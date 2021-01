La semaine de l’Afrique en images: 1

La semaine

Lindsey Graham rejette les objections du collège électoral républicain avec une leçon d’histoire

« Comptez-moi » du plan d’objection à la certification du Collège électoral, a déclaré le sénateur Lindsey Graham (RS.C.) à ses collègues du Sénat mercredi soir. Graham n’était jamais vraiment d’accord, mais avait précédemment suggéré qu’il était au moins disposé à écouter ses compatriotes républicains, comme le sénateur Ted Cruz (R-Texas), qui voulait contester la victoire du président élu Joe Biden en raison d’allégations non fondées de fraude électorale. Au moment où il a pris la parole, cependant, Graham était parvenu à la conclusion que «assez c’est assez». Graham a donné à la chambre une brève leçon d’histoire, arguant que les objecteurs faisaient une erreur en citant l’élection de 1876 entre Samuel Tilden et Rutherford B. Hayes comme précédent pour leurs actions. Cette année-là, les résultats ont été contestés dans quatre États – l’Oregon, la Louisiane, la Floride et l’État d’origine de Graham en Caroline du Sud. Ainsi, une commission électorale de 15 membres, similaire à ce que Cruz et d’autres veulent voir maintenant, a été formée. Hayes, le républicain, a finalement obtenu les voix dont il avait besoin pour devenir président, mais, a noté Graham, la commission n’était pas la vraie raison pour laquelle la question a été réglée. Dans les coulisses, les républicains ont rencontré des démocrates, qui ont accepté de ne pas accepter une victoire de Hayes tant que les troupes fédérales seraient retirées du sud, mettant ainsi fin à l’ère de la reconstruction. L’accord, connu sous le nom de compromis de 1877, a ouvert la voie à Jim Crow. « Si vous recherchez des conseils historiques », a déclaré Graham, « ce n’est pas celui à choisir. » > Graham: « Cela n’a pas fonctionné. Personne n’a accepté. La façon dont cela s’est terminé, c’est quand Hayes a conclu un accord avec ces 3 États – vous me donnez les électeurs, je vais expulser l’armée de l’Union. Le reste appartient à l’histoire. conduit à Jim Crow. Si vous recherchez des conseils historiques, ce n’est pas celui à choisir. « >> – Michael McAuliff (@mmcauliff) 7 janvier 2021 Plus d’histoires de theweek.com Le déclin et la chute de Donald Trump Trump Des assistants auraient conclu qu’il est « mentalement inaccessible » La Maison Blanche condamne le siège du Capitole dans une brève déclaration qui ne mentionne pas Trump