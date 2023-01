La sélection One Book, One Batavia 2023 est un chef-d’œuvre – Shaw Local

La sélection 2023 pour One Book, One Batavia est “Vincent and Theo: The Van Gogh Brothers”.

One Book, One Batavia est un programme annuel de lecture à l’échelle de la communauté qui rassemble la communauté pour des discussions et des expériences partagées. Il est présenté par la Bibliothèque publique de Batavia en coopération avec le lycée de Batavia et coparrainé par les Amis de la Bibliothèque publique de Batavia.

“Vincent et Theo: Les frères Van Gogh” est un livre de non-fiction pour jeunes adultes qui brosse le tableau de la relation entre l’artiste acclamé et son jeune frère fiable. Écrit pour un public de lycéens, l’auteur Deborah Heiligman tisse un récit convaincant du lien durable entre ces deux frères.

“Une fois que vous aurez commencé à lire ce livre, vous ne voudrez plus le lâcher”, a déclaré Stacey Peterson, responsable des services pour adultes à la bibliothèque publique de Batavia.

À travers 658 lettres que Vincent a écrites à Théo au cours de sa vie et 40 lettres écrites par Théo à Vincent, Heiligman nous permet de voir à l’intérieur de la relation entre l’artiste passionné mais torturé et son frère stable mais solitaire. Leur relation, bien que parfois orageuse, était durable et solidaire – une œuvre d’art à part entière.

Veuillez visiter la bibliothèque ou notre site Web au BataviaPublicLibrary.org pour en retirer un exemplaire ou en réserver un.

Les bibliothécaires ont programmé des programmes pour aider la communauté à s’engager pleinement avec “Vincent et Théo : Les frères Van Gogh”. La programmation spéciale comprend :

Discussion sur le livre

19 h 30 mardi 14 février

Inscrivez-vous sur batavia.libnet.info/event/7655118

Rejoignez-nous pour une discussion en personne, animée par un bibliothécaire, sur “Vincent et Théo : les frères Van Gogh”. Les participants sont invités à lire le livre avant la discussion.

Van Gogh : les fondements artistiques d’un influenceur

19 h jeudi 16 février

Inscrivez-vous sur batavia.libnet.info/event/7505505

Aussi innovante que soit l’œuvre de Vincent van Gogh, il s’inscrit dans une tradition plus large de l’histoire de l’art. Nick Caltagirone placera van Gogh dans le contexte plus large de l’histoire de l’art et montrera comment van Gogh faisait partie d’une tradition artistique qui remontait au Moyen Âge européen. Nous examinerons également certaines influences non occidentales sur l’art de van Gogh et verrons comment l’art de van Gogh a contribué à changer la trajectoire de l’art au XXe siècle.

Anxiété, dépression et Vincent van Gogh

19 h mercredi 22 février

Inscrivez-vous sur batavia.libnet.info/event/7418455

Explorez les problèmes de santé mentale d’anxiété et de dépression signalés par Vincent van Gogh et les moyens sains de faire face à cette « maladie ». Enseigné par Jennifer Falbo-Negrom, conseillère professionnelle clinique agréée.

Van Gogh dans le sud de la France

19h00 mercredi 1er mars

En ligne via Zoom depuis chez vous ou ensemble dans la bibliothèque sur grand écran

Inscrivez-vous sur batavia.libnet.info/event/7419130

Dans cette émission Zoom en direct, l’historien de l’art Jeff Mishur évoque les années prolifiques de Vincent van Gogh dans le sud de la France.

L’art de la rédaction de lettres

19h jeudi 9 mars

Inscrivez-vous sur batavia.libnet.info/event/7785112

Nous n’en saurions pas autant sur Vincent van Gogh si lui et son frère ne s’écrivaient pas autant de lettres. Kimberly Adami Hasegawa explique pourquoi l’écriture de lettres est importante et des moyens amusants de l’intégrer à nos vies modernes.

Pleins feux sur l’auteur : Deborah Heiligman

19h jeudi 30 mars

En ligne via Zoom depuis chez vous ou ensemble dans la bibliothèque sur grand écran

Inscrivez-vous sur batavia.libnet.info/event/7785331

L’auteur Deborah Heiligman a écrit de nombreux livres, dont le lauréat du prix Boston Globe Horn Book “Vincent and Theo: The Van Gogh Brothers”. Heiligman racontera comment elle a méticuleusement recherché la vie de Vincent van Gogh, s’appuyant sur des lettres entre les frères, et a tissé une histoire de deux vies entrelacées et de l’amour extraordinaire de ces frères.