La sellette de Joe Mazzulla est en feu après l’éruption du match 3

La chute de la défense des Celtics en 2023 est juste ahurissante. Félicitations à Miami pour savoir exactement comment attaquer une équipe à moitié endormie déconnectée et mal entraînée. C’est embarrassant. Oh et le temps mort est venu 4 jeux trop tard. Ça devrait être un pod amusant ce soir !

– Bill Simmons (@BillSimmons) 22 mai 2023