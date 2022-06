La sélection finale du jury commence dans le procès du massacre d’une école en Floride

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – La phase finale de la sélection des 12 jurés qui décideront si le tireur scolaire de Floride Nikolas Cruz devrait être condamné à mort a débuté mardi, la conclusion d’un effort de près de trois mois qui a commencé avec 1 800 candidats .

La douzaine de jurés et huit suppléants seront sélectionnés parmi 53 candidats par les procureurs et les avocats de la défense. Chaque partie peut essayer de persuader la juge de circuit Elizabeth Scherer qu’un candidat particulier est biaisé. Si elle n’est pas d’accord, chaque partie aura également au moins 10 défis péremptoires où elle pourra éliminer des candidats pour n’importe quelle raison sauf la race ou le sexe.

Le jury décidera si Cruz, 23 ans, reçoit la peine de mort ou la prison à vie sans libération conditionnelle pour le meurtre de 14 élèves et de trois membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018. Cruz a plaidé coupable en octobre à ceux meurtres et 17 chefs de tentative de meurtre, les jurés ne décideront donc que de sa peine. Ils doivent être unanimes pour que Cruz obtienne la peine de mort – si au moins un vote à vie, ce sera la peine de Cruz.

Le groupe final a survécu à trois séries d’interrogatoires qui ont commencé le 4 avril. La sélection du jury devait prendre environ un mois, mais a été assaillie par de nombreux retards en raison de la maladie et d’autres facteurs.

Le panel aura une tâche à laquelle un jury américain n’a jamais été confronté – aucun tireur de masse américain qui a tué au moins 17 personnes n’a jamais été jugé. Neuf autres personnes sont mortes pendant ou immédiatement après leurs fusillades, tuées soit par la police, soit par elles-mêmes. Le suspect du meurtre de 23 personnes en 2019 dans un magasin Walmart à El Paso, au Texas, attend son procès.

Lors de la première phase de sélection du jury, il a simplement été demandé aux panélistes potentiels si leur emploi et leurs conditions de vie leur permettraient de purger les quatre mois que le procès devrait durer. Environ 80 % ont été éliminés parce que leur employeur ne voulait pas les payer, qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils avaient des obligations scolaires ou des vacances prévues.

Dans la deuxième phase, les 300 panélistes restants ont été invités à donner leur avis sur la peine de mort et s’ils pouvaient être justes envers Cruz. Enfin, environ 85 ont été interrogés sur leur vie et leurs antécédents professionnels, s’ils pouvaient supporter de voir des scènes de crime horribles et des photos d’autopsie et même s’ils jouaient à des jeux vidéo violents et pensaient que les Blancs avaient des avantages dans la société qui n’étaient pas accessibles aux minorités raciales.

Le processus de sélection a été bouleversé à plusieurs reprises. Un jour, les adjoints du shérif qui gardent la salle d’audience ont pensé que des jurés potentiels étaient sur le point d’attaquer Cruz et l’ont mis en sécurité alors qu’ils éloignaient rapidement les panélistes menaçants. Un autre jour, Scherer a dû renvoyer un groupe de jurés potentiels parce que l’un portait un T-shirt faisant référence à la fusillade qui soutenait les victimes et les survivants. La sélection a également été retardée de deux semaines lorsque l’avocate principale de la défense, Melisa McNeill, a contracté le COVID-19.

Les jurés seront exposés à des preuves graphiques, y compris des photos de scènes de crime et d’autopsie et visiteront le bâtiment de classe de trois étages où Cruz a méthodiquement traqué les couloirs, tirant sur quiconque devant lui et dans les salles de classe. Il n’a pas été nettoyé depuis la fusillade et reste taché de sang et criblé de balles, avec des cadeaux de la Saint-Valentin éparpillés.

Terry Spencer, l’Associated Press