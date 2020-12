Ole Gunnar Solskjaer est déjà venu ici; le manager de Manchester United semble régulièrement affronter la « plus grosse semaine » de son temps à la tête du club. Mais celui-ci en a vraiment envie, avec des matchs décisifs contre le RB Leipzig et Manchester City en l’espace de cinq jours pour une équipe qui est devenue, sans doute, la plus imprévisible d’Europe. Cette semaine est une bifurcation pour Solskjaer United et ils pourraient vraiment aller dans les deux sens, vers le succès ou l’échec.

Personne ne sait quel United se présentera, encore moins son manager. Ce pourrait être l’équipe qui a été dépassée pendant 45 minutes à West Ham samedi, ou l’équipe – avec l’aide des remplaçants à la mi-temps Bruno Fernandes et Marcus Rashford – qui a démoli l’équipe de David Moyes en seconde période avec une démonstration époustouflante de football contre-attaquant et de finition de classe mondiale, pour gagner 3-1 au stade de Londres. Ou celui qui avait perdu 2-0 à la mi-temps à Southampton une semaine plus tôt avant de gagner 3-2 à St Mary’s. Ou celui qui a battu Leipzig 5-0 à Old Trafford en octobre, ou peut-être l’équipe de United qui a perdu 2-1 à Istanbul Basaksehir une semaine plus tard.

Ces résultats et performances extrêmement contrastés résument le temps de Solskjaer en tant que manager à Old Trafford. Il marquera le deuxième anniversaire de sa nomination, initialement comme gardien après le limogeage de Jose Mourinho, le 19 décembre, mais sa trajectoire a reflété celle d’une montagne russe avec des hauts, des bas, des sauts et des pics d’excitation. Ce qui se passera cette semaine sera crucial pour nous dire quels progrès ont été accomplis et où, exactement, Solskjaer et United se dirigent.

Avec deux victoires, United réservera sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions et deviendra un prétendant en direct dans la course au titre de Premier League. Un match nul contre Leipzig suffira également pour se qualifier du groupe H, mais United céderait alors presque certainement la première place au Paris Saint-Germain et risquerait d’être attiré pour affronter le Bayern Munich, Barcelone ou la Juventus.

Cependant, Solskjaer et United devraient s’inquiéter des dommages causés par la défaite dans l’un ou l’autre match.

S’ils perdent en Allemagne mardi, United s’écrasera en Ligue Europa après avoir eu besoin d’un seul point de leurs deux derniers matches de groupe pour progresser en Ligue des champions. Si cela se produit, la défaite à Istanbul et l’échec de Solskjaer à remplacer Fred avant l’inévitable deuxième carton jaune du milieu de terrain lors de la défaite 3-1 à domicile contre le PSG la semaine dernière seront cités comme preuve de ses lacunes en tant que manager d’élite. De même, une défaite contre City à Old Trafford brisera non seulement l’élan que United a construit en Premier League, mais mettra également en évidence son bilan lamentable contre les «six grands» jusqu’à présent cette saison, qui les a vus perdre face à Tottenham Hotspur. et Arsenal et match nul avec Chelsea – avec tous ces matchs joués à domicile.





Cela ressemble vraiment à un cas de « nous y revoilà » avec Solskjaer et United parce qu’il y a eu tellement d’exemples de semaines cruciales ces deux dernières années. Cela dit, Solskjaer trouve généralement, d’une manière ou d’une autre, un moyen de garder les nuages ​​d’orage à distance en supervisant une victoire quand il en a le plus besoin.

Alors, est-il l’homme pour ramener United au sommet, ou un intermédiaire qui n’a survécu que si longtemps en raison de son statut de légende du club pendant le règne glorieux de Sir Alex Ferguson en tant que manager? Au sein du club, la réponse serait la première. Les hauts responsables de United pensent que Solskjaer a remis l’équipe sur les rails en rétablissant la vision du club de promouvoir la jeunesse et en adoptant une approche plus collégiale du recrutement des joueurs. Les résultats ont été imprévisibles, mais des sources ont déclaré à ESPN que United est convaincu que Solskjaer a provoqué un changement positif et qu’il faut simplement du temps et de la patience pour qu’une plus grande cohérence se développe. Une fois que cela se produira, on espère que les résultats et le succès suivront.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC, Mark Ogden.

Certains à United citeront l’exemple des deux premières années de Jurgen Klopp à Liverpool, qui étaient une histoire similaire de hauts, de bas et d’incohérences. Tout comme United cette semaine, Liverpool de Klopp, qui était quatrième de la Premier League à l’époque, a disputé son dernier match de groupe de la Ligue des champions en décembre 2017, ayant besoin d’éviter la défaite pour progresser. Ils ont remporté ce match, se sont qualifiés pour la phase à élimination directe et ont signé Virgil van Dijk de Southampton le 1er janvier 2018. Liverpool n’a pas regardé en arrière depuis.

Si United devait trouver un milieu de terrain commandant en janvier – un joueur capable de dicter le rythme du match et de réunir l’équipe talentueuse, mais imprévisible, de Solskjaer – alors peut-être qu’ils pourraient suivre la voie de Liverpool. Mais ce type de joueur arrive rarement, ce qui oblige Solskjaer à quadriller le cercle et à prouver, une fois pour toutes, qu’il a les compétences nécessaires pour rivaliser avec Klopp, Mourinho et Pep Guardiola.

C’est la partie la plus délicate, cependant. Dans le jeu, il est difficile, voire impossible, de trouver un joueur, un éclaireur ou un agent qui dira que Solskjaer est un manager d’élite. En privé, beaucoup remettront en question sa perspicacité tactique et sa capacité à inspirer. Certains le rejetteront comme un entraîneur bien au-delà de son niveau naturel simplement en raison de son lien avec le club en tant que joueur.

« Les joueurs veulent signer pour Klopp ou Guardiola, mais vous aurez du mal à trouver quelqu’un qui dira qu’il veut jouer pour Solskjaer », a déclaré un agent à ESPN. « Il ne ressemble pas au patron, et je pense que cela explique pourquoi les performances de United ont été partout – les joueurs savent qu’il n’a pas le même statut ou le même contrôle que les très grands managers. »

Pourtant, malgré tous les doutes, Solskjaer a remis United en Ligue des champions et ils montrent des signes de prétendre au titre. Peut-être que Solskjaer est sur le point de passer lui-même et United au niveau supérieur, mais peut-être que les sceptiques ont raison et qu’il ne peut emmener l’équipe que jusqu’à présent. À la fin de cette semaine, nous aurons tous une image beaucoup plus claire de ce à quoi ressemblera l’avenir pour Solskjaer et United.