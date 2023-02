La Semaine de la santé mentale des étudiants met l’accent sur les taux de stress et d’anxiété

8 février 2023 — En tant que problèmes de santé mentale augmentation chez les adolescents et les étudiantsla toute première Semaine mondiale de la santé mentale des étudiants de cette semaine tombe à point nommé.

L’urgence est bien présente. Une étude récente a montré que près de un tiers des étudiants dans le monde ont déclaré que leur santé mentale s’était détériorée depuis leur retour sur le campus à la suite des confinements liés à la COVID-19.

Avec taux de suicide à la hausse, cette campagne, mise en place par cinq organisations à but non lucratif axées sur les jeunes, dont la Born This Way Foundation lancée par Lady Gaga, la Inspiring Children Foundation coprésidée par l’auteur-compositeur-interprète Jewel, la Jed Foundation et Chegg, une technologie de l’éducation, veut pour attirer l’attention sur la question.

«Même avant la pandémie, nous avons constaté une augmentation des taux de dépression, d’anxiété et de décès par suicide chez les étudiants», déclare Laura Erickson-Schroth, MD, médecin-chef au Fondation Jed, qui protège la santé émotionnelle et travaille à prévenir le suicide chez les adolescents et les jeunes adultes. “Les jeunes sont constamment exposés aux guerres dans le monde, aux troubles sociaux et politiques dans notre pays et à la crise climatique – des choses que les adultes n’ont jamais été lorsqu’ils étaient adolescents. Je ne pense pas que nous réalisions à quel point ils sont confrontés.