La semaine a été difficile pour les Rockets

Ce fut une semaine malheureuse pour l’industrie des fusées, avec trois revers distincts qui ont remis en question les plans de trois sociétés aérospatiales différentes à travers le monde.

La société américaine Rocket Lab, le fournisseur privé de lancement chinois Galactic Energy et l’européen Arianespace ont tous connu des déceptions épouvantables cette semaine, avec deux fusées tombant en panne et une toujours incapable de décoller.

Electron de Rocket Lab fait face à un troisième échec de sa mission

La 41e mission de Rocket Lab, bien nommée « Nous ne vous déserterons jamais », a connu un revers frustrant lors de son lancement. La fusée électronique a connu une anomalie environ deux minutes et demie après avoir pris son envol. Le lanceur à deux étages a décollé mardi 19 septembre à 2 h 55 HE du complexe de lancement 1 en Nouvelle-Zélande, avec pour mission principale de déployer un satellite d’imagerie radar pour Capella Space. Après avoir exécuté avec succès une première étape brûlure et séparation des étapes, un problème non précisé est survenu, conduisant à l’échec de la mission.

Cet événement récent marque le troisième échec de la mission d’Electron (techniquement quatre, car il y a eu un accident lors de son vol de démonstration inaugural en 2017). Les autres revers incluent une panne moteur en juillet 2020 et un arrêt du moteur à l’étage supérieur peu après l’allumage en mai 2021. Malgré ces revers, Electron a enregistré 37 lancements réussisdéployant plus de 170 satellites en orbite.

Surtout, Rocket Lab doit maintenant déterminer la cause profonde de l’échec et mettre en œuvre un correctif, car la société a un lot de vols Electron à effectuer dans les mois à venir, y compris des missions pour Capella, Astroscale, Kinéis et HawkEye 360.

Ceres-1 de Galactic Energy subit un premier échec de lancement

Galactic Energy, une startup chinoise de fusées en plein essor, a signalé une panne en plein vol de son Véhicule Cérès-1 le jeudi 21 septembre. Le lancement, qui a eu lieu vers 1 h 00 HE depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, a entraîné la perte du satellite Chang Guang Jilin-1 Gaofen-04 B. Ce satellite fait partie du projet de Chang Guang visant à construire une vaste constellation de satellites commerciaux de télédétection, avec plus de 105 satellites déjà en orbite sur les 300 prévus, selon à la charge utile.

« La fusée a volé anormalement et la mission de lancement a échoué », a expliqué Galactic Energy dans un communiqué. déclaration. « Les raisons spécifiques font l’objet d’une analyse et d’une enquête plus approfondies. »

Avant ce revers, la fusée Ceres-1 à quatre étages, mesurant 19 mètres de hauteur, avait un record impeccable avec neuf lancements réussis, le dernier étant un remarquable lancement depuis une plateforme maritime mobile début septembre. Conçu avec la capacité de transporter 882 livres (400 kilogrammes) sur une orbite terrestre basse, Ceres-1 se nourrit de propulseur solide pour ses trois premiers étages, puis passe au carburant liquide, en particulier l’hydrazine, pour son étage final.

Ariane 6 d’Arianespace connaît de nouveaux retards

Les préparatifs d’Arianespace pour le vol inaugural d’Ariane 6 en 2024 se sont heurtés à un nouvel obstacle cette semaine. Les ingénieurs ont détecté une anomalie dans le système de contrôle du vecteur de poussée, ce qui a entraîné le report d’un essai critique de longue durée au feu chaud, prévu pour le 3 octobre. Test à feu chaud de quatre secondes réussi du moteur Vulcain 2.1 le 5 septembre.

UN mise à jour du groupe de travail Le 21 septembre, il a décrit des problèmes avec le groupe hydraulique du système de contrôle du vecteur de poussée, qui joue un rôle central dans le maintien de l’altitude de la fusée en ajustant la position du moteur Vulcain 2.1. Ce problème a temporairement suspendu les tests de l’étage principal, bien que les travaux sur d’autres composants de la fusée restent ininterrompus. La prochaine étape importante, un essai à feu chaud pour l’étage supérieur de la fusée, devrait avoir lieu avant la fin de 2023. Le premier vol d’Ariane 6 début 2024 dépend des résultats de l’essai à feu chaud de longue durée en cours.

Ariane 6, successeur d’Ariane 5, viendra enrichir le système de lancement lourd européen avec son étage supérieur capacité de redémarrage adaptée aux missions multi-charges utiles ; Arianespace et l’Agence spatiale européenne travaillent ensemble depuis près d’une décennie pour développer le système de lancement extensible Ariane 6.

La fusée de 197 pieds de haut (60 mètres) sera capable de soulever 10 tonnes métriques en orbite terrestre basse et 4,5 tonnes métriques en orbite héliosynchrone. altitudes orbitales (SSO) de 500 miles (800 kilomètres). De plus, il aura la capacité de transporter plus de 10,5 tonnes vers des orbites de transfert géostationnaire (GEO). Prévu pour être disponible en deux versions, avec deux ou quatre propulseurs de fusée à solide, l’étage inférieur de la fusée utilisera le moteur Vulcain 2.1 propulsé par un mélange hydrogène-oxygène liquide, similaire à son étage supérieur Vinci.

Pour Rocket Lab, Galactic Energy et Arianespace, ces revers soulignent les défis et les imprévisibilités inhérents à l’industrie des fusées, mais personne n’a dit que l’espace était facile.

Pour Rocket Lab, Galactic Energy et Arianespace, ces revers soulignent les défis et les imprévisibilités inhérents à l'industrie des fusées, mais personne n'a dit que l'espace était facile.