John Kerry suggère que les travailleurs du pétrole licenciés en raison des politiques de Biden devraient fabriquer des panneaux solaires

Le tsar du climat de la Maison Blanche, John Kerry, a recommandé mercredi que les travailleurs du pétrole et du gaz devraient se tourner vers la fabrication de panneaux solaires si leurs emplois sont supprimés en raison des politiques environnementales de l’administration Biden. Lors d’un point de presse à la Maison Blanche mercredi, Kerry, qui sert en tant qu’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, a été interrogé sur son message aux travailleurs qui «voient la fin de leurs moyens de subsistance» à la suite du plan du président Biden. s’éloigner des carburants traditionnels et se tourner vers les énergies renouvelables. «Le président des États-Unis a exprimé dans chaque commentaire qu’il a fait sur le climat la nécessité de créer de nouveaux emplois qui paient mieux, qui sont plus propres», a répondu Kerry, soulignant que Biden avait l’intention de «faire ce qui doit être fait pour y faire face. avec cette crise. «Ce que le président Biden veut faire, c’est s’assurer que ces gens ont de meilleurs choix, qu’ils ont des alternatives, qu’ils peuvent être les gens à aller travailler pour fabriquer les panneaux solaires», a déclaré Kerry. Kerry a noté que les emplois dans l’énergie propre, tels que technicien en énergie solaire et technicien en éoliennes, augmentaient rapidement avant que la pandémie ne frappe. « Les mêmes personnes peuvent faire ce travail », a déclaré l’ancien secrétaire d’État, ajoutant que « les centrales au charbon ont fermé au cours des 20 dernières années. » Kerry a également déploré que les travailleurs des industries traditionnelles des carburants aient été un «faux récit». «Ils ont été nourris de l’idée que la gestion du climat se fait à leurs dépens. Non, ce n’est pas le cas », a-t-il dit, ajoutant que les tribulations des travailleurs du pétrole et du gaz sont dues à« d’autres forces du marché déjà en place ». Biden a signé mercredi plusieurs décrets sur le changement climatique visant à atteindre l’objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. La semaine dernière, le président a réintégré l’accord de Paris sur le climat, dont l’administration Trump a retiré les États-Unis en 2017. Biden a également annulé le permis sur le pipeline Keystone, un projet qui aurait créé environ 11 000 emplois aux États-Unis cette année, selon le site Web Keystone XL. Beaucoup de travailleurs sont temporaires, mais 8 000 sont des travailleurs syndiqués. « Aujourd’hui est la journée du climat à la Maison Blanche, ce qui signifie qu’aujourd’hui est la journée de l’emploi à la Maison Blanche », a déclaré Biden lors d’une cérémonie à la Maison Blanche. «À mon avis, nous avons déjà trop attendu pour faire face à cette crise climatique et nous ne pouvons plus attendre. Il est temps d’agir. » Mercredi également, l’ancienne gouverneure du Michigan, Jennifer Granholm, a témoigné lors de son audience de confirmation devant le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles et a promis de se concentrer sur la création d’emplois aux États-Unis dans les énergies propres tout en s’éloignant des combustibles fossiles. Elle a cité son passage en tant que gouverneur du Michigan, disant que «lorsque nous nous sommes concentrés sur l’incitation des fournisseurs d’emplois à s’installer dans le Michigan dans le secteur de l’énergie propre, ils sont venus.» Cependant, a-t-elle ajouté, «je pense qu’il est important que, lorsque nous développons des combustibles fossiles, nous développions également la technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.»