La Sélection Mexicaine s’est jointe au Valencia CF lors d’une rencontre précédente avec les États-Unis – El Financiero

Toute la liste du parti de la Selección Mexicana contre Valencia CF, équipe perdante à la première division du futbol espagnol et les commandants de Javier Aguirre ont trouvé leur deuxième victoria à la tête du nouveau directeur technique.

« El Vasco » est revenu au drapeau tricolore dans sa deuxième étape du mandat de l’équipe qui représente notre pays dans les événements internationaux, mais les résultats des espoirs auront-ils tendance à dépasser le trophée de Jimmy Lozano dans la Copa América 2024 ?

Jimmy Lozano est sorti de la Selección Mexicana lors de la Copa Amperica 2024. (Photo : Mexsport/X @miseleccionmx)

Comment est le parti México contre Valence ?

Tras la première annotation de Alexis Végale panorama était positif pour la Sélection mexicainesurtout entre 2 et 0 grâce à un tiro de Ozziel Herrera.

Sans embargo, c’est un robot de ballon de Dani Gómez et un tiro colocado au poste izquierdo de ‘el tala’, la différence se cortaba.

À la minute 60, nouvelle Gómezde l’autre côté, a percé le rouge du « tri » après avoir reçu un pas dans la zone, le parti s’est empaté.

Et ainsi que la rencontre, 2 à 2 contre le Valence CFrien pour nadie au stade Cuauhtémoc, maintenant l’équipe mexicaine doit se préparer à s’affronter à États-Unis le 15 octobre prochain.

Mexique contre Valencia CF : Revivez la minute à la minute de la partie

21h54 : ¡Termina el partido con un empate a 2! L’afición silba en desacuerdo por lo visto in el estadio Cuauhtémoc.

: ¡Termina el partido con un empate a 2! L’afición silba en desacuerdo por lo visto in el estadio Cuauhtémoc. 21h53 : Centro de México que nadie puede rematar, últimos 60 segundos.

: Centro de México que nadie puede rematar, últimos 60 segundos. 21h52 : Dernières 2 minutes.

: Dernières 2 minutes. 21h50 : La Selección Mexicana ataca, mais pas de béton.

: La Selección Mexicana ataca, mais pas de béton. 21h49 : 5 minutes de temps agrégé.

: 5 minutes de temps agrégé. 21h48 : Se termine les 90 minutes et le Valencia a un tiro de esquina.

: Se termine les 90 minutes et le Valencia a un tiro de esquina. 21h46 : ‘Chino’ Huerta nuevamente cae en el área, mais no se marca penal, segundos después remata y la vuela.

: ‘Chino’ Huerta nuevamente cae en el área, mais no se marca penal, segundos después remata y la vuela. 21h44 :¡Últimos 5 minutes de temps régulier !

:¡Últimos 5 minutes de temps régulier ! 21h43 : Valencia agota sus cambios.

: Valencia agota sus cambios. 21h41 : Faute de Raúl Jiménez dans quelques métros de la zone rivale, une autre opportunité pour le Mexique.

: Faute de Raúl Jiménez dans quelques métros de la zone rivale, une autre opportunité pour le Mexique. 21h39 : Nous en avons 10 minutes du parti !

: Nous en avons 10 minutes du parti ! 21h37 : La Selección Mexicana est déjà en attente.

: La Selección Mexicana est déjà en attente. 21h34: ‘Chino’ Huerta remata ‘descompuesto’ en el área y cae.

67′ Changements de notre Tri 💚🤍❤️ 🔃 Entrées : Orbelín Pineda, César Huerta, Raúl Jiménez et Roberto Alvarado. 🔃 Salen : Ozziel Herrera, Alexis Vega, Germán Berterame et Guillermo Martínez. 🇲🇽 2-2 @valenciacf #PorMéxicoTodo. – Sélection nationale (@miseleccionmx) 13 octobre 2024

21h33 : Vente Dani Gómez, auteur de los dos goles del Valencia.

: Vente Dani Gómez, auteur de los dos goles del Valencia. 21h30 : ‘Chino’ Hurta cae en el área, mais c’est ‘hombro con hombro’.

: ‘Chino’ Hurta cae en el área, mais c’est ‘hombro con hombro’. 21h28 : Alvarado se anima y tira, mais se va muy por encima del travesaño.

: Alvarado se anima y tira, mais se va muy por encima del travesaño. 21h27 : Orbelín anota, mais estaba en fuera de lugar.

: Orbelín anota, mais estaba en fuera de lugar. 21h25 : ‘Chino’ Huerta, Orbelín Pineda, ‘Piojo’Alvarado et Raúl Jiménez, vente Alexis Vega, ‘Memote’ Martínez et Berterame.

: ‘Chino’ Huerta, Orbelín Pineda, ‘Piojo’Alvarado et Raúl Jiménez, vente Alexis Vega, ‘Memote’ Martínez et Berterame. 21h23 : Se escuchan abucheos y silbidos en las gradas del Estadio Cuauhtémoc.

: Se escuchan abucheos y silbidos en las gradas del Estadio Cuauhtémoc. 21h20 : L’afición se met en el juego et corean el ole.

: L’afición se met en el juego et corean el ole. 21h19 : Valence a noté et empata le marcador avec un coup de pouce médiatique dans la zone chic, Dani Gómez lleva dos.

21h17 : Se va M. Tejó y Pepelu, entre Andrés Almeida et Lis Rioja,

: Se va M. Tejó y Pepelu, entre Andrés Almeida et Lis Rioja, 21h15 : Liste des premiers changements de la sélection mexicaine.

: Liste des premiers changements de la sélection mexicaine. 21h12 : Le ballon se déplace au centre du terrain.

: Le ballon se déplace au centre du terrain. 21h09 : Llegada peligrosa del Valencia, mais le delantero estaba en fuera de lugar.

: Llegada peligrosa del Valencia, mais le delantero estaba en fuera de lugar. 21h07 : Ozziel et Romo impactent la porte, mais le porteur du club espagnol attaque les deux tiros.

: Ozziel et Romo impactent la porte, mais le porteur du club espagnol attaque les deux tiros. 21h07 : Los dos equipos llegan al área rival, pero sin peligro.

: Los dos equipos llegan al área rival, pero sin peligro. 21h03 : ¡Todo listo para la segunda mitad! Il récupère le parti.

: ¡Todo listo para la segunda mitad! Il récupère le parti. 20h48 : Fin du premier temps, le marcador est Mexique 2 – 1 Valence CF.

: Fin du premier temps, le marcador est Mexique 2 – 1 Valence CF. 20h47 : Se acaban los primeros 45 minutes, l’arbitrage d’une minute de compensation.

: Se acaban los primeros 45 minutes, l’arbitrage d’une minute de compensation. 20h46 : ‘Vasco’ Aguirre, molesto con la defensa del ‘tri’ tras el gol en contra.

: ‘Vasco’ Aguirre, molesto con la defensa del ‘tri’ tras el gol en contra. 20h43: Dani Gómez a volé le ballon, chemine vers un métro et dans les rangs de la zone tirée et met le ballon au fond du rouge et anota le premier pour Valence.

20h42 : Se van los primeros 40 minutes del encuentro.

: Se van los primeros 40 minutes del encuentro. 20h41 : Berterame remata de cabeza tras un tiro de esquina, el arquero desvía.

: Berterame remata de cabeza tras un tiro de esquina, el arquero desvía. 20h40: Javier Aguirre platica avec Rafa Márquez dans le banquillo, ¿se vienen los primeros cambios?

20h36 : Le Valencia CF est en problème, le Mexique est rival de la zone avec le maire facilité.

: Le Valencia CF est en problème, le Mexique est rival de la zone avec le maire facilité. 20h34 : ¡Gooooool de Ozziel Herrera! La Selección Mexicana ya lo gana 2 a 0 gracias a un derechazo pegado al poste izquierdo del portero.

: ¡Gooooool de Ozziel Herrera! La Selección Mexicana ya lo gana 2 a 0 gracias a un derechazo pegado al poste izquierdo del portero. 20h32 : L’afición silba en el estadio.

: L’afición silba en el estadio. 20h30 : Nuevamente el partido se desarrolla en el medio campo.

: Nuevamente el partido se desarrolla en el medio campo. 20h27 : Se van los primeros 25 minutes del encuentro.

: Se van los primeros 25 minutes del encuentro. 20h26 : Alexis Vega veut doubler, tirer, mais le portier de Valence détiens le ballon.

: Alexis Vega veut doubler, tirer, mais le portier de Valence détiens le ballon. 20h21 : Le club espagnol insiste, Alexis Vega tuvo que hacer labor defensiva.

: Le club espagnol insiste, Alexis Vega tuvo que hacer labor defensiva. 20h19 : Nuevamente se pelean el esférico en el centro del campo.

: Nuevamente se pelean el esférico en el centro del campo. 20h17 : Le Valencia CF a des difficultés pour pouvoir se calmer au parti.

: Le Valencia CF a des difficultés pour pouvoir se calmer au parti. 20h16 : Troisième avis, Berterame avait l’intention de tirer hors de la zone, mais la défense l’impidió.

: Troisième avis, Berterame avait l’intention de tirer hors de la zone, mais la défense l’impidió. 20h14: ‘Memote’ perd une main avec l’archer du Valencia CF.

20h09 : ¡Goooooool de México ! Alexis Vega a percé le rouge du Valencia CF avec un tir libre accroché au palo, se ouvrant le marcador.

: ¡Goooooool de México ! Alexis Vega a percé le rouge du Valencia CF avec un tir libre accroché au palo, se ouvrant le marcador. 20h08 : Primer aviso, Valencia ataca and pone en aprietos al ‘Tala’ Rangel, mais les nationaux salen avec Alexis Vega et le cometen falta chez les linderos de la région.

: Primer aviso, Valencia ataca and pone en aprietos al ‘Tala’ Rangel, mais les nationaux salen avec Alexis Vega et le cometen falta chez les linderos de la région. 20h06 : Le public commence à mesurer avec les juges, avant un caída d’un juge du Mexique, les aficionados gritan et réclament l’arbitre.

: Le public commence à mesurer avec les juges, avant un caída d’un juge du Mexique, les aficionados gritan et réclament l’arbitre. 20h04 : Las dos escuadras commencent la dispute du ballon dans le médio campo.

: Las dos escuadras commencent la dispute du ballon dans le médio campo. 20h00: Regardez le Himno Nacional Mexicano sur la scène de l’Estadio Cuauhtémoc.

Et qu’est-ce qu’il y a à voir entre le Parti de Mexique et le Valencia Club de Futbol ?

Ce samedi 12 octobre, nous reprenons l’activité de la sélection mexicaine, qui maintenant ne se retrouve pas dans d’autres pays, mais dans un club de première division d’Espagne.

Se trata del Valence CF quien visita nuestro país para enfrentar a los elegidos por Javier Aguirre para su tercer partido desde el banquillo del ‘tri’.

Le parti est en lui Stade Cuauhtémocmaison de l’équipe de Pueblaestos son todos los detalles del juego parce que les seguidores del balompié ont régulièrement la duda de ¿a qué hora juega mexico?

Fécha : samedi 12 octobre.

: samedi 12 octobre. Horaire : 20h00 heures au point (temps du centre de México).

: 20h00 heures au point (temps du centre de México). Siège : Estadio Cuauhtémoc, emplacement à Puebla.

: Estadio Cuauhtémoc, emplacement à Puebla. Transmission: Canal 5, Azteca 7, TUDN, VIX Premium et Minuto a minuto de El Financiero

Andrés Guardado est bientôt retraité de la Sélection Mexicaine. (Photo : Mexsport)

Alineaciones del Valencia CF contre la Selección Mexicana

La veille du parti son las alineaciones et ici, nous vous demandons de ne pas avoir à vous soucier des détails du jeu.

Este es el 11 initiale de Mexique: R. Rangel, J. Sánchez, J. Orozco, C. Montes, B. González, L Romo, C. Rodríguez, A. Vega, O. Herrera, G. Berterame et G. Martinez.

Le club espagnol commande à la chanson Vicent Abril, Foulquier, Caufriez, Yarek, Ro, Hugo G, Barrenechea, Pepelu, Fran Pérez, Martín Tejón et Dani Gómez.

Valencia CF contre Selección Mexicana ¿Quanto valen los boletos para el partido?

Si vous voulez voir en vivo la partie avec les grains et les émotions devant vous, vous serez heureux parce qu’il y a des boletos disponibles pour le jeu. C’est son prix.

Rampa orientée : 350 pesos.

: 350 pesos. Cabecera nord : 800 pesos.

: 800 pesos. Cabecera sur : 800 pesos.

: 800 pesos. Platea plus : 900 pesos.

: 900 pesos. Platea Oriente : 100 millions.

: 100 millions. Platea Ponente: millions 200 pesos.

Les billets peuvent être achetés sur la page numérique de l’entreprise Boleto mobile. Sans embargo, le duel a été critiqué sur les réseaux sociaux en présentant une basse vente de boletos, y compris avec les promotions du 2×1.

La promotion du Mexique contre Valence. (Photo : X @gob_Puebla)

Quiénes son los jugadores convocados por Aguirre para la fecha FIFA?

Aguirre, dans sa deuxième convocation à partir de là je suis revenu au Mexique en juillet dernier, il a appelé les joueurs reconnus pour son histoire tricolore, avec Guillermo Ochoa, gardien de l’AVS Futebol SAD portugais; César Montes, central du Lokomotiv russe ; Rodrigo Huescas, latéral danois des Copenhague ; Edson Álvarez, centrocampiste de West Ham anglais, et Raúl Jiménez, de Fulham anglais.

Raúl Jiménez est devenu convoqué au « Tri ». (Photo : @raulalonsojimenez9)

Cette liste est complète :

Porteros: Guillermo Ochoa, Ángel Malagón et Raúl Rangel.

Défenses: César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Bryan González, Jesús Orozco et Jesús Angulo.

Médios: Edson Álvarez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Marcel Ruíz, Diego Lainez, César Huerta et Andrés Guardado.

Delantéros: Alexis Vega, Sebastián Córdova, Ozziel Herrera, Germán Berterame, Henry Martín, Guillermo Martínez et Raúl Jiménez.

Le parti le servira au Mexique, classé au Mondial 2026, pour être siégeant aux États-Unis et au Canada, en préparation pour la Liga des Nations de la CONCACAF.

Avec informations sur l’EFE