici.

Les choses n’étaient pas parfaites. Le Panama a eu de bonnes occasions dans le match. Matt Turner a été contraint à un gros double arrêt en seconde période et ils auraient dû trouver l’égalisation en fin de match. Comme l’a déclaré le vétéran de l’USMNT DaMarcus Beasley lors de l’émission Turner Sports, il y a également eu des erreurs dans la préparation que les meilleures équipes puniraient.

Mais les États-Unis ont gagné, Ricardo Pepi ajoutant le deuxième but dans le temps additionnel.

Le résultat était nécessaire, même s’il ne s’agissait que d’un match amical.

« J’ai repensé à notre forme récente et je me suis dit : ‘Wow, cela fait un moment que je n’ai pas gagné' », a déclaré Turner. « Depuis le match contre la Bolivie (en Copa America, le 23 juin), n’est-ce pas, depuis que nous avons gagné un match et que nous avons eu une cage inviolée ? Alors oui, c’est bien de commencer cette époque avec une victoire et une feuille blanche. Cela se fait par vagues, mais gagner est quelque chose qui s’apprend. Vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. Cela demande de l’énergie et de la concentration pendant 90 minutes, surtout à ce niveau.

Pochettino saura que cette victoire a été importante pour instaurer la confiance et la certitude que les idées qu’il installe dans l’équipe mèneront au succès. Le but de Musah a renforcé cela.

Il s’agit maintenant de continuer à le faire avancer.

« C’est la première étape », a déclaré Pochettino. « Commencer à grandir et à être meilleur. »

(Photo du haut : John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images)