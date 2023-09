La semaine de jeu arrive enfin pour Lunas | Actualités, Sports, Emplois

KIHEI — Kuola Watson a imaginé toute sa vie le début de sa saison senior pour l’équipe de football du lycée Lahainaluna.

Cela arrive enfin samedi soir lorsque les Lunas affrontent Baldwin au War Memorial Stadium.

« Honnêtement, c’est juste excitant, nous espérons faire une déclaration lors du match », dit Watson. « En espérant faire une grande déclaration. »

Petit-fils du légendaire co-entraîneur-chef et coordinateur défensif Bobby Watson, et fils de l’ancienne star des Lunas et entraîneur adjoint Kenui Watson, Kuola Watson a grandi en vivant dans le programme.

Maintenant, le premier match – un concours qui, à un moment donné, semblait douteux – n’aura lieu que dans deux jours.

« Je l’imagine déjà » Watson a déclaré avant l’entraînement de lundi à Kihei. «J’ai déjà des rêves à ce sujet, de ce qui va se passer. Par exemple, j’imagine tous les stands remplis de tous les garçons, sortant en courant, attendant dans le tunnel – je peux déjà le voir.

Sa première saison a été anéantie et sa deuxième saison retardée et raccourcie par COVID.

Maintenant, l’incendie de forêt de Lahaina a retardé la saison senior pour laquelle il était destiné à être capitaine depuis qu’il traînait autour de l’entraînement de Luna lorsqu’il était enfant. On l’a souvent vu tenant la main de son grand-père alors qu’il quittait le terrain après les matchs de Lahainaluna lorsqu’il était jeune.

La déclaration à laquelle il veut participer est simple.

« Lahaina est toujours là, tout le monde nous exclut, tout le monde se sent mal pour nous. » » a déclaré Kuola Watson. « Nous n’en avons pas besoin. Tout le monde vit la même chose en ce moment. Il n’y a personne ici, nous nous efforçons tous de nous entraider et nous nous poussons simplement les uns les autres, dans l’espoir de revenir au championnat.

Les Lunas entrent dans le match sur une séquence de 39 victoires consécutives de la Maui Interscholastic League, remontant au 15 octobre 2016, lorsque les Bears les ont battus 19-13.

La séquence a commencé la semaine suivante avec une victoire de 22-0 contre le roi Kekaulike lors du dernier match de saison régulière de la saison 2016 qui s’est terminée par la première des quatre couronnes d’État consécutives de Division II.

Les Lunas ont une fiche globale de 46-4 au cours des six dernières saisons et ils ont désormais encore plus de raisons et d’incitations à jouer.

Neuf entraîneurs de football des Lunas – sur 18 – ont perdu leur maison dans l’incendie du 8 août, et Rickard estime que bien plus de la moitié des joueurs ont également perdu leur maison dans l’enfer.

Le soutien aux Lunas a littéralement afflué de tout le pays : une équipe de Pittsburgh, en Pennsylvanie, leur donne un soutien financier, et bon nombre des 85 joueurs présents à l’entraînement de lundi portaient de toutes nouvelles chaussures à crampons rouge pomme bonbon offertes par Marcus. Mariota et sa fondation, l’un des nombreux dons d’éminents athlètes et célébrités d’Hawaï.

«Ils sont gentils, comme eux» Watson a parlé des nouveaux coups de pied. « Ils sont vraiment légers, ils me font me sentir rapide. »

Le groupe de joueurs de Lunas est passé des 25 à 30 qui se sont présentés aux entraînements au gymnase HI Performance Athletics à Wailuku il y a plus d’un mois lorsqu’ils se demandaient s’ils pourraient jouer, aux 85 qui étaient sur le terrain lundi.

« Honnêtement, il n’y avait aucun doute, j’avais confiance dans le staff technique, dans tous les entraîneurs et dans tous les garçons pour leur coming-out », dit Watson. «Je savais que tout le monde voulait que cela se produise. Si notre ville le voulait, alors nous y arriverions.

«Je suis extrêmement excité. Nos objectifs pour ce jeu sont simplement de redonner le sourire aux visages de la communauté de Lahaina et de leur redonner de l’espoir, simplement de leur redonner de l’énergie.

Le quart-arrière Noa Gordon a été limité à l’entraînement en raison d’une maladie du haut du corps, mais il semble prêt à jouer samedi et partagera probablement son temps avec Lyrik Kahula. Les deux verront également du temps en défense.

Morgan, joueur de ligne bidirectionnel « Bula » Montgomery a été limité par une main cassée lundi, mais espère être de retour bientôt.

Le porteur de ballon/secondeur Kaulana Tihada devrait être l’un des porteurs de ballon les plus occupés de l’attaque des Lunas, qui atteint souvent deux chiffres parmi les joueurs sur la liste de course.

Le thème principal lundi, au début des préparatifs de la semaine de match, semblait être une légère augmentation de l’intensité des entraînements.

Kalaeloa Tancayo, un senior de 6 pieds 2 pouces et 260 livres qui est le bon bloqueur en attaque et le protège-nez en défense, a déclaré qu’il n’y avait rien de tel que la sensation de lundi.

« C’est cerise, c’est incroyable, j’ai travaillé un mois en attendant ce moment », » dit Tancayo. « Je suis content, je suis content que tout le monde soit là, en sécurité, prêt à dominer le MIL. »

Tancayo a également hâte de sortir du tunnel samedi soir.

« Ça va être incroyable, très émouvant de voir tout le monde dans les tribunes », » dit Tancayo. « Nous devons représenter Lahaina, d’où nous venons. »

Teva Loft a mis « cinq ou six pouces » et « 30, 40 livres » depuis l’année dernière et se situe désormais à 6-3 200.

Il est prêt à utiliser ses nouvelles prouesses sur le terrain.

« Nous sommes vraiment excités, mec, nous sommes excités, » dit Loft. « L’intensité est définitivement là aujourd’hui. Ça fait du bien. »

Loft a admis qu’il était inquiet si la saison arriverait un jour. Voir le travail et la coopération entre les responsables de la MIL pour lancer la saison est encourageant pour Loft.

« Cela signifie tellement, je leur suis tellement reconnaissant, honnêtement, » dit Loft.

Le co-entraîneur-chef Dean Rickard savait lundi que l’événement se vendrait à guichets fermés, et le dernier lot de billets disponibles au grand public mercredi s’est vendu en moins de 30 minutes.

« D’après ce que j’ai compris, il y aura beaucoup de fans du West Side, c’est ce que je comprends. » » dit Rickard. « Les gens m’ont demandé, j’ai été inondé d’appels. AD Jon (Conrad) a été inondé d’appels, vous avez probablement été inondés d’appels.

« Il s’agit avant tout de savoir où peuvent-ils obtenir des billets, où peuvent-ils obtenir des billets ? »

Le MIL a confirmé une salle comble mercredi soir et a dirigé les fans vers le site Web nfhsnetwork.com, où le jeu sera diffusé en direct – des frais d’abonnement sont requis. Le match sera également diffusé à la radio sur ESPN Maui à 9h00.

Au cours de l’entraînement de lundi, certains membres de l’équipe ont filmé une pièce pour accompagner un clip vidéo de collecte de fonds sur lequel travaillent des artistes locaux.

NFL Films sera présent samedi soir et d’autres médias de tout l’État semblent prêts à faire de l’événement le match de saison régulière de la MIL le plus couvert de tous les temps.

« Il y aura beaucoup d’attention en dehors du terrain et nous avons tellement de choses (à faire), mais notre travail en tant qu’entraîneurs est de permettre à ces enfants de se concentrer sur le match, car cela se résume au jeu et c’est pour cela que ces enfants sont là et c’est comme ça que tout a commencé, « » dit Rickard.

C’est l’heure du jeu et la marée rouge du West Side est prête à monter.

« C’est formidable que la communauté soit là pour nous soutenir, c’est merveilleux que la communauté ait l’opportunité de se rassembler, de s’unir et de soutenir cette équipe, surtout compte tenu de tout ce qu’elle a vécu », » dit Rickard. « C’est une bonne soirée pour guérir, ce sera des montagnes russes émotionnelles, c’est sûr, mais en même temps, nous voulons juste que nos enfants se concentrent sur les X et les O – c’est notre travail en tant qu’entraîneurs de nous assurer que nous les préparons correctement. .»

* Robert Collias est à [email protected]















