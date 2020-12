La semaine

Rudy Giuliani, hospitalisé avec le coronavirus, dit qu’il a « exactement le même point de vue » sur COVID-19

S'exprimant depuis sa chambre d'hôpital, Rudy Giuliani a déclaré mardi qu'il n'avait pas changé d'avis concernant le coronavirus ou l'utilisation d'un masque, malgré son récent diagnostic de COVID-19.Giuliani, l'avocat personnel du président Trump et ancien maire de New York, a été admis à un hôpital de Washington, DC, dimanche, après avoir parcouru le pays dans sa vaine tentative de renverser les résultats des élections. Giuliani n'a pas porté de masque lors des réunions de la semaine dernière en Arizona, au Michigan et en Géorgie, exposant les législateurs et d'autres au virus.Lors d'un entretien avec la station de radio new-yorkaise 77 WABC, les animateurs ont demandé à Giuliani si son point de vue sur le virus avait changé, maintenant qu'il est malade et à l'hôpital. Ils ont mentionné l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie (à droite), qui a contracté le virus après avoir assisté à un événement de super-épandage à la Maison Blanche; Christie a dit plus tard qu'il était « mal » d'être là sans masque. « Non, » répondit Giuliani. « J'ai exactement le même point de vue. Vous savez, j'ai aussi souffert d'un cancer, deux ou trois autres choses – une opération du genou très grave, très grave, d'urgence. Des choses se produisent dans la vie, et vous devez y aller. Vous pouvez Ne réagissez pas de manière excessive. Sinon, vous laissez la peur de la maladie conduire toute votre vie. » En ce qui concerne les revêtements du visage, qui offrent une protection au porteur et à son entourage, Giuliani a déclaré qu'il pensait que « vous pouvez exagérer les masques. » Giuliani a révélé qu'il avait reçu deux des mêmes médicaments que Trump avait pris lors de son hospitalisation pour COVID-19: remdesivir et dexaméthasone. L'un des animateurs de radio a déclaré à Giuliani que les médicaments «ne sont pas quelque chose que l'Américain normal va pouvoir obtenir, car c'est assez cher». Giuliani a dévié, disant qu'il « ne savais pas ça. Je veux dire, ils nous le donnent ici à l'hôpital. » Giuliani a admis que sa grande notoriété est la raison pour laquelle il reçoit un traitement que l'Américain moyen ne peut pas obtenir, en disant: » Je pense que si ce n'était pas moi, je n'aurais pas été hospitalisé. Parfois, quand vous êtes – vous savez, quand vous êtes une célébrité – ils sont inquiets si quelque chose vous arrive, ils va l'examiner plus attentivement et ils font tout correctement. Il a dit que son conseil aux gens était de « recevoir un traitement précoce », affirmant à tort que « plus tôt vous serez traité pour cela, n ° 1, vous éliminerez totalement le risque de mourir. »