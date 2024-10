La Semaine de l’obésité 2024 aborde le traitement, la prévention et l’accès

SAN ANTONIO — La prochaine réunion de la Semaine de l’obésité présentera de nouvelles données d’essais cliniques sur les médicaments agonistes des récepteurs du peptide 1 de type glucagon (GLP-1 RA), ainsi qu’une analyse approfondie des problèmes cliniques, sociaux et économiques liés à leur utilisation, au traitement non pharmacologique de l’obésité et prévention dès l’enfance et complications de l’obésité, notamment la stéatose hépatique.

La réunion annuelle de la Obesity Society se déroule du 2 au 6 novembre à San Antonio. « L’état de la science en matière de médecine de l’obésité est présenté au cours de ces quelques jours… Toute personne traitant ces patients obtiendra les informations les plus récentes et les plus complètes dans le domaine. C’est vraiment important parce que l’espace évolue si vite », a déclaré Sarah Messiah, PhD, présidente du programme de la conférence, professeur et directrice du Center for Pediatric Population Health à l’UTHealth Houston School of Public Health, Houston. Actualités médicales Medscape.

Une session très attendue présentera les résultats complets et détaillés sur 3 ans du SURMOUNT 1 d’Eli Lilly du tirzépatide une fois par semaine (Zepbound). La société a publié des données de base en août 2024, montrant que le médicament réduisait considérablement le risque de développer un diabète de type 2 chez les personnes atteintes de prédiabète et de surpoids/obésité.

Une autre séance remarquable mettra en lumière les nouvelles données et sous-analyses de l’essai SELECT sur les résultats cardiovasculaires du sémaglutide (Wegovy). Rapporté pour la première fois lors de la réunion de l’American Heart Association et publié dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre en novembre 2023, SELECT a montré une réduction d’environ 20 % des paramètres cardiovasculaires sur environ 3 ans chez les personnes souffrant de surpoids/d’obésité mais pas de diabète.

Et dans un résumé oral, les données seront présentées pour l’essai clinique randomisé OASIS 4 portant sur 25 mg de sémaglutide oral une fois par jour chez des adultes en surpoids/obésité. La dose est la moitié de celle utilisée dans l’essai OASIS 1. S’il s’avère aussi efficace qu’une dose plus élevée, cela pourrait avoir des implications majeures en termes de coûts et d’accès, a déclaré le président de l’Obesity Society, Jamy D. Ard, MD. Actualités médicales Medscape.

« Pour certaines personnes, cela peut être un avantage de ne pas avoir à se faire une injection. Mais je pense que cela pourrait aussi potentiellement avoir un impact sur le coût du produit… et si on l’accélère, cela pourrait aider à éviter des pénuries.

La réunion abordera de nombreuses questions liées à l’utilisation des médicaments

Les symposiums liés à l’utilisation de ces médicaments aborderont leur utilisation à long terme, les dilemmes éthiques et économiques liés à leur accès et leur utilisation dans des populations particulières.

Messiah a noté : « Il est encore tôt, très tôt avec ces AR GLP-1… Il y a de nombreux problèmes auxquels nous n’avons pas de réponses au-delà des résultats cliniques. Que se passe-t-il lorsque vous les abandonnez ? La première chose que vous voyez dans les médias, c’est que vous reprenez du poids immédiatement. Eh bien, pourquoi ? Peut-être devrions-nous réfléchir à des interventions de soutien. Et peut-être que nous ne voulons pas que tout le monde en prenne à vie… Peut-être que certaines personnes n’ont besoin que de les prendre pendant 3 mois, et c’est le coup de pouce dont elles ont besoin, tandis que d’autres doivent les prendre pendant 6 ou 12 mois, et peut-être certaines personnes doivent y rester pour toujours. C’est tout le genre de questions que nous avons soulevées lors de la planification de l’ensemble du programme, et je pense que nous les avons abordées de différentes manières.

« L’accès et le coût de ces médicaments sont réels. C’est un énorme défi… Nous n’avons pas encore accès à ces médicaments pour les enfants, et nous ne savons rien des impacts à long terme, et nous en savons très peu sur le court terme, et certainement dans diverses populations. Et comment lutter contre l’obésité pédiatrique ? Tout cela est au programme », a déclaré Messiah.

Lors de sa plénière présidentielle et de sa table ronde le soir du premier jour, Ard « abordera la question essentielle des soins de santé équitables pour les personnes obèses, soulignant l’impact des préjugés et de la stigmatisation sur la qualité et l’accès aux soins. La plénière mettra en lumière les progrès scientifiques dans la recherche sur l’obésité et les stratégies de santé holistiques qui promettent d’améliorer les résultats en matière de santé », selon le programme de la réunion.

Ard, codirecteur du Weight Management Center et directeur médical de la gestion médicale du poids à la Wake Forest University School of Medicine à Winston-Salem, en Caroline du Nord, a déclaré : Actualités médicales Medscape« Une grande partie de ce dont nous parlons a à voir avec cette idée d’équité en santé. Qu’est-ce qui explique les différences dans la réponse au traitement ? Est-ce quelque chose de génétique ou quelque chose dans l’environnement ? S’agit-il de déterminants sociaux de la santé ? Qu’est-ce qui est à l’origine de l’obésité ? Nous aurons ce type d’analyses.

En outre, Ard a déclaré : « Nous commençons à passer plus de temps à parler des complications de l’obésité et à comprendre qu’elles ne sont pas seulement associées à l’obésité mais qu’elles sont en réalité causées par l’obésité… Cela met en évidence le caractère central du traitement efficace de l’obésité dans la prévention de l’obésité. en premier lieu, pour prévenir bon nombre de ces maladies chroniques qui en découlent.

Il a évoqué un symposium spécial de 90 minutes sur « L’obésité, le syndrome métabolique et les maladies du foie en Amérique latine » et une conférence clé d’une heure « Qu’est-ce qui fait basculer l’interrupteur ? Faire la lumière sur les causes de la stéatose hépatique dans l’obésité.

La réunion ne négligera cependant pas l’alimentation. Le thème « L’alimentation comme médicament » sera abordé dans deux sessions : l’une sous forme de symposium et l’autre sous forme de débat. Un autre symposium abordera la question destinée aux personnes âgées : « Comment la pharmacothérapie et les styles alimentaires sont-ils à la hauteur ? »

Et surtout, la prévention de l’obésité est à l’ordre du jour. Ard a déclaré : « Nous avons toujours eu un solide groupe d’enquêteurs qui étudient des stratégies de prévention, et évidemment cela se concentre beaucoup sur l’enfance… Vous verrez quelques conférences clés et autres symposiums sur les comportements alimentaires, en particulier pour les enfants. les enfants et les parents, ainsi que les environnements alimentaires dans lesquels les enfants grandissent.

Même lorsqu’il s’agit d’obstacles environnementaux et autres obstacles non cliniques à la prévention de l’obésité, Ard a déclaré que les cliniciens peuvent jouer un rôle important. « Ce n’est peut-être pas quelque chose pour lequel vous pouvez rédiger une ordonnance, mais c’est quelque chose dont vous pouvez reconnaître, ou du moins en être conscient, puis réfléchir, quelles sont les autres choses que nous pouvons faire dès maintenant qui pourraient aider à compenser cela ? Parfois, il s’agit simplement de prendre conscience et de reconnaître les problèmes que traverse le patient.

Le Messie n’a eu aucune révélation. Ard a reçu des subventions de Nestlé Healthcare Nutrition, Eli Lilly, Novo Nordisk, Epitomee Inc., UnitedHealth Group, KVK Tech, WeightWatchers, Regeneron et Boehringer Ingelheim ainsi que des honoraires personnels d’Intuitive, Brightseed, Nestlé Healthcare Nutrition, Eli Lilly, Novo Nordisk, WeightWatchers. , Regeneron et Boehringer Ingelheim.

Miriam E. Tucker est une journaliste indépendante basée dans la région de Washington, DC. Elle contribue régulièrement à Medscape Medical News, et d’autres travaux sont publiés dans le Washington Post, le blog Shots de NPR et Diatribe. Elle est sur X : @MiriamETucker.