Le Parti travailliste a décrit le plan signalé comme une « honte » et a averti qu’il combattrait ces mouvements « bec et ongles », mais le gouvernement a nié qu’il diluerait les protections du travail.

Le n ° 10 aurait donné le feu vert au ministère de la Stratégie des entreprises, de l’énergie et de l’industrie (Beis) pour élaborer un paquet de mesures de déréglementation.

La semaine de travail de 48 heures – connue sous le nom de directive européenne sur le temps de travail – a été conçue par la Commission européenne pour protéger les droits des travailleurs en limitant le nombre d’heures pouvant être travaillées et en imposant la durée des pauses.

On pense que cette politique est la principale cible de la divergence de la réglementation britannique par rapport à l’UE d’ici le n ° 10. Mais tout changement des conditions du marché du travail pourrait susciter la colère de Bruxelles qui pourrait demander réparation par le biais de l’accord commercial post-Brexit.

Il a ajouté: « Ces propositions ne visent pas à réduire les formalités administratives pour les entreprises, mais à déchirer les droits vitaux des travailleurs. Les gens sont déjà profondément inquiets pour leur emploi et leur santé. C’est une honte que le gouvernement envisage de les forcer à travailler plus longtemps ou à perdre des congés payés. .

Il a tweeté: « Nous n’allons pas abaisser les normes des droits des travailleurs. Le Royaume-Uni a l’un des meilleurs records en matière de droits des travailleurs au monde – allant plus loin que l’UE dans de nombreux domaines.

«Nous voulons protéger et renforcer les droits des travailleurs à l’avenir, et non pas les dénoncer.»