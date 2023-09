La semaine de Bret Baier en Arabie Saoudite donne un aperçu des coulisses du pays en transition : « changements tectoniques »

Le présentateur politique en chef de Fox News, Bret Baier, a promis d’interroger le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane sur une série de controverses lors de la première interview du royal à la télévision américaine depuis 2019, qui devrait être diffusée mercredi. L’interview du présentateur du « Special Report » avec le controversé chef de l’Etat intervient après une semaine d’entretiens préparatoires avec divers dirigeants du gouvernement et du monde des affaires saoudiens.

Plus tôt cette semaine, Baier s’est entretenu avec le ministre saoudien de l’Économie et de la Planification Faisal Alabrihim, le ministre des Sports Abdulaziz bin Turki, le ministre de l’Énergie le prince Abdulaziz bin Salman et le ministre du Tourisme Ahmed Al Khateeb.

Les interviews de Baier permettent d’examiner de plus près l’Arabie saoudite d’aujourd’hui – un pays qui a suscité pas mal de controverses ces dernières années, en particulier le rôle présumé du prince héritier dans l’assassinat du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018.

« Il y a beaucoup de choses à lui demander », a déclaré Baier, ajoutant que les ministres ont déclaré qu’ils « n’avaient pas le temps » pour la controverse, mais qu’ils reconnaissaient une réaction très réelle et lourde qu’ils avaient ressentie.

Ses discussions avec les ministres ont abordé divers aspects de la culture saoudienne et la vision du gouvernement pour l’avenir – dans un pays en pleine transformation alors qu’il cherche à se moderniser.

Norman Roule, un ancien haut responsable du renseignement qui a travaillé à la fois à la CIA et à l’ODNI, a déclaré à Baier que les femmes ont connu une expansion significative de leurs droits dans le pays ces dernières années, ce qui inclut l’envoi d’une astronaute depuis les États-Unis plus tôt cette année et accroître la participation à la propriété des entreprises.

« Il y a quelques années, les femmes saoudiennes ne pouvaient pas conduire », a noté Roule. « Leur ambassadeur aux États-Unis est un formidable diplomate, Son Altesse Royale la princesse Reema bin Bandar, fille d’un célèbre diplomate saoudien. »

« Je vois un pays qui a subi des changements tectoniques à une échelle, à un rythme et à un degré qu’aucun pays des temps modernes n’a connu », a-t-il ajouté. « Ces changements ont été positifs. »

Lina al Maeena, propriétaire d’une entreprise à Djeddah, a déclaré que la transformation dont elle a été témoin a été une « thérapie de choc » pour la société saoudienne : tout changement se produirait normalement sur « des décennies », mais al Maeena affirme que le pays a « surpassé… tant d’entre nous ». cibles. »

Le ministre saoudien de l’Économie et de la Planification, Alabrihim, a expliqué que le pays a investi dans tous les domaines et tous les niveaux de la société pour tenter de progresser dans le cadre de la Vision 2030, un « plan directeur indiquant où nous voulons être et comment nous y parviendrons ».

« Il est conçu pour relever nos défis et risques économiques à long terme à travers trois choses : diversifier l’économie, autonomiser la jeunesse du royaume et construire des institutions qui peuvent aider à mener à bien ces objectifs au-delà de 2030 et au-delà », a déclaré Alabrihim.

L’aspect le plus visible à l’échelle mondiale et le plus récemment discuté de ce plan se concentre sur le sport – en particulier l’acquisition à gros budget de talents venant de toute l’Europe par l’Arabie Saoudite, y compris la signature de Cristiano Ronaldo et de Neymar.

Le Fonds d’investissement public, géré par la famille royale saoudienne, a également racheté des équipes sportives comme l’Anglais Newcastle United, qui est passé de la 11e place sur 20 équipes en 2022 au top 4 en 2023 et a obtenu une place prestigieuse en Ligue des champions suite à la changement de propriétaire.

Baier a abordé la question avec le ministre des Sports ben Turki, notant que beaucoup accusent l’Arabie saoudite d’essayer d’utiliser le sport pour améliorer sa réputation – un processus connu sous le nom de « lavage sportif ».

Bin Turki a déclaré que l’investissement avait déjà porté ses fruits avec une participation accrue aux sports à travers le pays, et que le gouvernement souhaitait que les enfants du pays « grandissent en aimant ces sports ».

« Même nos équipes nationales en 2017, nous avions 32 fédérations. Aujourd’hui, nous avons 97 fédérations dans différents sports et différentes activités », a-t-il déclaré, soulignant l’amélioration des performances de l’équipe saoudienne ces dernières années.

L’interview de Brett Baier avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sera diffusée mercredi à 18 heures HAE sur la chaîne Fox News.