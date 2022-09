La semaine 2 offre un retour dimanche que la NFL n’a pas vu depuis des années

Appelez ça un dimanche de retour que la NFL n’a pas vu depuis des années.

Les Dolphins et les Cardinals sont entrés dans l’histoire en surmontant des déficits de 20 points à la mi-temps pour gagner le même jour tandis que les Jets se sont ressaisis d’un déficit de 13 points dans les deux dernières minutes.

Deux autres équipes ont failli rejoindre le club.

Les Falcons ont riposté après un déficit de 28-3 au troisième trimestre – ce score semble familier à Atlanta – pour échouer contre le champion en titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, lorsque Jalen Ramsey a récupéré la passe de Marcus Mariota destinée à Bryan Edwards dans la zone des buts. , scellant une victoire 31-27.

Joe Burrow a aidé les Bengals de Cincinnati à effacer un déficit de 17-3 à la mi-temps à Dallas, mais Brett Maher a lancé un panier de 50 verges à la fin du temps imparti pour donner aux Cowboys une victoire de 20-17 qui a fait chuter les champions en titre de l’AFC à 0-2.

Deux semaines après le début de la saison, les matchs serrés et les finitions loufoques sont un thème commun. C’est une excellente nouvelle pour la ligue, donnant aux téléspectateurs qui n’ont aucun intérêt pour le football fantastique ou le jeu une raison de rester jusqu’à la fin.

Il y a déjà eu 12 matchs décidés par trois points ou moins, le plus au cours des deux premières semaines d’une saison dans l’histoire de la NFL.

Huit équipes ont surmonté un déficit d’au moins 10 points pour gagner ou faire match nul, la deuxième plus importante lors de la semaine 2, ne suivant que la saison 1987 lorsque neuf équipes l’ont fait.

La performance de Tua Tagovailoa a été des plus impressionnantes. Il a lancé six passes de touché pour mener Miami à une victoire 42-38 à Baltimore après avoir suivi Lamar Jackson et les Ravens 35-14 au quatrième quart.

“Nous avons essentiellement dû jouer un football parfait et complémentaire pour revenir d’un déficit comme celui-là, et c’est une très bonne équipe, donc je ne pourrais pas être plus heureux avec lui, et ses coéquipiers le savent”, a déclaré l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel à propos de Tagovailoa. “Ses coéquipiers ont beaucoup appris sur lui, et je pense qu’il a appris quelque chose sur lui-même.”

Tagovailoa s’est amélioré à 8-1 contre les entraîneurs-chefs vainqueurs du Super Bowl, le pourcentage de victoires le plus élevé de l’histoire de la ligue avec un minimum de six départs.

Ses détracteurs devraient se taire pendant au moins une semaine.

“Mike nous a dit lors de notre réunion d’équipe que ce serait une excellente opportunité pour nous que si jamais nous affrontons ces gars, nous savons que vous ne cherchez pas à baisser la tête”, a déclaré Tagovailoa. « Nous allons toujours être dans le match et jouer un jeu à la fois. Et Mike va toujours dire ça. C’est un peu comme l’état d’esprit de notre équipe, que l’adversité est une opportunité. Et c’est comme ça qu’on a joué. »

Kyler Murray a fait une démonstration spectaculaire pour aider l’Arizona à surmonter un déficit de 20-0 à la mi-temps à Las Vegas. Murray a couru à partir du 3 sur le jeu final du règlement et a fait un lancer parfait dans une fenêtre serrée à travers le trafic pour la conversion de 2 points pour envoyer le match en prolongation.

Ensuite, Byron Murphy Jr. a renvoyé le échappé de Hunter Renfrow sur 59 verges pour un touché pour donner aux Cardinals une victoire de 29-23 sur les Raiders.

“Il y avait tellement de jeux à faire ou à mourir, j’ai perdu le compte, où nous devions avoir cet arrêt, nous devions avoir cette conversion en 2 points, nous devions marquer, nous devions avoir ce quatrième essai, et les gars continuaient à se battre, », a déclaré l’entraîneur des Cardinals, Kliff Kingsbury. « Personne n’a cligné des yeux. À la mi-temps, c’était ‘Hey, nous devons nous installer et faire ce que nous faisons.’ Nous avons joué à peu près aussi mal que possible en première mi-temps, nous n’avons pas très bien joué en deuxième mi-temps, mais l’effort a été incroyable.

Plusieurs équipes ne s’étaient pas ralliées à des déficits de 20 points à la mi-temps pour gagner le même jour dans l’histoire de la NFL jusqu’à ce que les Dolphins et les Cardinals le fassent tous les deux dimanche. C’était la première fois que deux équipes surmontaient un déficit d’au moins 20 points à tout moment d’un match pour gagner dans la même semaine depuis la semaine 4 de la saison 2011.

Des trois équipes qui ont perdu de grosses avances, les Browns devraient être les plus amères. Ils auraient gagné si Nick Chubb était resté dans les limites au lieu de courir dans la zone des buts pour son troisième touché avec 1:55 restant. Ce score a donné à Cleveland une avance de 30-17 mais le point supplémentaire a été manqué.

Joe Flacco a lancé deux passes de TD en 60 secondes en sandwich autour d’un coup de pied récupéré alors que les Jets remportaient une victoire improbable. Les équipes avaient remporté 2 229 matchs consécutifs alors qu’elles menaient d’au moins 13 points dans les deux dernières minutes avant que les Browns ne le fassent exploser.

« J’ai gagné sur un Je vous salue Marie. J’ai perdu sur un Je vous salue Marie. J’ai gagné dans un match de dernière seconde », a déclaré l’entraîneur des Jets, Robert Saleh. “À ce stade de ma vie, j’ai tout vécu, donc je ne suis jamais surpris de ce que la ligue a à offrir, mais cette montagne russe ne change jamais.”

Les trois retours des Dolphins, des Cardinals et des Jets – tous sur la route également – ​​ont marqué la deuxième fois dans l’histoire de la ligue, trois équipes ont surmonté un déficit d’au moins 13 points au quatrième trimestre pour gagner le même jour.

La façon dont cette saison a commencé, attendez-vous à voir beaucoup plus de retours.

___

Suivez Rob Maaddi sur Twitter à https://twitter.com/robmaaddi

___

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Rob Maaddi, Associated Press