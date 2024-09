La semaine de célébration de MusicNL se termine par un gala annuel de remise des prix

Ce fut une fin appropriée à la semaine de célébration de MusicNL samedi soir, alors que certains des meilleurs talents de la province ont été reconnus lors du gala annuel de remise des prix.

Le groupe de rock traditionnel Rum Ragged a remporté trois prix pour l’album de l’année, le meilleur clip vidéo et l’artiste celtique/traditionnel de l’année, présentés par VOCM.

Non loin derrière, avec deux chacun, se trouvaient With Violet, Ana Luisa Ramos et Kellie Loder.

Le gala de remise des prix a marqué la fin de la Music Celebration Week, qui a réuni des centaines de musiciens dans la capitale pendant 4 jours de performances, d’ateliers et de réseautage.