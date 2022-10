La Semaine de la bière de Penticton démarre avec une course de 10 km le long du sentier KVR – Kelowna Capital News

C’est la semaine de la bière à Penticton et les gens ne laissent pas passer l’occasion sans se déguiser et explorer les plus beaux sentiers de la ville.

La quatrième course annuelle de la bière de Penticton a débuté le samedi matin, 15 octobre, en reconnaissance du début de la quatrième célébration annuelle des bières locales.

À partir de la plus récente brasserie de la ville, Abandoned Rail, des dizaines de participants enthousiastes le long du KVR Trail s’en fichaient Halloween n’est pas tout à fait arrivé. Des costumes créatifs ont fait la une de la matinée, alors que les gens entamaient leur croisière de 10 kilomètres à travers la ville pour goûter certaines des bières emblématiques du sud de l’Okanagan.

“C’est incroyable, quelle belle façon de mettre en valeur la ville”, a déclaré Lyndie Hill de Hoodoo Adventures, le groupe responsable de l’organisation de l’événement. « Penticton est classée comme l’une des meilleures villes brassicoles au Canada, c’est donc formidable que tout le monde découvre tout ce que nous avons à offrir.

Les huit brasseries de Penticton ont participé aux festivités, Giant’s Head à Summerland et Oliver’s Firehall offrant également des dégustations le long du parcours de 10 kilomètres.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une course, selon Hill, l’équipe avec le meilleur costume gagnera une entrée gratuite à la course à la bière en octobre prochain.

Abandoned Rail, quant à lui, est présenté pour la première fois dans le cadre des festivités de la Penticton Beer Week. La brasserie est située sur Naramata Road.

“Nous sommes ravis de les avoir sur le parcours”, a déclaré Hill. “Quel bel endroit pour commencer la course, et c’est tout simplement magnifique pour tout le monde de voir Penticton sous cet angle.”

À partir de 9 h, les participants se sont rassemblés au parc du lac Okanagan pour s’inscrire. Une ligne d’autobus scolaires arriverait peu de temps après, emmenant les équipes à Abandoned Railway pour le début de la course.

Penticton Beer Week se termine le 22 octobre. Cette année, les huit brasseries de Penticton se sont réunies pour créer une bière spéciale pour l’occasion, Do Good.

La boisson est disponible dans toutes les brasseries, ainsi que dans certains restaurants locaux et magasins d’alcools de la Colombie-Britannique.

Le produit de la vente de la bière ira à des programmes de sensibilisation communautaire dans le sud de l’Okanagan.

Le produit de la vente de la bière ira à des programmes de sensibilisation communautaire dans le sud de l'Okanagan.

