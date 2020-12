Revue nationale

Sondage: les républicains Loeffler et Perdue détiennent de légers avantages dans les ruissellements en Géorgie

Les deux candidats républicains au Sénat américain en Géorgie détiennent une légère avance sur leurs adversaires démocrates lors du second tour des élections de janvier, ce qui déterminera quel parti contrôlera la chambre pendant au moins deux ans, selon un nouveau sondage d’Emerson College. Mercredi, les républicains Kelly Loeffler et David Perdue ont des avantages presque identiques, chacun bénéficiant du soutien de 51% des répondants, contre 48% pour les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff. Les courses sont essentiellement à égalité, car les avantages des deux races se situent dans la marge d’erreur de 3,9% du sondage. Les démocrates doivent gagner les deux courses pour prendre le contrôle du Sénat. Si Warnock et Ossoff gagnent, il y aura un partage 50-50, avec le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité.Le sondage a trouvé peu de soutien croisé, ce qui signifie que peu d’électeurs voteront pour un républicain dans une course et une Démocrate dans l’autre. « Ce qui suggère qu’un parti devrait remporter les deux sièges », a déclaré Spencer Kimball, directeur du scrutin d’Emerson, dans un communiqué préparé.Les démocrates détenaient de grandes avances sur les républicains parmi les jeunes électeurs et les électeurs urbains, tandis que les républicains étaient plus forts avec les électeurs plus âgés et ruraux et les électeurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou moins. Le sondage a révélé que Loeffler et Perdue avaient de légères avancées dans les banlieues, avec 52% de soutien contre 47% pour Warnock et Ossoff.Trente et un pour cent des répondants au sondage ont désigné l’économie comme leur principal problème, suivi par la réponse COVID-19 (24% ), la santé (15%) et la justice sociale (12%) .Un autre sondage publié plus tôt cette semaine a montré que Loeffler et Perdue détenaient tous deux un léger avantage de 49 à 48% par rapport aux démocrates. Début décembre, un sondage réalisé par SurveyUSA a révélé que Warnock avait une avance de 52% à 45% sur Loeffler et Ossoff un avantage plus étroit de 50% à 48%.