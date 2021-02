La Saint-Valentin approche à grands pas et les tourtereaux ont déjà commencé à planifier des surprises et des cadeaux. La célébration de l’amour de sept jours commencera à partir du 7 février avec le jour de la rose et chaque jour aura une signification unique. Les roses sont spéciales pour exprimer vos sentiments et donner une rose rouge à votre bien-aimé est le moyen le plus simple mais significatif de le faire. Les roses de différentes couleurs dénotent différentes significations comme la rose rouge exprime l’amour tandis que le jaune représente l’amitié.

Même si votre proche est absent et que vous ne pouvez pas vous rencontrer en ce jour spécial, envoyez un bouquet depuis les boutiques de cadeaux en ligne pour qu’il se sente aimé. De plus, il est toujours spécial d’accompagner ces fleurs d’un beau souhait ou d’une citation. Ici, nous avons rassemblé certains des souhaits les plus beaux et les plus romantiques du jour de la rose parmi lesquels vous pouvez choisir et égayer vos proches.

1. Que Dieu rende votre vie belle comme les roses et enlève toutes les épines de votre chemin du succès. Bonne fête des roses.

2. Il y a tellement d’options pour choisir une rose, mais pour moi, tu es ma constante. Bonne fête des roses.

3. Pour moi, ton amour est le doux parfum d’une rose qui me rappelle toujours toi. Bonne fête des roses.

4. Continuez à rendre ma vie belle avec le sourire des lèvres roses tout au long de l’année. Bonne fête des roses, chérie.

5. Les mots ne pourront pas exprimer mon amour pour vous, j’espère que les roses combleront le vide. Joyeux jour de rose ma fille.

6. À la personne que j’admire le plus, Happy Rose Day. Puissiez-vous fleurir comme une belle rose et diffuser votre parfum dans le monde entier.

7. Je ne peux pas trouver un autre moyen d’exprimer mon amour pour vous plutôt que d’envoyer cette étonnante branche de roses. Merci d’être mes roses. Bonne journée de Rose.

8. Il est difficile de décrire mon amour pour vous avec des mots, alors j’envoie cette rose pour vous symboliser mes sentiments. Bonne fête des roses.

9. Ces roses sont mes remerciements pour votre présence chaque fois que j’ai eu des moments difficiles. Je t’aime. Bonne fête des roses.

10.Les roses sont belles, vous aussi. Je t’envoie des roses en ce jour pour te remercier d’être là pour moi.