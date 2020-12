Depuis près de deux décennies, la première semaine de décembre à Miami a été synonyme d’artistes, de foires d’art, de soirées au champagne, d’installations éphémères, d’une explosion de nouveaux graffitis et d’embouteillages.

Mais la ville de Floride est très différente cette année.

Après le coronavirus La pandémie a forcé Art Basel Miami Beach à annoncer en septembre qu’elle annulait la bourse de cette année, la galaxie des échanges satellites autour de la ville a emboîté le pas.

Art Basel est généralement l’une des périodes les plus animées de Miami, et le choc n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour cette ville touristique et hôtelière qui a été durement touchée par COVID-19[feminine .

Plus tôt cette année, la Floride a vu les plus nouveaux cas du roman coronavirus De partout dans le monde. Dans le sud de la Floride, les entreprises dépendent de l’afflux de dizaines de milliers de visiteurs supplémentaires, ainsi que des gouvernements locaux qui perçoivent des taxes.

Mais en l’absence de l’élite mondiale du monde de l’art, les artistes et institutions basés à Miami ont poursuivi leur travail et trouvé une lueur d’espoir.

Lauren Shapiro, une céramiste qui a collaboré avec un ami et des chercheurs océaniques, a travaillé avec plus de 100 volontaires socialement détachés pour construire une installation massive de blocs monolithiques plaqués avec des empreintes d’argile de corail mort.

La pièce, intitulée Future Pacific, est une méditation sur la fragilité croissante et la disparition des écosystèmes des récifs coralliens. L’argile non cuite sera détruite après quatre mois d’exposition, reflet de centaines de milliers d’années de vie et de croissance perdues à mesure que les récifs du monde entier s’éteignent.

«Nous savions que nous allions le faire pendant la semaine de l’art, alors nous étions vraiment enthousiasmés par la perspective d’une exposition internationale… et quand elle s’est rapprochée de la date et a finalement annulé Bâle, c’était un peu décevant», a déclaré Shapiro.

Shapiro, cependant, a pu prendre des rendez-vous en tête-à-tête pour voir l’installation.

«J’ai pu amener de nombreux conservateurs, collectionneurs et uniquement des personnes intéressées par l’œuvre pour leur offrir des visites personnalisées de l’exposition et interagir avec eux à un niveau plus personnel.

Le peintre à l’huile Thomas Bils a fait écho à un sentiment similaire.

«Je suis un peu déçu de ne pas voir mes artistes nationaux et internationaux préférés, mais ce que je vois à la place, c’est de regarder beaucoup de mes amis et collègues faire des projets beaucoup plus importants et plus ou moins s’épanouir», a déclaré Bils .